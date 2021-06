Fête de la radio, Françoise Hardy, Parcoursup et arts martiaux : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

C'était son anniversaire : la radio a fêté ses 100 ans cette semaine. Pour l'occasion, on s'est replongé dans l'histoire du vieux poste à ampoules, ses moments de gloire et ses instants tragiques. Puis on a découvert les témoignages enjoués de celles et ceux qui, au début des années 1920, ont pour la première fait résonner leur voix sur les ondes, créant "la causerie, la retransmission, les radioreportages, le journal parlé". On a aussi rendu visite à Aligre FM, l'une des dernières radios libres créées en 1981. Enfin, on s'est interrogé sur l'évolution du modèle économique de ce média et son avenir en regard de nouvelles pratiques d'écoute qu'illustre notamment le succès des podcasts. Cette semaine, France Culture vous en présente deux inédits : "Tracts, le podcast" consacré à la vie des idées, et "La naissance est un fabuleux voyage !", parcours à travers cette aventure intime. Et comme la fête de la radio, c'est encore aujourd'hui (Géraldine Mosna-Savoye a vérifié, elle qui s'imagine l'auditeur découpant des tomates lorsqu'elle est à l'antenne) on vous propose de tendre l'oreille sur ces souvenirs de radiophiles. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

COMPRENDRE

• Crédits : Getty

Parcours privé. Alors que nous entrons dans la dernière phase de Parcoursup, observe-t-on une préférence nouvelle des futurs étudiants pour les écoles privées par rapport au modèle universitaire ? Focus sur la redéfinition du paysage de l'enseignement supérieur (Le Temps du débat, 38 min)

Chine démographique. Les autorités chinoises ont annoncé cette semaine que les couples pouvaient désormais faire trois enfants. Si la politique de l’enfant unique a déjà été abandonnée en 2016, ce nouvel assouplissement est jugé indispensable pour soutenir un taux de natalité en chute libre. (La Question du jour, 8 min)

Revenus jeunes. Le "revenu solidarité jeunes" entre en vigueur à Lyon : 400 euros par mois versés aux 18-25 ans les plus précaires. Un enjeu social pour les écologistes au pouvoir, mais aussi politique. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Élection jouée d'avance. La présidentielle du 26 mai dernier a vu sans surprise la réélection du président syrien Bachar Al-Assad. Si les pays occidentaux condamnent cette élection, tel n'est pas le cas des alliés traditionnels de Damas. La Syrie peut-elle rompre son isolement diplomatique ? (Les Enjeux internationaux, 11 min)

APPRENDRE

• Crédits : Warner Brothers - Getty

Mortal kombat. Bruce Lee est un mythe de cinéma, un enfant de la balle arrivé au kung-fu par instinct de survie. A partir de cet instinct, il crée en 1967 son propre art martial : le Jeet kune do, unique et interculturel. "Sois comme l'eau" nous enseigne Bruce Lee. Quelle était sa philosophie du combat ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Succès de librairie. Pour un romancier, écrire un best-seller peut étonnement être une catastrophe. Comment s’accommoder, après avoir vendu plus de 500 000 livres, à des tirages de plus en plus maigres ? À l'inverse, comment survivre à l’étiquette d’auteur à succès ? (LSD, La Série documentaire, 55 min)

Auto-défense militante. Engagées pour leur émancipation, les suffragettes ponctuent leur parcours d'actions rebelles, voire d’une violence au féminin. De quelle manière l’auto-défense prônée par celles-ci a-t-elle été mobilisée par les féministes des générations suivantes ? (Le Cours de l'histoire, 52 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : © lilies films

Sciamma, ciné-fille. "C’est le seul film dont je puisse localiser l’irruption comme un rêve, une rêverie éveillée où j’ai vu apparaître cette situation d’une petite fille qui rencontre sa mère enfant, autour d’une cabane", confie Céline Sciamma. Après Naissance des pieuvres (2007), Tomboy (2011), Bande de filles (2014) et Portrait de la jeune fille en feu (2019), la réalisatrice et scénariste revient avec un cinquième long-métrage : Petite maman. (La Grande table culture, 27 min)

Impression, soleil, Monet. De la naissance de l’impressionnisme à l’enfer blanc de la Norvège qui résiste à son œil, en passant par la découverte de Giverny et l’émergence des tableaux en série — meules, peupliers —, Claude Monet peignit sa vie durant "dans les transes", "bouleversé et comme fou". (La Compagnie des œuvres, 58 min)

Survivances de la danse. Suite aux décès de Raimund Hoghe et Anna Halprin, deux figures majeures de la danse contemporaine, la philosophe de la danse Julia Beauquel revient au micro de Marie Sorbier sur la transmission et la mémoire de la chorégraphie. (Affaire en cours, 8 min)

LA CITATION

• Crédits : Benoît Peverelli

La citation de cette semaine nous vient de Françoise Hardy, invitée de Par les temps qui courent. Depuis chez elle, la chanteuse et mélodiste revient sur son parcours, discute d'amour, de composition musicale et d'astrologie :

J’ai eu la chance d'avoir un exutoire exceptionnel, de pouvoir m’adresser à l’autre dans les textes de mes chansons. Quand j’avais réussi à exprimer vraiment mon ressenti, j’étais très heureuse. Par exemple, j’espérais toujours que Jacques Dutronc allait entendre mes chansons et en fait il ne les écoutait jamais car il disait que je lui filais le bourdon. Françoise Hardy

Cette Session s'achève. En cette semaine de fête de la radio, quittons-nous avec deux fictions radiophoniques ! Au programme, on vous propose de vous installer dans une machine à remonter le temps pour partir à la chasse au tyrannosaure, ou de rencontrer un assassin de téléphones et de télévisions… Bon week-end et à la semaine prochaine !