Etre proches, Bruno Latour, mème et Leïla Slimani : la Session de rattrapage

En 1851, le philosophe Arthur Schopenhauer nous contait la difficile condition de nos amis les porcs-épics l'hiver. Éloignés les uns des autres, ils s'ennuient et prennent froid. Mais lorsqu'ils se rapprochent pour profiter de la chaleur du groupe, ils se blessent mutuellement avec leurs piquants. Comment remédier à cet isolement glacial, tout en évitant une dangereuse promiscuité ? Comment être proches (mais pas trop) ? Alors qu'on parle de "confinement serré", le dilemme peut sembler familier. "Proches" : c'était justement le thème de la 6e Nuit des Idées qui avait lieu jeudi. A cette occasion sur France Culture, le sociologue Hartmut Rosa, penseur de l’accélération du temps social, analysait nos rapports à l'ère du "distanciel". Des liens tissés de fils virtuels grâce à Internet, qui ne font pas oublier l'existence d'une fracture numérique. Le philosophe Jacques Rancière et l'historien Eric Anceau discutaient quant à eux d'un possible rapprochement de ce qu'on appelle le "peuple" et l"'élite". Afin de prendre un peu de distance, enfin, changeons d'échelle et observons le monde du point de vue d'une étoile avec l'astrophycienne Françoise Combes, invitée de la Grande Table. Pour être tout à fait honnête, il a aussi été question de mensonges cette semaine. De la propagande d'État aux rumeurs qui s'immiscent au sein des foyers, des mensonges qu'on essaye de déceler à l'aide de la science à ceux qui se lisent sur le visage, même lorsque le nez ne s'allonge pas. Bonnes écoutes. Pauline Petit

COMPRENDRE

Qui mème le suive. Depuis la cérémonie d'investiture de Joe Biden, difficile de ne pas voir le mème de Bernie Sanders, l'ancien candidat démocrate, circuler sur nos écrans. Explication de ce phénomène viral avec le professeur en humanités numériques Frédéric Kaplan. (Affaire en cours, 9 min)

Retour à Wuhan. Un an après les images d'une ville-fantôme en quarantaine, la vie reprend son cours à Wuhan, l'épicentre du Covid-19. La ville veut tourner la page en montrant au monde que la Chine a réussi à contenir l’épidémie. L'objectif est aussi de ne pas être désignée responsable de l’émergence du virus. (Cultures monde, 58 min)

Le vaccin en campagne. Après des débuts critiqués et pour le moins timides, la campagne de vaccination contre le Covid-19, lancée il y a un mois en France, semble désormais bien engagée. Où en est-on ? Qui peut ou non se faire vacciner ? (La Question du jour, 8 min)

Cause animale. Malgré l’échec des dernières initiatives politiques pour lutter contre la maltraitance animale, une nouvelle proposition de loi sur le bien-être animal est en discussion à l’Assemblée Nationale. Une étape de plus, depuis la loi de 2015 reconnaissant l’animal comme "être vivant doué de sensibilité", et même si certains reprochent à ce projet de loi de ne pas intégrer la question de la chasse ou celle de l’élevage intensif. (Le Temps du débat, 39 min)

APPRENDRE

Fragments de steak-frites avec Barthes. Pour le sémiologue Roland Barthes, le terme nourriture ne désigne pas seulement des produits alimentaires mais un langage porteur de valeurs et à ce titre prescripteur d'usages et de bonnes conduites. Qu'est-ce qui nous fait signe dans l'assiette ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Médecine secret défonce. Après des décennies de disgrâce, les drogues psychédéliques sont à nouveau étudiées pour leur potentiel thérapeutique mais restent un champ de recherche controversé. (La Méthode scientifique, 58 min)

Les enfants d'Indochine. Pendant la guerre d'Indochine, des enfants nés d'une mère vietnamienne et d'un père "inconnu, présumé français" sont confiés à une association qui les rapatrie en France. Une douloureuse histoire d'exil qui commence seulement à s'écrire. (Le Journal de l'histoire, 4 min)

(RE)DECOUVRIR

Visite nocturne. L’auteure de “Chanson douce” a accepté de passer une nuit enfermée au Musée de la Pointe de la Douane à Venise, dans le cadre du projet “Ma nuit au musée” initié par les éditions Stock. Avec “Le Parfum des fleurs la nuit”, Leïla Slimani nous plonge dans les coulisses de l’écriture et signe peut-être son livre le plus intime. (L'Invitée des Matins, 45 min)

Sonore solitude. Toute sa vie, Michel Leiris a rêvé d’écrire une œuvre héroïque. Créateur de mythes littéraires, forgeur d’un "sacré du quotidien", il regrettait pourtant la nature modeste de sa littérature "de confession", face à l’ampleur du réel et de l’histoire. (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Séries télé. Cette semaine, deux nouvelles séries ont fait parler d'elles : "En thérapie" d’Eric Toledano et Olivier Nakache, adaptation de la série israélienne "BeTipul" dans le contexte des lendemains des attentats de Paris en 2015, et "WandaVision", la première incursion des studios Marvel dans le monde des sitcoms. Qu'en ont pensé nos critiques ? (La Critique, 33 min)

LA CITATION

Plus la leçon est dure, plus elle est durable. C'est l'un des enseignements du sociologue et philosophe des sciences Bruno Latour, pour qui le confinement nous invite à redevenir "terrestres". Invité de la Grande Table idée, il expliquait que le virus nous prépare à l'épreuve du nouveau régime climatique :

L'apprentissage, c'est que le genre d'êtres avec lesquels nous sommes appelés à vivre, et à survivre, ressemblent davantage au Covid qu'à ceux que l'on imaginait avant, avec des bords bien clairs et qui ne réagissaient pas avec violence à nos actions, des "objets" au sens de la tradition. Je pense que c'est cela que nous sommes en train de vivre. Bruno Latour

Ici s'achève la Session de rattrapage. Nous vous laissons avec la redécouverte d'un peintre qui, de son vivant pourtant, a connu un grand succès : François-Auguste Biard. Sous le pinceau de cet artiste voyageur, de grands paysages nordiques, peut-être même la première peinture représentant une aurore boréale. A la semaine prochaine.