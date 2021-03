Femmes : dispositif spécial sur France Culture à partir du 1er mars

Tout au long de l’année France Culture se mobilise pour faire découvrir des femmes philosophes, artistes, scientifiques, connues, inconnues, méconnues, et faire aussi entendre les voix des plus anonymes, moins relayées dans les médias.

PODCAST // LAISSE PARLER LES FEMMES

8 épisodes pour 8 lieux de la vie quotidienne des femmes, de la naissance à la vieillesse, du matin au soir. Des rencontres, où il est question d’éducation, d’amitié, de santé, de travail, de la famille... Témoignages précieux. Rares.

Une série documentaire de 8 épisodes de 30 minutes

Produite par Marine Beccarelli, Léa Capuano, Pauline Chanu et Maïwenn Guiziou

Réalisée par Annabelle Brouard

En ligne sur franceculture.fr et l’application Radio France

EMISSIONS SPECIALES

> Du 1er au 4 mars, 10h-11h : Les Chemins de la philosophie d’Adèle Van Reeth

Le corps des femmes

Philosophie du clitoris avec Catherine Malabou

avec Catherine Malabou L’utérus sur le divan avec Clotilde Leguil

avec Clotilde Leguil Phénoménologie des seins avec Camille Froidevaux-Metterie

avec Camille Froidevaux-Metterie Couvrez ces cheveux que je ne saurais voir ! avec Chahla Chafiq

> Du 8 au 11 mars, 11h-12h : Cultures Monde de Florian Delorme

Femmes en lutte !

De l’Argentine à l'Inde, en passant par l'Arabie Saoudite et l'Espagne, tour du monde des combats féministes, politiques, sociaux menés par des femmes à travers la planète. En quatre émissions Cultures Monde s'intéressera aux mobilisations pour le droit à l'avortement, aux demandes d'émancipation dans les régimes patriarcaux, aux luttes menées contre les violences faites aux femmes et aux luttes sociales des travailleuses.

ET AUSSI :

Samedi 6 mars

14h : Plan Large d’Antoine Guillot avec la compositrice de musiques de films Béatrice Thiriet

15h : Toute une vie, consacré à la chanteuse Juliette Gréco - réalisé par Amélie Perrot

Dimanche 7 mars

15h : Juke-Box d’Amaury Chardeau “Jouer avec les dieux : l’inconsolée Alma Mahler”

Lundi 8 mars

6h : Le Réveil Culturel de Tewfik Hakem avec l’écrivaine Nancy Huston

12h et 13h : La Grande Table d’Olivia Gesbert avec la productrice et actrice Julie Gayet et à 13h la romancière et metteuse en scène Alice Zeniter

13h30 : Les Pieds sur Terre par Sonia Krolund autour de l’histoire de Yolande, infirmière au Congo qui après s’être envolée vers l’Europe, sera réduite à l’esclavage sexuel

14h : Entendez-vous l’éco de Tiphaine de Rocquigny qui dressera le portrait de femmes économistes

15h : La Compagnie des Œuvres de Matthieu Garrigou Lagrange autour de la poétesse, romancière et écrivaine américaine Sylvia Plath en 4 épisodes (de lundi à jeudi)

16h : La Méthode Scientifique de Nicolas Martin autour du thème du clitoris

21h : Être et savoir de Louise Tournet sur la sensibilisation aux stéréotypes à l’école

22h15 : Par les temps qui courent de Marie Richeux à la rencontre des femmes traductrices

Sur franceculture.fr : Le journaliste Pierre Ropert retissera le fil de l’histoire des insultes faites aux femmes, de « poissonnière ! » à « Salope ! »

En vidéo :

Ces femmes qui ont changé la face du monde

Intellectuelles, militantes, artistes, scientifiques : portraits de ces femmes qui se sont battues pour leurs idées et qui ont changé la face du monde.

