Europe, Confucius, Pennac : la Session de rattrapage

L’année 2017 commence tout juste mais les inquiétudes quant au devenir de l’Europe subsistent. Quand certains se demandent comment réconcilier les citoyens européens avec l’économie, d’autres tentent d’élaborer un plan de survie pour une Union qui serait en état de mort clinique. Mais la nouvelle année est également synonyme de bonnes résolutions et donc de nouvelles pistes de réflexion ; telles qu’emprunter la route des migrants, s’accorder sur l’existence ou non d’un espace numérique européen et comprendre les disparités qui se cachent derrière la baisse du chômage sur le Vieux Continent. N’oublions pas que l’Europe signifie également rencontres, mobilité et partage comme en témoignent les trente ans du programme d’échange Erasmus fêtés en grande pompe ! Bonnes écoutes et bon week-end ! Farah Keram

COMPRENDRE

France démographique, France politique. Selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, la France compte plus de 65,9 millions d’habitants. On remarque également une tendance pour les grandes villes, Paris en tête, à se dépeupler. Considérant l’étalement urbain, la France est-elle devenue une grande ville ? Dans quelle mesure la géographie d’un territoire peut-elle nous en apprendre davantage des opinions politiques de ses habitants ? Décryptage avec le démographe et historien Hervé Le Bras (L'invité des Matins, 19 min)

Racisme dans la ville blanche. Comment trois étudiants congolais ont pu être agressés en plein jour à Tunis le 24 décembre ? Reportage de la Rédaction, alors que le Premier ministre tunisien a appelé les députés à examiner en urgence une proposition de loi contre les discriminations raciales. Ce texte est au point mort depuis près de deux ans à l'Assemblée des représentants du peuple. (Le Choix de la rédaction, 5 min)

Like, retweet et autres followers. Penchons-nous sur les campagnes électorales à l'heure des réseaux sociaux. Les médias de masse, télévision, radio, presse écrite ont longtemps structuré le débat public et façonné les opinions des citoyens. Aujourd’hui Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et les chaînes YouTube sont en passe de les supplanter. Comment la politique s’adapte-t-elle à cette révolution ? (L’Atelier du pouvoir, 44 min)

APPRENDRE

Le sang semence. Sur la guerre et la violence, le christianisme porte depuis les origines un discours ambivalent, à rebours des conceptions de l’Antiquité ou celles des religions polythéistes. Un Dieu biface, promesse de paix éternelle, mais après une lutte finale potentiellement très sanglante. Les croisades, Satan, les martyrs, jusqu’à la Fraction armée rouge, sous le regard de Régis Debray et de son invité. (Les Discussions du soir, 44 min)

Rencontre fortuite. L'écrivain (et sociologue ?) Michel Houellebecq avait une vingtaine d’années lorsqu'il a emprunté, par hasard, à la bibliothèque municipale du VIIe arrondissement de Paris, Les Aphorismes sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer. Et c’est là, comme il le dit, qu'en quelques minutes, tout a basculé. (Deux minutes papillons, 3 min)

Confucianisme versus taoïsme. Comment les réflexions de Confucius, qui vivait en Chine à l'époque des présocratiques au VIe siècle avant J-C peuvent-elles encore nous être utiles aujourd'hui ? Votre émission de philosophie préférée fait peau neuve en cette nouvelle année en changeant de nom mais continue à éclairer les grands courants de la pensée. (Les Chemins de la philosophie, 53 min)

Le 16e président américain. Dans la famille des présidents américains, je choisis... une figure qui n'a cessé de fasciner. Soixante-cinq acteurs ont interprété le rôle de Lincoln sur grand écran : quarante-cinq ne l’ont fait qu’une seule fois, contre treize à de multiples reprises. Que nous apprennent les représentations de la figure d’Abraham Lincoln au cinéma sur les rapports qu’entretiennent les Américains avec leur histoire ? (L’Esprit public, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Au bonheur des mots. Avec humour, Daniel Pennac retrace son parcours d’élève malheureux sur les bancs de l’école. Un Chagrin d’école qui ne l’a pourtant pas empêché d’être un lecteur passionné, avant de devenir enseignant et écrivain. (A voix nue, 5 x 29 min)

Science fonction. “L’écriture, c’est de la percussion, [...] je préfère la sonorité à l’exactitude sémantique.” Auteur au multivers inclassable, du jeu vidéo au roman, en passant par des créations sonores, Alain Damasio raconte sa vision de la science-fiction, poétique comme politique, mais toujours philosophique. (La Méthode scientifique, 59 min)

Perdre le contact. Georges Prêtre, le chef d’orchestre préféré de Maria Callas, est mort. Il avait créé La Voix humaine, de Francis Poulenc, et dirigé pendant longtemps l’orchestre de Vienne. Il théorisait volontiers la manière dont il établissait un contact, parfois électrique, avec un ensemble philharmonique : “Même si vous ne bougez pas, vous avez toujours le contact, vous gardez toujours le contact. Des ondes, disons des ondes si vous voulez.” (L'Actualité musicale, 5 min)

LA CITATION

Ariane Mnouchkine metteuse en scène, nous plonge dans l’intimité du Théâtre du Soleil. Dans cet entretien généreux, entre cuisine et jeu scénique, la femme de théâtre a poussé un cri du cœur : selon elle, le théâtre doit éclairer le monde.

"Quand on vient au théâtre, on vient partager un moment de vie complète. Le théâtre, c'est l'art de l'autre. C'est devenir l'autre, y compris pour le pire. C'est l'apprentissage de l'humain."

Nous nous quittons avec Isaac Asimov, surnommé le bon docteur et dont on fêtait l'anniversaire de la naissance cette semaine. Il aura marqué l’histoire de la science-fiction par son génie créatif et l’invention de concepts comme la psycho-histoire ou les lois de la robotique qui ont influencé plusieurs générations d’auteurs. L’occasion de lui rendre hommage à travers cette magnifique archive. À la semaine prochaine !

