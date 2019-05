Festival de Cannes, hyperloop, sororité et Imagine ! La Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par mail

Bonjour à tous,

Tous les regards sont rivés sur la croisette cette semaine, où jeunes cinéastes et vieux habitués se sont retrouvés pour la 72e édition du Festival de Cannes. Mais sous les traditionnelles paillettes du tapis rouge, l’humeur est quelque peu à la mélancolie. La cérémonie d’ouverture a donné le ton, celui d’une morosité certaine, entre un touchant hommage à Agnès Varda et une célébration de la salle de cinéma qui sonnait comme une oraison funèbre - alors que le festival continue à bouder Netflix. Et comme Cannes ne serait pas Cannes sans ses polémiques, cette année, la victime toute désignée sera Alain Delon, dont la Palme d’honneur est déjà contestée outre-Atlantique. De l’autre côté, certains dénoncent la “tyrannie des identités” et la facilité de tout juger à l’aune de questions morales. Mais - c’est là la beauté du cinéma - on peut encore compter sur les films pour égayer cette quinzaine, entre zombies désarticulés et westerns modernes. Bonnes écoutes (et bons visionnages !). Alexandra Yeh

COMPRENDRE

• Crédits : Kate Allen - Getty

Hyperloop à la loupe. L’Hyperloop, c’est un peu le vieux serpent de mer d’Elon Musk. En 2013, le patron de Tesla avait annoncé en grande pompe ce projet futuriste de train à sustentation magnétique dans un cylindre sous vide, censé atteindre la vitesse incroyable de 1 200 km/h. Est-il vraiment le train du futur, ou un projet irréaliste destiné à ne jamais voir le jour ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Bottes de queer. De la culture camp, à l’honneur du célèbre gala du Met à New York la semaine dernière, à Bilal Hassani, représentant de la France à l’Eurovision érigé en icône LGBT, de plus en plus de voix queer se font entendre, pour revendiquer des droits, mais aussi parfois une culture spécifique. Est-ce à dire que l'orientation sexuelle pourrait se faire identité culturelle ? (Cultures Monde, 58 min)

Joue-la comme Beckham. Pour être crédibles, elles doivent être performantes… sans pour autant renoncer à leur féminité. Ces injonctions contradictoires, toutes les femmes sportives y sont soumises. Peut-être parce que quelque part, le sport féminin est un peu fait pour les hommes ? (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

• Crédits : DeAgostini - Getty

Quelle histoire ! France Culture s’est invité au musée la semaine dernière en délocalisant ses studios au Centre Pompidou pour un week-end placé sous le signe de l’histoire. Millénaire ou contemporaine, collective ou personnelle, avec un petit ou un grand H, l’histoire était à l’honneur sous toutes ses formes avec des écrivains, des préhistoriens, des scénaristes, des historiens de l’art ou encore des artistes. (Week-end Imagine, partie 1 et partie 2)

Une pré-histoire de l’antisémitisme. Entre 1945 et 1949, Hannah Arendt écrit à New York un livre en trois parties, publié en 1951 sous le titre Les origines du totalitarisme. Il s’agissait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de remonter aux racines idéologiques du système totalitaire. Et le premier livre traite non pas du totalitarisme, mais de l’antisémitisme… (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Genèse d’un steak. Avant d’arriver dans votre assiette, il en a connu, des aventures… Un peu comme une cassette que l’on rembobine, on remonte, étape par étape, le cycle de fabrication du produit "steak", de son conditionnement en barquette de supermarché jusqu’à la conception médicalement assistée du veau par insémination artificielle. (LSD, la série documentaire, 54 min)

(RE)DÉCOUVRIR

.

Sister Act. A partir d’un montage de textes issus de son dernier ouvrage Mes bien chères sœurs, Chloé Delaume lance un appel à reconsidérer le mot "sororité". Car un nouveau mot, c’est une nouvelle façon d’exister. Et Chloé Delaume a un programme vaste mais précis : modifier le langage pour modifier le réel. (L’Expérience, 59 min)

Psychose. Plutôt brillant en classe, Manuel s’avère très tôt handicapé socialement car “hypersensible”. À 28 ans, le diagnostic en forme de couperet tombe : Manuel est schizophrène. L'écrivaine Sol Elias a rassemblé les notes de son oncle à sa mort pour écrire un roman qui explore la complexité des relations filiales et le poids de l'hérédité. (Par les temps qui courent, 59 min)

Chroniques de l’Amérique. Edith Wharton fut la première femme à remporter le prix Pulitzer du roman en 1921 pour Le Temps de l'innocence. Grande admiratrice de Balzac, l'écrivaine a observé d'un œil et d'une plume documentée les agissements de la société qui l'entoure pour dépeindre l'Amérique du XIXe siècle. (La Compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, on retient les mots irrévérencieux du critique de cinéma Gérard Lefort évoquant le Festival de Cannes dans Les Petits Matins :

À quoi sert le Festival de Cannes ? J'ai envie de répondre de façon provocante : à rien, et c'est ça qui est superbe. C'est-à dire que pendant une dizaine de jours, on voit forcément les plus beaux films du monde dans les meilleures salles de cinéma du monde, il y a quelque chose d'une attitude et de gestes complètement gratuits. Pourquoi ? Comment? Qu'est-ce qu'on fait là... ? Il y a de l'irréalité.

Si vous avez prévu de regarder l’avant-dernier épisode de Game of Thrones ce week-end, attendez un peu avant de lire cet article qui décortique les stratégies militaires parfois douteuses - nous n’en dirons pas plus - de ses héros. Bonne lecture, et à la semaine prochaine !