France Culture bat un record de part d'audience en Ile-de-France

France Culture bat un record toutes vagues confondues en part d’audience avec 4% ( 0,4 pt en un an).

Avec 4,1 % d’A.C. ( 0,3 pt en un an), la radio des idées, des savoirs et de la création franchit pour la deuxième fois de son histoire les 4% d’A.C. ; 413 000 auditeurs écoutent quotidiennement la chaîne ( 26.000 auditeurs en un an).

> Au niveau national, la chaîne réalise une rentrée record en franchissant le cap des 3 % d’Audience Cumulée :

> 3% d’audience cumulée

> 1 608 000 auditeurs quotidiens

> une part d’audience jamais atteinte de 2,6 % ( 0,2 pt en un an).

> Sa durée d’écoute augmente également avec 107 minutes par auditeur.

France Culture participe, en particulier dans cette période de crise, à la promotion et la transmission des savoirs, des idées et de la création. Son succès d'audience est la démonstration que la chaîne continue de répondre aux besoins de ses auditeurs, toujours plus nombreux et plus diversifiés.

Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture