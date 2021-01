Médiamétrie // France Culture 3ème radio la plus écoutée à Paris

Alors que France Culture poursuit sa progression sur le plan national, (3.2% AC, Médiamétrie 126000, novembre-décembre 2020), la chaîne bat tous les records d'audience à Paris et en Ile-de-France où elle atteint des niveaux historiquement hauts dans tous les classements :

RECORDS sur l'ensemble de l'Ile-de-France :

4.2% d'Audience Cumulée , soit 0.6 point en un an

, soit 0.6 point en un an 430 000 auditeurs par jour , soit 63 000 en un an

, soit 63 000 en un an 4.4% de PDA, soit 1.3 point en un an

Les auditeurs, toujours plus nombreux, écoutent de plus en plus longtemps les émissions et programmes : 110 minutes par auditeur et par jour, soit un gain de 21 minutes en un an.

RECORDS à Paris Intra-Muros :

France Culture est désormais la 3ème radio la plus écoutée à Paris ( 2 places en un an) et complète le podium avec franceinfo et France Inter

( 2 places en un an) et complète le podium avec franceinfo et France Inter Avec une audience cumulée jamais atteinte de 9.8 % (soit 2,2 % en un an)

(soit 2,2 % en un an) Et rassemble 183 000 auditeurs quotidiens ( 42 000 en un an)

France Culture signe une part d'audience record à Paris Intramuros avec 11% de PDA (soit 4,1 % en un an).