Eurêka ! C'est l'été sur France Culture

" La culture change le monde. La connaissance de ce monde et l’accès à la culture changent nos vies.

Parce que les idées les plus simples restent les meilleures, nous avons voulu une grille d’été fondée sur ces deux grandes convictions.

L’été 21, France Culture, dans le temps de l’antenne comme dans la liberté du podcast, c’est un cocktail réjouissant de culture et de connaissance dans le plaisir partagé de l’enthousiasme et de la belle radio

Une année marquée par les difficultés de la pandémie nous a conforté dans notre désir de proposer à nos auditeurs et internautes de faire été commun. A cette proposition, il fallait une offre de choix. Jugez plutôt. Des exemples.

Comment les livres changent le monde ? Sur une idée originale de Régis Debray, trois semaines d’émissions pour une série de référence sur les grands essais publiés depuis 1945 qui ont eu un effet sur la marche des choses. Et il sera question de cinéma avec Michèle Halberstadt, de littérature avec Mathias Énard, de photographies avec Marielle Eudes…

Huit Grandes Traversées portées par les meilleurs auteurs du genre documentaire pour raconter huit personnalités du monde de la politique, de la science, des arts, du sport… Du « mythe français » François Mitterrand à « l’enfant de la balle » Diego Maradona, en passant par une Comtesse de Ségur sans manière ou la « fauteuse de troubles » Gisèle Halimi.

Un été avec de grands penseurs aux engagements essentiels dans la série d’émissions Avoir raison avec : des théories du linguiste américain Noam Chomsky aux écrits de la pionnière du féminisme Olympe de Gouges, les grandes figures de la pensée moderne n’auront plus de secrets pour les auditeurs.

Un programme de fictions au festival d’Avignon porté notamment par les voix de Sandrine Bonnaire, Rachel Khan, Fabrice Lucchini, Omar Sy.

Une émission quotidienne en semaine dédiée aux découvertes qui ont transformé nos vies – Eurêka !

Une série de Pierre Singarevélou dans Les Matins d’été produits par Chloé Cambreling et la rédaction sur les 40 objets du quotidien qui sont bien davantage que des objets.

Des séries musicales en week-end : Miriam Makeba, The Beach Boys, Joan Baez, Georges Brassens, Prince, Nina Simone, IAM et Amy Winehouse.

Des podcasts exclusifs – La fascinante enquête historique de Philippe Sands – La Filière (10 x 30 minutes), les longs formats et les séries proposés en téléchargement dès le premier jour de la grille d’été …

Cette grille a été conçue et produite dans les contraintes du Covid19. Rien de l’évènement historique que nous traversons n’a eu le moindre effet sur la détermination des équipes à produire un programme estival plus puissant que jamais. Bien au contraire. Merci à nos producteurs, journalistes, réalisateurs, techniciens, comédiens et à toutes celles et ceux, tous métiers confondus, qui œuvrent à rendre le meilleur toujours possible.

Merci à mon équipe rapprochée qui a conçu et encadré la fabrication de ces deux mois d’antenne et qui dit toujours : oui !"

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

8 Grandes Traversées à découvrir :

François Mitterrand, un mythe français

DU 5 AU 9 JUILLET DE 9H À 10H

Par Raphael Bourgois

Réalisation Somany Na

Gisèle Halimi, la fauteuse de troubles

DU 12 AU 16 JUILLET DE 9H À 10H

Par Ilana Navaro

Réalisation Véronique Samouiloff

Benito Mussolini, un portrait

DU 19 AU 23 JUILLET DE 9H À 10H

Par Simonetta Greggio

Réalisation Julie Beressi

John Le Carré, affinités

DU 26 AU 30 JUILLET DE 9H À 10H

Par Philippe Sands - Adaptation et traduction de « A Writer and His Country » par Sylvie Granotier

Et Matthieu Garrigou-Lagrange

Réalisation Doria Zedine

La comtesse de Ségur, sans manière

DU 2 AU 6 AOÛT DE 9H À 10H

Par Matthieu Garrigou-Lagrange

Réalisation Anne-Laure Chanel

Docteur Semmelweis

DU 9 AU 13 AOÛT DE 9H À 10H

Par Christine Lecerf

Réalisation Anne Perez-Franchini

Diego Maradona, un enfant de la balle

DU 23 AU 27 AOÛT DE 9H À 10H

Par Michel Pomarède

Réalisation Jean-Philippe Navarre

Louise Michel, femme tempête

DU 16 AU 20 AOÛT DE 9H À 10H

Par Judith Perrignon

Réalisation Annabelle Brouard et Gaël Gillon