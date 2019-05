Europe, villes moches, serpents et retrouvailles cannoises : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Dernières heures avant les élections européennes... À chaque scrutin européen, c'est un peu la même petite musique qui revient : "L'abstention est le premier parti de France" titrent les journaux. C’est une réalité, l’abstention ne cesse d'augmenter au fil des scrutins européens, et la France n’est pas épargnée. Depuis Cannes, 500 cinéastes lancent un appel au vote, et s’efforcent de construire un « nous » de la culture en Europe. Alors que le vote européen a déjà débuté aux Pays-Bas et Royaume-Uni, les sondages prédisent une percée des partis eurosceptiques… Alors quel avenir pour l'Europe ? Prenons un peu de recul et essayons de comprendre l'Europe -et l'unité européenne- par ses croyances, ses sciences, ses arts et cultures, ses inventions ou découvertes. Pour le philosophe Frédéric Worms, "L’Europe sera universaliste, critique, résistante et en outre une et multiple, située et diverse, et donc en un sens intellectuelle, ou elle ne sera pas". Bonnes écoutes ! Camille Bichler

COMPRENDRE

• Crédits : BORIS HORVAT - AFP

Qu'est ce qu'une ville moche ? Paris serait "devenu hideux" à cause des travaux selon Jean-Pierre Jeunet, Niort "l’une des villes les plus laides" qui soit et Guéret "une ville quasi-morte"… Mais sur quels critères peut-on juger une ville belle ou laide? Tout n’est peut-être qu’une question de point de vue… Car la ville moche serait une vue de l’esprit, l’esprit parisien surtout. (Du Grain à moudre, 39 min)

Affaire Vincent Lambert : le débat impossible ? Alors que le processus d'arrêt des soins avait été enclenché par les médecins, la cour d'appel de Paris a ordonné la reprise du traitement de Vincent Lambert. Décryptage des enjeux d'une affaire médicale, légale et familiale avec une juriste et un chef de service des soins palliatifs. (L’invité(e) des Matins, 45 min)

Liberté de la presse. Ce devait être un entretien avec les grands journaux régionaux, lundi, à l'Elysée. Mais deux titres ont laissé leur chaise vide face à Emmanuel Macron. La Voix du Nord et le Télégramme ont séché le rendez-vous, notamment parce que la présidence a demandé à relire et à valider la retranscription des propos présidentiels. Mais d’où vient cette pratique typiquement française ? (Le Billet politique, 4 min)

APPRENDRE

• Crédits : Françoise Serre-Collet

Aie confiance… Depuis la Genèse, où Satan prit la forme d'un serpent pour inciter Ève à manger le fruit défendu, les serpents n’ont jamais eu très bonne réputation. Ils personnifient le mal, la mort, la tentation, le sexe – on raconte même qu’ils téteraient les vaches – et ils donnent lieu à toutes sortes de légendes dans lesquelles leur personnalité est présentée comme plutôt démoniaque. Méconnus, ces reptiles ont encore beaucoup à nous apprendre... (La Conversation scientifique, 1h)

Faisons un rêve. Rêver, ce n'est pas dormir. Le rêve n'est pas l'inverse de la veille, mais, selon les mots du philosophe Edmund Husserl, un "mode anormal de veille". Si quelques philosophes ont exploré le rêve, ils l’ont opposé à la raison. Bachelard, quant à lui, a réhabilité le rêve pour en faire un objet de réflexion à examiner dans sa réalité plurielle, sans l’interpréter, analysant son essence même. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

Fin du monde, es-tu là ? S’armer jusqu’aux dents, se cacher dans un bunker, y stocker des boîtes de conserve pour se prémunir d’une attaque nucléaire... Le credo survivaliste se résume en une phrase : « Si ta vie était un jeu, la seule règle serait de survivre ». (La Série documentaire, 4 x 55 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Copyright Pyramide Distribution

Deux jeunes femmes en feu sur la croisette. Cette 72e édition du Festival de Cannes serait-elle l’année des retrouvailles ? Après celles d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant pour Les plus belles années d'une vie et celles de Pedro Almodóvar et Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, voici celles de la réalisatrice Céline Sciamma et de l’actrice Adèle Haenel, qui avaient fait leurs débuts ensemble en 2007 avec Naissance des pieuvres. Les deux femmes se confient sur leur travail dans le film Portrait de la jeune fille en feu, huis clos amoureux et féminin aux accents féministes et politiques. (La Grande table culture, 28 min)

Le monde enchanté de Jacques Demy. "J'aime pas l'opéra. Le ciné c'est mieux », chante un personnage des Parapluies de Cherbourg. Le ciné c'est si bien que Jacques Demy en a rempli sa vie, et qu'il s'est battu dès son enfance pour faire exister sa passion. Inventeur d’une nouvelle forme de cinéma musical, sans équivalent au sein de la Nouvelle Vague, plongez-vous dans l'oeuvre de Demy, où la puissance des couleurs est toujours mêlée à une certaine gravité. (Une vie, une oeuvre, 59 min)

Haïti, la danse contre la dictature. Soumis à l’esclavage du temps des Français, à l’occupation militaire américaine puis, 30 ans durant, à la dictature des Duvalier, Haïti sublime les coups du sort à travers la musique et la danse, des rythmes hypnotiques du vaudou à la naissance du konpa ou du mini-jazz. (Juke-box, 59 min)

Citation de la semaine

La citation de la semaine nous vient du réalisateur Claude Lelouch, qui retrouve le couple mythique d'Un homme et une femme (1966) avec son dernier film, Les plus belles années d'une vie, présenté en Sélection officielle hors compétition au festival de Cannes, dans La grande table culture :

Aimer, c'est la chose la plus importante, la réflexion numéro une de l'humanité. On bascule dans une autre dimension. En général, on est surtout amoureux de soi. Mais le jour où l'on peut aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on franchit une étape. Claude Lelouch

Et avant de nous quitter, un petit coup de pouce pour les futurs bacheliers qui sont en pleine révision… France Culture vous propose de vous pencher sur l’épreuve d’économie, de mathématique, de SVT ou encore de physique-chimie, grâce à une semaine spéciale d'émissions pour vous apporter des conseils méthodologiques, préparer des sujets types et vous proposer des corrigés. Bonns semaine !