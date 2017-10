France Culture et la SACD ouvrent une nouvelle ère de la fiction radiophonique avec la création de podcasts natifs

France Culture et la SACD se sont associés en juillet 2017 pour la création d’un Fonds de Podcasts Natifs de Fiction doté de 50 000 euros et ont lancé ensemble pour la première fois un appel à projets en direction des auteurs pour l’écriture de séries radiophoniques feuilletonnantes.

France Culture ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de la fiction en produisant son premier podcast natif de fiction. Cette nouvelle offre va favoriser l’émergence de talents, d’écritures et de formats.

Le jury de professionnels, réunis le 9 octobre autour de Sandrine Treiner directrice de France Culture et de Jacques Fansten président de la SACD, était composé de Blandine Masson, directrice du service fiction de France Culture, Céline Geoffroy, conseillère littéraire, Cédric Aussir, réalisateur, Baptiste Guiton, réalisateur, Katell Guillou, scénariste et conseillère littéraire, François Pérache, auteur et Baya Rehaz, scénariste.

Ensemble, ils ont sélectionné les 7 premiers projets qui bénéficieront chacun d’une bourse de 7000 euros. 163 projets créatifs et innovants ont été étudiés. Une première sélection a permis de sélectionner 24 propositions. 7 lauréats ont été distingués le lundi 9 octobre. Le fonds prévoyait de 3 à 7 récompensés, c’est donc le maximum qui a pu être atteint grâce à la qualité des candidatures.

« C’est avec très grande satisfaction et enthousiasme qu’a été accueillie cette nouvelle offre de création. Ces projets amènent un renouvellement des thèmes et des auteurs, dans un nouveau format numérique : le Podcast Natif. France Culture, le média des idées, des savoirs et de la création montre une fois encore ses capacités d’innovation et son esprit d’ouverture aux nouveaux publics comme aux nouveaux usages . » Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

« 160 projets ont été proposés, ce qui prouve un grand désir d’écrire pour la création sonore. Ce qui est formidable, c’est que l’immense majorité des lauréats n’avait jamais écrit pour Radio France. Nous avons été frappés par la diversité des styles et des genres dans les projets, certains ayant suscité l’enthousiasme des membres. » Jacques Fansten, président de la SACD

Les 7 premiers lauréats du Fonds Podcasts Natifs Fiction France Culture - SACD

· Mahi Bena, « Probation »,

· Arny Berry, « Le paradis des ombres »,

· Tanguy Blum, Christian Brugerolles et Antoine Piombino, « Projet Orloff »,

· Léon Bonnaffé, « Hasta dente !»

· Sébastian Dicenaire, « DreamStation »

· Juliette Rose et Cyril Legrais « Des profondeurs »

· Emmanuel Suarez « Bolobo »

Les premières productions seront mises en ligne à partir de janvier 2018.