Famille, Chirac, Ada Lovelace et jazz : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

"Etre né de… suffit-il à former une famille ?" C'est la question que se posait cette semaine "La Série documentaire", alors que l'Assemblée nationale vient de voter l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Nombre d'exemples et de témoignages semblent en tout cas prouver qu'il n'est pas nécessaire d'être né de, pour former une famille, et qu'au-delà des questions de filiation biologique, l'amour et le quotidien déterminent en premier lieu le vivre-ensemble.

Quoiqu'il en soit, nous portons tous notre famille et son passé ; que faire de ce bagage ?, demande encore LSD. Pour le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, la réussite tient dans la libération de la parole et le boycott des secrets.

Bonnes écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

• Crédits : Jacques Langevin - Getty

Chirac fera-t-il date ? Jacques Chirac est décédé ce jeudi 26 septembre 2019. De son historique discours du Vel d'Hiv à la référence "au bruit et l'odeur", que retiendra l’Histoire de cet homme, élu deux fois Président de la République ? (Le Temps du débat, 35 min)

Rouen. "Les habitants se réveillent avec des maux de tête, il pleut des hydrocarbures et un nuage obscurcit le ciel de toute la région". L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen jeudi 26 septembre a dégagé un épais nuage de fumée noire sur l'ensemble de l'agglomération. Les habitants sont inquiets. Quels sont les risques pour eux ? (La Question du jour, 7 min)

In eco veritas. Chaque année, le recrutement des vendangeurs et leurs conditions de travail flirtent avec l'illégalité. Infiltrons-nous parmi les ouvriers des vignes à l’heure où les vendanges battent son plein. Comment penser ces emplois à l'aune des débats européens sur la question des travailleurs détachés ? (Entendez-vous l'éco, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : CC

Dress code ? Le premier codeur au monde est... une codeuse. À 12 ans, en 1827, elle écrit un traité sur les volatiles. À 16 ans, elle rencontre une astronome, puis un mathématicien qui l'initient aux sciences dures. La première programmeuse informatique est née : elle s'appelle Ada Lovelace. (La Méthode scientifique, 58 min)

Eh oh du radeau. Si le tableau de Géricault "Le radeau de la Méduse" est l’une des stars du Louvre les plus visitées, on ne sait pas toujours que son point de départ est une histoire vraie qui a secoué la France du début du XIXe siècle. Un scandale qui menaça d’emporter avec lui tout le gouvernement de la Monarchie restaurée. (Une Histoire particulière, un récit documentaire en deux parties, 29 min)

Dansez maintenant ! Tandis que Platon soulignait la dimension éducative de la danse, Nietzsche pensait qu’une journée sans danse était une journée de perdue. Temps, espace, art, passion, raison… et si la danse était le problème philosophique par excellence ? (Le Journal de la philo, 5 min)

L'insulte en Grèce ancienne. Les modernes projettent dans une cité grecque rêvée l’idée qu’ils se font d’un espace public régulé par une parole démocratiquement pacifiée. L’anthropologie politique de la Grèce ancienne en donne aujourd’hui une image plus complexe, qui permet de mettre à l’épreuve la notion de participation politique. (Matières à penser, 44 min)

DÉCOUVRIR

• Crédits : Journaliste AFP non cité - AFP

Un album : Blue World. "C'est comme si on avait trouvé une nouvelle pièce dans une grande pyramide", a déclaré le saxophoniste Sonny Rollins. Découvrez un album inédit de John Coltrane enregistré entre deux chef-d’œuvres, "Crescent" et "A Love Supreme". Trente-sept minutes savoureuses, et quelques variations de ses morceaux les plus célèbres ! (Le Réveil culturel, 26 min)

Une actrice : Anaïs Demoustier. "Je suis assez convaincue qu’il y a des rôles qui ne sont pas pour moi. On les choisit de façon instinctive. On ne peut pas faire l’économie de ce qu’on est." Rencontre avec une actrice capable de circuler entre comédie, cinéma d'auteur, films très dialogués et œuvres plus sombres. (La Grande table culture, 27 min)

Un peintre littéraire : Bacon. "Ce que les grands écrivains ont produit est une sorte de stimulant en soi" écrivait le peintre. La littérature, ce puissant stimulant ? Eschyle, Nietzsche, Bataille, Leiris, Conrad, T.S. Eliot., à eux six ils auront durablement nourri, déplacé, clarifié la peinture de Bacon. (La Compagnie des poètes, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Véronique Chable, scientifique à l'INRA de Rennes, qui s'exprimait dans un "Grand Reportage " consacré aux paysans-chercheurs (55 min) :

Pour avoir de la diversité dans nos microbiotes intestinaux, il faut aussi de la diversité dans les sols. Et c'est cela que nous devons apprendre à celui qui mange, même dans les centres villes : il est lié au sol de son pays.

Ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end ! Et si jamais vous avez prévu du poisson au menu du repas dominical, ne passez pas à côté de la chronique d'Hervé Gardette, qui explique pourquoi l'acidification des océans, due à leur absorption de CO2, est encore plus inquiétante que la surpêche pour la biomasse aquatique. Voilà donc une Session qui se termine en queue de poisson. A la semaine prochaine !