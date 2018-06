Ballon rond, politique migratoire, Lord Byron et Peter Pan : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Le début de la Coupe du monde a été sifflé. Le temps d'un week-end, France Culture devient donc France Culture Physique et se consacre au sport. L'occasion de voir autrement le football, de façon légère d'abord, en se penchant sur les histoires rocambolesques du trophée convoité ou en réécoutant un match commenté par un neurobiologiste. Mais aussi en prenant un peu de recul par rapport au ballon rond. Car derrière sa dimension culturelle et historique, difficile d'oublier que le football est un sport qui brasse énormément d'argent. Avant même la Russie, c'est d'ailleurs la Suisse qui devrait bénéficier des retombées économiques du tournoi. Moscou n'en tirera pas moins son épingle du jeu : la Russie sait utiliser à son avantage cette arme politique et diplomatique, et ce depuis Staline. Enfin, pas question pour autant d'oublier l'aspect festif de cette Coupe du monde, que couvrira pour la onzième fois, pour Radio France, une des plus célèbres voix de la radio : Jacques Vendroux. Très bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : LOUISA GOULIAMAKI - AFP

Politique migratoire à la dérive. "Des gens continuent à se noyer, c’est intolérable." Le navire humanitaire bloqué en Méditerranée avec 629 migrants secourus à son bord, après le refus de l’Italie et de Malte d’accueillir l’embarcation, va finalement pouvoir débarquer en Espagne, seul pays qui a proposé mardi de les accueillir. Face à la situation, le cynisme de la position de la France a été dénoncé à de nombreuses reprises. (L'Invité des matins, 18 min)

Braquage religieux. Depuis quelques années, les politiques ont fait un hold-up sur les "racines chrétiennes" de l’Europe. Dans une zone sécularisée où la menace de la perte d’identité culturelle est brandie par l’extrême-droite, l’instrumentalisation de la religion catholique semble être devenue une stratégie politique payante. (Cultures Monde, 58 min)

Un rapprochement coûteux. Qui paiera le prix du rapprochement entre la Corée du Nord et les USA ? Le gouvernement de Donald Trump a pris des engagements inattendus, en gage de bonne volonté, pour plaire à la Corée du Nord, et a notamment annoncé la suspension "indéfinie" des exercices militaires des américano-alliés. Une décision qui se fait au détriment de ses alliés, la Corée du Sud et le Japon. (Les Enjeux internationaux, 10 min)

APPRENDRE

• Crédits :

Engagez-vous qu'ils disaient. Partir à l'autre bout du monde pour défendre une idée tient bien souvent du rêve d'adolescence. La Série Documentaire consacre une série d'émissions à ces engagés volontaires, des femmes en Espagne aux guerriers partis en Syrie, sans oublier ceux revenus de l'ex-Yougoslavie, et en commençant par Lord Byron, grand défenseur de la liberté, poète anglais révolté, excessif et sulfureux, qui s'était engagé par les armes. Les mécanismes du départ ont-ils tant changé depuis ? (LSD, La Série Documentaire, 55 min)

Colle à cerveau. 100 milliards d’astrocytes et 80 milliards de neurones constituent notre trésor cérébral. Saviez-vous qu’à l’intérieur de votre cerveau, il y a un autre cerveau qui a été négligé pendant des années ? Il s'agit de la glie, les astrocytes justement, que l’on pensait être une simple "colle à neurones", inerte. Or il n’en est rien. (Matières à penser avec René Frydman, 45 min)

Homos & animaux. "C'est d'abord le plaisir que les animaux recherchent, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Le plaisir existe même chez les insectes." Les scientifiques et éthologues ont longtemps utilisé des termes détournés tels que "pseudo-copulation", "comportement sexuel aberrant" ou même "contre nature"… pour qualifier tout simplement l’homosexualité qui se donne à voir naturellement dans le monde animal. (De cause à effets, le magazine de l'environnement, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Getty

Jeunesse éternelle. Peter Pan est-il un fantôme ? Un enfant du songe ? Les deux ? Découvrez "Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas", concert fiction conçu par Andrew Birkin avec l’Orchestre national de France et la Maîtrise de Radio France. Une fiction à écouter au casque, pour profiter d'un son immersif. (Fictions / théâtre et cie, 1h12)

Six-pieds sous terre. La série Six Feet Under racontait comment s'opérait la succession dans une famille de croque-morts, après le brusque décès du père. Contrairement à ce que suggère le pitch, il s'agissait moins d'une série sur la mort que sur la vie. Selon le philosophe Tristan Garcia, elle appelle une "micrologie de la vie quotidienne des classes moyennes fin de siècle". (La Compagnie des auteurs, 58 min)

Au bout de la langue. Le rôle de la langue dans le partage d'une identité, le rôle de la traduction dans la compréhension interculturelle : l'académicienne Barbara Cassin, auteure de l'essai La Nostalgie, voit la langue comme "un lieu de l'identité temporaire". Pour elle, il faut regarder sous les mots, dépasser l'étrange et les différences pour pouvoir réellement voir les autres. (Par les temps qui courent, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est d'Annie Le Brun, écrivaine et commissaire d'exposition, qui dénonce dans La Grande Table l'avènement conjoint du capitalisme financier et d'un art contemporain obsédé par l'argent et affranchi de toute considération esthétique :

Aujourd'hui, la seule issue qui nous est imposée est la marchandisation du monde. Il y a à travers l'art contemporain une guerre généralisée, omniprésente, concertée, contre tout ce qui échappe à sa commercialisation.

C'est la fin de cette Session de rattrapage. Et on vous laisse avec une interrogation : quelle sera la prochaine fois que vous perdrez le Nord ? Car il y a 800 000 ans, notre Pôle Sud était notre Pôle Nord. Les scientifiques se demandent si l'on peut prédire la prochaine inversion de nos pôles magnétiques et quelles pourraient bien être ses conséquences. A vos boussoles, et à la semaine prochaine !