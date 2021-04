Florence Aubenas, voyage spatial, french pop et hommage à Marc Ferro : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

On la connaît à travers ses nombreux reportages, les témoignages des réfugiés comme des génocidaires qu'elle a recueillis et donnés à lire, ainsi que ses expériences immersives et ses longues enquêtes. Cette semaine, c'est la voix de Florence Aubenas qui a rythmé les débuts de soirée de France Culture, dans À voix nue. La journaliste, qui confie ne pas aimer l'introspection, s'est livrée dans une série d'entretiens : l'appel du dehors des premières années, la couverture des faits divers puis les reportages de guerre, et les mystères sur son parcours, ceux des gens qu'elle rencontre comme les siens… Le matin, on a plutôt dansé, avec une histoire de la danse, ou plutôt des danses : celles qui faisaient bouger sous l'Antiquité, les traditionnelles "farandoles", "sarabandes" et autres "gigues", mais aussi celles qui se font plutôt en solo, sur la scène de l'opéra ou sur TikTok. De quoi vous inspirer une petite chorégraphie pour ce week-end ? Bonnes écoutes. 🎧 Pauline Petit

COMPRENDRE

• Crédits : Aubrey GEMIGNANI / NASA - AFP

Confiné dans l'espace. Thomas Pesquet, l’astronaute français dont il est difficile de ne pas avoir entendu parler, devait décoller jeudi direction la station spatiale internationale, la fameuse ISS, véritable laboratoire sur orbite. Le voyage a été reporté à vendredi, à cause d'une météo défavorable. Quels sont les nouveaux objectifs de cette "mission Alpha" ? (La Question du jour, 10 min)

Mort du président. Lors d’une allocution TV, le porte-parole de l’armée a déclaré la mort du président tchadien Idriss Déby Itno, le 20 avril, des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée au front contre des rebelles dans le nord du pays. À peine réélu pour un sixième mandat, cette annonce a provoqué un choc dans le pays marqué par la pauvreté, la violence et la guerre contre le djihadisme. (L'Invité(e) des Matins, 18 min)

Fêtes secrètes. Les soirées clandestines se multiplient à mesure que l'épidémie s'éternise. Après plus d'un an de fermeture des clubs, faire la fête est devenu "vital" témoignent ceux qui bravent les restrictions sanitaires. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Chômage et solidarité. La réforme de l'assurance-chômage a pris une première forme à l’été 2019. On la pensait presque enterrée par la crise du covid, mais voilà qu’elle resurgit avec une mise en application rapide, au 1er juillet prochain. Erreurs de calculs, précarisation accrue, circonstances peu propices : les critiques sont nombreuses. Est-ce l'instauration d'un modèle d'épargne-activité, réduisant à néant le principe de solidarité ? (Le Temps du débat, 37 min)

APPRENDRE

• Crédits : Gary Mayes - Getty

Poésie animale. Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? L'architecture sacrée des wombats ? Les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la "thérolinguistique" avec la philosophe Vinciane Despret. (La Grande table idée, 32 min)

Choré solo. C’est le type de vidéos le plus partagé sur l’application TikTok : de jeunes gens dansent, souvent seuls, parfois à plusieurs, face à la caméra. Cela n’est pas une évidence. Danses antiques, traditionnelles, ballets, valses, tangos, rock’n’roll ou chachacha se font à deux ou à plusieurs. Depuis quand danse-t-on seul ? (Le Cours de l'histoire, 51 min)

La légende de l'art contemporain. On connaît l’histoire : à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, le centre de gravité de l’art aurait dans les années 1940 basculé de Paris à New York. Mais il s’agit peut-être moins d'histoire que d'une légende dont les versions ont évolué au fil du temps et des intérêts des uns et des autres. Voici une autre analyse de ce qui s’est joué sur la scène artistique internationale au moment de l’invention, entre 1945 et 1970, de ce qu’on appelle "art contemporain". (La Suite dans les idées, 42 min)

Diagnostic par IA. Selon l'Institut national contre le cancer, près de 4 millions de Français sont touchés chaque année par cette maladie. Pour améliorer les chances de survie, il faut rapidement détecter les formes de cancer et éviter les errances thérapeutiques. C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle. (La Méthode scientifique, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Disque Pointu

French pop. De leur propre aveu, ils oscillent entre Lou Reed et Les Inconnus. Yéyés foutraques, parés de synthétiseurs 80's, les journaux les présentent comme le renouveau de la pop française dans ce qu’elle a de plus dandy. La Femme est en tout cas l'un des rares groupes français à s’être fait une place sur l’échiquier musical mondial. (Signes des temps, 42 min)

Anniversaire Flaubert. "Il me monte de la merde dans la bouche. J'en veux faire une pâte dont je barbouillerai le XIXe siècle", écrit Gustave Flaubert à son ami Louis Bouilhet en 1855, un an avant la publication de Madame Bovary, sans même en imaginer les effets : procès, succès, et grandes mondanités. (Toute une vie, 58 min)

Avant-gardiste. "La première forme d'art, ce sont les histoires", dit-elle au micro d'Arnaud Laporte. Des histoires, Laurie Anderson en a des tas. Proche du milieu de l’avant-garde new-yorkaise, la musicienne se fait connaître du grand public dans les années 1980. Elle revient sur sa carrière d’artiste totale. (Affaires culturelles, 56 min)

LA CITATION

• Crédits : François Guillot - AFP

On a appris jeudi dernier la mort de l'historien Marc Ferro, connu pour ses travaux sur l'histoire du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à la décolonisation, en passant par la révolution russe, mais aussi son approche de l'histoire par les images. L'historienne Sylvie Lindeperg a rendu hommage à "celui qui a fait entrer les films dans le laboratoire de l'historien". En 2006, Marc Ferro était l'invité de Benjamin Stora dans l'émission À Voix nue. Dans le premier volet de cette série d'entretiens, il expliquait pourquoi les fictions cinématographiques constituent un précieux matériau pour l'historien :

J'ai vu qu'il y avait deux histoires : une que les images révélaient, une que les textes indiquaient et qu'il fallait les confronter, les croiser. Alors, à partir de ce moment-là, ça a démarré en flèche et je ne me suis plus intéressé qu'aux images pour les comparer aux textes. (…) Après avoir étudié les images d'actualité, les documentaires, j'ai regardé les films de fiction. Ils m'apprenaient aussi beaucoup sur la société. Un peu comme les romans au XIXe siècle apprenaient sur la société française, les films apprennent sur la société du XXe siècle. Marc Ferro

Rideau, il est l'heure de finir cette session. Mais avant, explorons ce qui se passe à des horaires qui semblent aussi sonner la fin : entre 19 et 6 heures du matin. Alors que les rues se vident pour le couvre-feu, des rondes de nuit en Ehpad aux concerts clandestins, aperçu sonore au cœur de ces "heures interdites". Bon week-end et à la semaine semaine !