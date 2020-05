Expos confinées, vacances d'été, poudre de licorne et Guy Bedos : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Tout était prêt. Les œuvres étaient accrochées aux murs, les salles agencées, les parcours fléchés... et pourtant les musées sont restés confinés, impossible à visiter. Si certains petits musées commencent à rouvrir, d'autres sont toujours contraints de se réinventer ou de proposer des expositions virtuelles. Pour pallier ce drame, cette semaine, l'émission Le Cours de l'Histoire propose de les visiter. De James Tissot, l’ambigu moderne, au musée d’Orsay à Raphaël et ses élèves au château de Chantilly, en passant par la rétrospective consacrée à l'injustement méconnu Jean-Marie Delaperche, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, sans oublier d'effectuer un détour au Centre Pompidou-Metz pour se pencher sur le folklore, souvent jugé d’un passéisme suranné et artificiel, quand il est pourtant une intarissable source d'inspiration pour l'art. Très bonnes écoutes ! Pierre Ropert

Faire face au virus

Les vacances, est-ce la santé ? Après deux mois de confinement, la perspective de prendre l'air lors des vacances est plus que jamais salutaire pour le corps et l'esprit. Mais les mesures sanitaires et les difficultés financières pourraient contrarier ce besoin de se mettre au vert et de retrouver les siens. (Le Temps du débat, 42 min)

Un New Deal artistique ? "New Deal", "Plan Marshall", "système de sauvetage"... Depuis un mois, les tribunes et les expressions fusent pour demander aux gouvernements des mesures d'urgence au secours d'un secteur particulièrement affecté par la fermeture des lieux culturels pendant le confinement. (La Grande table culture, 29 min)

Anticorps façon Covid. Selon une récente étude, des chercheurs ont constaté que près de la totalité des malades ont développé des anticorps dans les 15 jours suivant le début de l'infection. (Radiographies du coronavirus, 5 min)

Et le droit du télétravail ? Avec la covid, les entreprises sont à genoux et les caisses des Etats vidées par des programmes de relance massifs. La crainte dès lors, c’est que le retour de la croissance constitue une telle priorité que les conditions des travailleurs en fassent les frais. Le droit du travail va-t-il être sacrifié sur l'autel de la relance économique ? (Cultures Monde, 58 min)

Continuer à apprendre

Un peu de poudre de licorne ? Longtemps, la corne de licorne, capable de guérir tous les maux, a été la pièce la plus convoitée des cabinets de curiosité de la Renaissance. Avec cet exemple, l'historien Patrice Bourdelais développe une réflexion sur la façon dont le régime de scientificité concurrence le régime de croyance dans les moments de crise. (Radiographies du coronavirus, 19 min)

Aaron Swartz : hacktiviste des savoirs. Si autant de revues, d'articles scientifiques, sont consultables gratuitement sur Internet, c'est en partie grâce à lui. Un prodige du Web qui s'est engagé dès son plus jeune âge pour la libre circulation des connaissances. (Vidéo)

Une affaire de goût. "Le goût dépend de la culture : chaque individu a son propre goût. Plus on goûte plus le palais se développe ou se rétracte." Christophe Lavelle, biophysicien et chercheur au CNRS, et Adeline Grattard, cheffe du restaurant le Yam’Tcha à Paris, essayent ensemble de définir ce qu'est, au juste, le (bon) goût. (Les Bonnes choses, 29 min)

Au coin de l'enceinte

Faire soin : la belle turbulence. La série "Faire soin" donne la parole à des artistes dont la pratique se situe à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale, du soin et de celui de la création. Rencontre avec le musicien et performeur Fantazio, qui travaille depuis près de vingt ans avec des musiciens et musiciennes autistes. (Faire soin, 16 min)

"Poser les mots, c'est comme poser les notes". La rappeuse Casey use d'un flow ciselé pour poser ses textes, emplis d’une rage froide et pourtant incandescente. Une thématique y prédomine : l'expérience noire et ses répercussions. (Par les temps qui courent, 58 min)

Boltanski a dit. Reconnu comme l'un des plus grands artistes contemporains français, Christian Boltanski se dit avant tout peintre, et pense que la vérité n'existe pas, particulièrement en art... Dans cette masterclasse, il livre les secrets de fabrication de ses œuvres. (Les Masterclasses, 63 min)

La Citation

Cette semaine, la citation nous vient de Guy Bedos, mort le jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans, et qui était venu, en 2014, se confier dans l'émission A Voix Nue :

Il m'arrive de souhaiter la mort parfois, pas des autres, pas tout le temps, pas avec n'importe qui... de souhaiter ma mort, comme une délivrance de tout ce qui me choque, de ce qui me blesse dans la vie, dans la société. La mort, telle que je la vois, c'est le sommeil

Le 20 septembre dernier, des milliers d'internautes s'étaient organisés pour lancer un "raid" sur la zone 51, cette base militaire ultra secrète censée dissimuler les traces d'un contact entre les Etats-Unis et des espèces extraterrestres. L'idée ? Être suffisamment nombreux pour êtres inarrêtables. Las, sur place, seules 150 personnes avaient fait le déplacement. C'est donc à la Méthode scientifique qu'est revenue la lourde tâche de découvrir ce qui se cache dans la zone 51... A la semaine prochaine !