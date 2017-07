Eté, Orwell, Jean Nouvel et langue française : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email.

Bonjour à toutes et à tous,

l’été, c’est une affaire de rythme et de rencontres: à la plage, à l'étranger, chez soi, mais aussi au bureau, c’est un tempo différent, des personnes différentes que l’on croise, ou que l’on perçoit soudain d’une autre manière. Tout comme la grille de France Culture, passée en mode été depuis le 3 juillet et jusqu’au 27 août. Avec un nouveau producteur aux commandes des Matins d’été, Lucas Menget, et d’autres voix, familières, de Régis Debray à Jacques Attali, de Jérôme Clément à Christophe André. Mais aussi des Masterclasses, une série “Avoir raison avec…” inaugurée par cinq épisodes sur Orwell, un documentaire feuilletonné sur la disparition d’Estelle Mouzin.. . Et tant d’autres choses à découvrir, à votre rythme, à l’antenne, sur le site ou en podcast pendant les semaines à venir. Florent Latrive

Les séries d’été

Orwell éternel. Jamais l’auteur de "1984" n’a été autant présent dans le débat public et chacun y puise de quoi nourrir son regard politique : Orwell libertaire, Orwell souverainiste mais également un Orwell anticolonialiste, un Orwell socialiste et un Orwell patriote. Et cependant la pensée de ce modéré radical, précurseur de l’antitotalitarisme, est d’une indéniable cohérence. (Avoir raison avec George Orwell, 5x30 min)

Estelle, disparue : la mobilisation. Le jeudi 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, fillette de neuf ans, disparaît sur le chemin du retour de son école à Guermantes. Premier chapitre de cette série documentaire, avec laquelle France Culture retourne à Guermantes, 14 ans plus tard, et éclaire les pistes suivies par les policiers dans leur enquête mais aussi celles proposées par les avocats. (Estelle, disparue : chapitre 1, 5x9 min)

Culture transatlantique. De quelles natures sont les relations transatlantiques ? Quels produits, quelles attitudes, quelles images avons-nous échangés, partagés ou déclinés ? En cinq étapes, Régis Debray explore, avec sérieux et facétie, les fruits de ces échanges culturels, fondamentaux ou anecdotiques : la pizza (de Naples à Pizza Hut), le vignoble (du terroir au cépage), le saxo (d’Adolphe Sax à Lester Young), le livre Le deuxième sexe, de Simone de Beauvoir à Kate Millett... (France-Etats-Unis, un commerce équitable? 5x59 min)

Transports musicaux. Péages et wagons-restaurants, dirigeables et paquebots, mais aussi techno de la Motor City, blues du chemin de fer ou space-disco : ce seront cinq jours de voyages sonores et motorisés à travers les genres, les époques et les territoires auxquels vous êtes conviés. (Les Séries musicales d’été, 5x59 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Nouvel, l’archi-regard. “Un architecte ne peut pas s'abriter derrière sa condition d'artiste pour faire ce qu'il a envie de faire”. Mais c’est bien de l’équilibre entre son geste d’artiste et son rôle social que Jean Nouvel parle pendant cette masterclasse où il raconte les dessous de son travail et de certaines de ses plus grandes réalisations, de l’Institut du Monde Arabe à la tour Duo. (Les Masterclasses, 1h)

Diplomatie des pandas. Le président chinois Xi Jinping, en visite d’Etat en Allemagne, a offert à Berlin deux pandas. Cette pratique diplomatique a été instaurée par Pékin pour entretenir des relations cordiales avec ses partenaires et symbolise, en plein G20, la puissante recomposition géopolitique du monde, notamment depuis l’élection de Donald Trump. (L’invité des Matins, 22 min)

Et la langue française fut ! Existe-t-il un acte de naissance de notre langue ? Pas vraiment... mais il est d'usage, parmi les historiens et les linguistes, de retenir comme origine du français le serment de Strasbourg en 842, qui signe l'alliance militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre leur frère aîné, Lothaire Ier. (Brèves histoires de la culture, 4 min)

La citation

La citation de la semaine est de l’artiste contemporain Christian Boltanski, célèbre dans le monde entier (Les Masterclasses, 1h)

Plus on travaille, moins on existe. Quand on est vieux et artiste on devient totalement son œuvre. Moi je ressemble de plus en plus à une boite de biscuit.

C’en est fini pour cette première Session de rattrapage de l’été. Et avant de se quitter, nous vous conseillons un tout dernier changement de rythme, à la découverte de votre vie intérieure avec le psychiatre Christophe André, qui incite à “faire plus souvent l’effort de distinguer l’urgent de l’important.” Excellent weed-end à vous et à la semaine prochaine !