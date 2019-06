Football féminin, écologie politique, typographie et Schuiten : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Pour la première fois, tous les matches de l’équipe de France de la Coupe du monde féminine de football seront diffusés sur une des grandes chaînes de télévision, à l'image de leurs homologues masculins. Une première. Les femmes ont pourtant commencé à s'attaquer à ce traditionnel bastion masculin dès la Première Guerre mondiale. Il a fallu attendre les années 1970 pour que la Fédération française de football (FFF) autorise définitivement le football pour les filles. Cinquante ans plus tard, le milieu sportif reste trop masculin, gangrené par des problèmes de disciplines genrées, d'inégalités d’accès, de revenus ou encore de visibilité. Si le football est le premier sport globalisé - dans les pays arabes le football féminin est d'ailleurs prospère -, il n'échappe malheureusement pas encore au sexisme latent de la discipline : les femmes ont beau transcender les règles du jeu et du genre, elles ne représentent ainsi que 8% des licences du football français. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Politique de l'écologie. Fort de sa troisième place surprise aux dernières européennes, Yannick Jadot assume de vouloir conquérir le pouvoir autour d’un programme écologiste. Mais les Verts ne sont plus seuls à s’en revendiquer, l’écologie est désormais déclinée dans tous les partis. Va-t-elle redéfinir les clivages ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Tendre la main. “Faire la manche, c’est facile. J’essaie de prendre les choses avec humour. Je dis je vais faire une fête pour fêter le million de personne qui m’ont aidé.” "Je suis fier de moi, je n’embête personne, je ne vole personne, j’arrive à manger, à réfléchir donc ça va, je me plains pas." A Paris, Lyon, Annecy, dans les gares ou près des distributeurs, rencontre avec les gens de la rue. (Les Pieds sur Terre, 27 min)

Le féminisme des élites. Si le mouvement #MeToo a eu une résonance mondiale, ce nouveau féminisme, considéré par certaines comme bourgeois et élitiste, ne semble pas pour autant parler à celles d'en bas. Pour la philosophe Nancy Fraser, il s'agit de fonder un féminisme davantage inclusif. (La Grande Table idées, 35 min)

Le Vétéran centenaire. Il a débarqué le matin du 6 juin 1944 sur Utah Beach, dans la Manche. Il revient en Normandie pour la première fois 75 ans plus tard. A bord d’Air Force One et à l’invitation du président des Etats-Unis, Floyd Wigfield est revenu se souvenir "de tout" lors des commémorations du débarquement. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

APPRENDRE

Typos sur le carreau. Metteur en page, imposeur, paquetier, tableautier... Les typographes, en charge de la composition des imprimés, furent longtemps considérés comme les aristocrates de la classe ouvrière, détenant un savoir ancestral, manuel autant qu'intellectuel, aujourd'hui en voie de disparition (La Fabrique de l'Histoire, 53 min).

Vers un monde sans pétrole ? On parle depuis les années 1950 d'un "pic pétrolier", causé par le tarissement des ressources disponibles. Mais la découverte et l'exploitation des pétroles de schiste a remis en cause cette prédiction, déplaçant la question de la limite de l'économique vers le politique. (Entendez-vous l'éco ?, 58 min)

Sur la paroi. L’art découvert au milieu du XIXe siècle, que l’on appelle l’art préhistorique, fut un coup de tonnerre dans le monde, dans l’esprit des artistes. Et ses conséquences furent immenses sur la création, ce que l'on pensait de l'Homme et de l’art. Au milieu du XIXe siècle, soudain, l'art a vieilli incroyablement, de plus de 100 000 ans. (L'Art est la matière, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Schuiten, dernier pharaon de la BD. Grand prix d’Angoulême en 2002, François Schuiten s'est attaqué à un monument de la BD : Le dernier Pharaon, une aventure "oneshot" de Blake et Mortimer. Le résultat abandonne la ligne-claire, madeleine de Proust des fans de Hergé et Jacobs, au profit du style beaucoup plus personnel du dessinateur. (La Grande Table culture, 28 min)

"Adulte ? Jamais. Jamais : comme l’existence. Qui ne mûrit pas, reste toujours verte, De jour splendide en jour splendide." Découvrez les écrits intimes de Pasolini, de sa mère comme source d’inspiration à sa relation avec Ninetto, une vie de scandale créateur. (Les Chemins de la Philosophie, 58 min)

Terre humaine, collection singulière. En 1954, le chercheur et explorateur Jean Malaurie crée la collection Terre Humaine, aux éditions Plon. Son ambition est de publier des récits du monde qui privilégient la parole des peuples dits "minoritaires". On y retrouve notamment Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss. (LSD, La Série documentaire, 54 min)

LA CITATION DE LA SEMAINE

Cette semaine la citation nous vient du philosophe, écrivain, épistémologue et académicien Michel Serres, mort samedi dernier à l'âge de 88 ans. En janvier 2002, il était venu à France Culture pour une série de cinq entretiens dans l'émission A Voix Nue:

L’idéal au fond, c’est de voir dans une rue un mélange total d’ethnies, d’usages, de coutumes, de cultures, de classes sociales. Il est très dangereux dans une ville de séparer de façon très très nette les riches des pauvres, les Orientaux des Occidentaux, les Africains des Européens etc. C’est au contraire le mélange qui est le gage le plus profond de la République. Je suis vraiment un philosophe du mélange. Le mélange me paraît un vrai concept, à élever à la dignité d’un concept philosophique, mais aussi dans la réalité, il est le gage réel de la démocratie et de la paix. Il n’y a pas de doute.

Et si le film Alien, en 1979, nous assurait que dans l'espace personne ne vous entend crier, le space opera s'est souvent employé à nous prouver le contraire. Spécialiste du cinéma comme art sonore, Michel Chion nous donne ainsi à entendre le vide intersidéral et mystérieux de l'espace et des contrées intergalactiques.