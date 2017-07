France Culture bat tous ses records ! Résultats Médiamétrie avril-juin 2017

France Culture continue de battre ses records d’audience. Avec 2,2% d’audience cumulée, soit 1 182 000 auditeurs quotidiens, France Culture, grande radio de la création, des idées et des savoirs séduit 128 000 auditeurs de plus en 1 an (+ 0,2 pt).

France Culture égale sa meilleure part d’audience historique toutes vagues confondues à 1,8%. (Médiamétrie, avril- juin 2017 –LV 13 ans et + - 5h- 24h).

« France Culture continue de démontrer la pertinence de sa proposition dans un contexte difficile pour la radio. Média agile et créatif, adapté aux nouveaux usages d’écoute, France Culture diffuse la création, les idées et les savoirs au cœur de ses programmes et sur tous ses supports. ». Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

France Culture confirme également le dynamisme de son offre numérique et bat tous les records sur franceculture.fr :

- Record de téléchargements de podcasts avec 17,5 millions de podcasts téléchargés en mai 2017 (+ 5 millions en 1 an)

- Record de visites tous supports : 7,2 millions, + 80% en un an (visites ACPM – mai 2017)

- 4,8 millions d’écoutes actives monde (ACPM – mai 2017)

- 1 million de vidéos vues en mai 2017.