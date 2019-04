France Culture bat des records historiques et a la plus forte progression du paysage radio

1 527 000 auditeurs quotidiens

+ 335 000 nouveaux auditeurs

Une part d’audience à 2.2 %

Record sur tous les indicateurs

+ 28% en un an : La plus forte progression du paysage radio

France Culture bat un record historique toutes vagues confondues avec 1 527 000 auditeurs quotidiens, soit 335 000 nouveaux auditeurs en 1 an .

L’Audience Cumulée est à 2,8 %, + 0,6 point en 1 an. Un autre record à signaler : la Part d’Audience est à 2.2 %, soit +0,6 point en 1 an. La durée d’écoute de 103 minutes gagne 6 minutes en un an.

Médiamétrie, janvier-mars 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

« Ces chiffres sont spectaculaires à tous les égards : audience cumulée, part d’audience, téléchargements de podcasts, visites tous supports, écoutes live, vidéos… Ces succès démontrent que la proposition de France Culture avec son temps long, son analyse, son ouverture sur tous les sujets mais aussi ses modes de diffusions variés et agiles, est accessible partout et par tous. C’est cette conviction de service public qui nous porte. » Sandrine Treiner, directrice de France Culture

RECORDS NUMÉRIQUES au cours du trimestre

24,2 millions de téléchargements de podcasts (janvier 2019)

10,6 millions de visites tous supports + 32% en un an (ACPM janvier 2019)

7,8 millions de vidéos vues en mars 2019

6,1 millions d’écoutes live en janvier (+ 24 % en un an) (ACPM –janvier 2019)

1,5 million de fans sur Facebook

608 000 followers sur Twitter

Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, événements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.