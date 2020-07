Été musical, Seine, Rachel Carson et Millénium : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous !

On vous l'avait promise, alors la voici : la grille d'été est bel et bien lancée sur France Culture ! Du 29 juin au 23 août, des émissions inédites vous seront servies sur un plateau, à commencer par plusieurs séries musicales successives, qui donneront le la de cette programmation estivale en célébrant... la vie ! Vous avez un moment ? Installez-vous dans votre fauteuil le plus confortable et revisitez aussi le catalogue documentaire de la chaîne, en partant à la rencontre de 40 figures de la culture. Ça ne suffit pas ? Vous pouvez toujours débattre des nouvelles problématiques liées à la mondialisation, ou (re)découvrir les réflexions de quelques grands penseurs américains. Et bien évidemment, pas d'été réussi sans une bonne dose de roman noir : les adaptations sonores des incontournables Millénium et Le Mystère de la chambre jaune vous ferons frémir sur le sable chaud... Bonnes écoutes, et très bel été ! Naomi Titti

Les séries d'été

• Crédits : Gijsbert Hanekroot - Getty

En Live ! Cet été, les gros festivals n’auront pas lieu. Pourtant, des salons privés de la Belle Epoque aux appartements clandestins russes des années 80, de l’église aux champs, en passant par les festivals et le club, le live a toujours accompagné nos sursauts les plus enfouis. A travers des archives, des entretiens et des enregistrements rares, replongez-vous au cœur de spectacles vivants aux frontières de la poésie et du réel, de l’intime et de l’Histoire… (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Réfléchir sur la nature avec Rachel Carson. Son ouvrage Printemps silencieux (1962) est une référence du combat écologiste, pionnier dans la remise en question du progrès scientifique et de ses atteintes à l'environnement. Scientifique, biologiste marine, lanceuse d'alerte, Rachel Carson s'est hissée parmi les icônes américaines. (Avoir raison avec..., 4 x 28 min)

Qui est Kermit Oliver ? Descendant d’esclaves, fils de cowboy, étudiant en plein mouvement des droits civiques, Kermit Oliver devient le premier artiste noir à exposer dans une grande galerie de Houston et le premier Américain à dessiner des carrés Hermès : enquête culturelle sur les traces de cet homme dont la vie raconte l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui. (Looking for Kermit, 8 x 14 min)

Sommes-nous prêts pour la mondialisation ? Habituellement en public, cette 34e édition des Rencontres de Pétrarque s'est déroulée confinée à la Maison de la Radio, en direct. Régis Debray, Philippe Descola, Achille Mbembe, Vinciane Despret, Gilles Boeuf, Isabelle Méjean ou José Bové ont exploré toute la semaine la mondialisation à l'ère du "monde post-confinement", après cette crise sanitaire et écologique qui nous fait toucher du doigt la grande vulnérabilité de notre espèce. (Les Rencontres de Pétrarque, 5 x 43 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

• Crédits : Fabien Olart - AFP

La Seine et nos amours. Un fleuve au fond insaisissable comme ce pays qu’on aime et qui se dérobe. Un itinéraire personnel mais où chacun pourra trouver un encouragement à construire le sien. Et surtout, un encouragement à ne pas laisser réduire ni nos vies individuelles ni nos vies collectives. Cet été, François Sureau vous fait remonter la Seine. Pour commencer, rendez-vous à la source de ce fleuve magique. (Un voyage : la Seine et nos amours, 7 min)

Quarantaine dans tous les sens. Il a l'habitude de livrer quotidiennement sa "conclusion" au micro de France Culture. Pendant le confinement, Aurélien Bellanger, écrivain et chroniqueur matinalier, a rédigé quarante chroniques personnelles sur la quarantaine, l'année de ses quarante ans. Récit du dernier jour du monde d’avant. Ou du premier jour d’avant le monde d’après. Transition insouciante, ou mode d'emploi du naturel cours des choses ? (La Quarantaine, 4 min)

Justice climatique. A l'ère des mobilisations internationales pour la défense de la planète, le nombre de procès climatiques ne cesse d’augmenter. La récente affaire Urgenda, aux Pays-Bas, qui a reconnu la légitimité d’une action intentée contre l’État néerlandais pour son inaction, a redonné de l’espoir à tous les défenseurs du climat. Mais comment définir le cadre juridique du changement climatique ? (Matières à penser, 43 min)

Les fictions

• Crédits : © Actes Sud, 2005

Millénium. Cet été, replongez au cœur du polar best-seller de l'écrivain suédois Stieg Larsson. Enquêtez avec Mikaël Blomkvist et Lisbeth Salander, à travers l'adaptation sonore de la trilogie Millénium, tournée en décors naturels et en association avec l'Orchestre de Radio France. (Fictions / Millénium 1, 15 x 24 min)

Le Mystère de la chambre jaune. Connaissez-vous ce célèbre polar de Gaston Leroux ? Si oui, oubliez cette lecture, sans doute lointaine, et revivez-là cet été sur France Culture. En selle : vous allez suivre l'enquête de l'insensé, l'invraisemblable, l'impossible, le mystère de crime en chambre close… mystère que, par le bon bout de la raison, devra résoudre le reporter Rouletabille… (Le Mystère de la chambre jaune, 25 x 29 min)

La citation

Cette semaine, la citation nous vient de la spécialiste de philosophie politique Joëlle Zask, lauréate du prix Pétrarque de l'essai France Culture 2020 pour son livre Quand la forêt brûle. Penser la nouvelle catastrophe écologique (éditions Premier Parallèle). Invitée Culture, la philosophe revenait sur son étude du phénomène des mégafeux, l'une des conséquences du dérèglement climatique :

Je pense qu'il y a dans le feu quelque chose d'irrépressible. Ces méga-feux, des feux qu'on ne peut pas combattre et qu'on ne peut que prévenir, on ne peut pas les nier, les dénier, les dénigrer ni leur échapper. Contrairement à d'autres catastrophes écologiques qui sont plus lentes, plus progressives, les feux nous mettent devant une responsabilité immédiate. Joëlle Zask

Et pour finir, découvrez comment est née la nage en boîte ! Fermées pendant trois mois à cause du coronavirus, les piscines ont rouvert leurs portes au plaisir des adeptes de brasse coulée et d'eau chlorée. L'occasion de plonger dans l'histoire des bassins artificiels, des thermes de l'empereur Caracalla au complexe aquatique d'Aquaboulevard. A la semaine prochaine !