France Culture consolide ses audiences et frôle son niveau record - Médiamétrie

France Culture réalise la 2e meilleure vague de son histoire, à 9 000 auditeurs de son record :

• 3.1 % d’Audience Cumulée

• 1 712 000 auditeurs quotidiens

• 2.6 % de PDA

« Un monde passionnant en mouvement » : c’est dans cette énergie que nous avons abordé l’automne et installé de nouveaux rendez-vous pour nos auditeurs. Nos excellents résultats à l’antenne comme en podcast traduisent le succès du renforcement de notre offre de débats et d’idées, de nos programmes d’analyse des mutations contemporaines et de l’accent fortement porté sur la culture générale : l’ouverture de la culture et de la connaissance à tous les publics.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Les Matins de France Culture à un très haut niveau

De 7h à 9h, Guillaume Erner, ses chroniqueurs et la rédaction de France Culture fidélisent 706 000 auditeurs quotidiens et inscrivent la matinale de la chaine comme une référence en matière d’analyse et de réflexion sur l’actualité.

Un après-midi de grande écoute

3 émissions affichent des records d’audience :

Entendez-vous l’éco ? par Tiphaine de Rocquigny (14-15h) avec 242 000 auditeurs ( 89 000 en un an), soit 2.6 % de PDA

LSD, la série documentaire par Perrine Kervran (17h – 18h), avec 282 000 auditeurs ( 81 000 en un an), soit 2.1 % de PDA

Le 18-19h porté par le journal de la rédaction et Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin, soit 304 000 auditeurs ( 15 000 en un an), soit 3.6% de PDA

Les rendez-vous de l’après-midi en hausse aussi pour :

Les Pieds sur terre (13h30 – 14h) viennent confirmer la place de France Culture comme référence du documentaire audio, avec 224 000 auditeurs ( 38 000 en un an)

La science, au cœur des enjeux actuels, rencontre un public toujours plus captif ce trimestre avec La Méthode scientifique par Antoine Beauchamp et Nicolas Martin (16h – 17h), avec 204 000 auditeurs ( 2 000 auditeurs en un an)

Les programmes de culture générale dans les principaux champs de la connaissance, à l’antenne comme en podcast, s’affirment en un trimestre comme des axes de développement essentiel pour les programmes de la chaine ainsi qu’en témoignent la nouvelle émission de Matthieu Garrigou-Lagrange, Sans oser le demander (15h – 16h) avec 181 000 auditeurs et le podcast qui réunit toutes les chroniques d’antenne, Le Pourquoi du comment.

Un week-end record

Avec près d’1 400 000 auditeurs, les week-ends de France Culture sont en record d’audience historique, renforcés notamment par les nouvelles émissions dédiées à l’analyse de la société et du politique : Sous les radars de Nora Hamadi et

Politique ! de Grégory Philipps (samedi 12h – 13h30) et L’Esprit public réinventé par Patrick Cohen (dimanche à 11h).

Record d’audience sur le numérique en novembre et en décembre

La 2e radio la plus podcastée avec 36,8 millions d’écoutes à la demande ( 24% en un an) est aussi la plus représentée dans le top 30 de Médiamétrie eStat avec 9 émissions dont Les Chemins de la philosophie, Les Nuits de France Culture et Les Pieds sur terre.

Médiamétrie EAR Etude d'Audience Radio - National - Novembre-Décembre 2021 Ecoutes sur supports Multimédias et écoutes en différé : Médiamétrie Global Radio, Septembre-Octobre 2021

Ecoutes à la demande : CP Médiamétrie eStat podcast – Moyenne novembre/décembre 2021 vs. novembre/décembre 2020