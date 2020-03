France Culture, fidèle à elle-même et à ses missions pendant la crise du Covid-19

Chères toutes et tous,

Depuis le 16 mars, Radio France a activé son plan de continuité d’activité. Les personnels de Radio France, en particulier les personnels technique, les journalistes, les producteurs et toutes les équipes en télétravail ne comptent pas leur temps pour s’adapter à la situation qui perturbe toutes les activités de notre pays. Je tiens à les remercier tous ici, chaleureusement et affectueusement.

Informer, divertir, connaître, penser

Vous savez que Radio France doit pouvoir, en toutes circonstances, continuer à émettre auprès de tous nos concitoyens. Pour informer tout d'abord, car c’est une des conditions premières de la démocratie. France Inter, France Info et France Bleu sont désignées par les autorités pour assumer prioritairement ces missions. Mais France Culture a une place bien particulière et très importante dans le groupe Radio France. Cette place, notre radio l’a confortée grâce à vous, à votre écoute, votre confiance, votre fidélité. Elle tient évidemment à une ligne éditoriale très particulière, nous sommes une radio culturelle, à un ton, à des formats, à des voix d’antenne, à une ambition au meilleur sens du terme. Nous vous devons beaucoup.

Nous avons donc adapté notre organisation pour veiller à la santé de nos personnels et assumer nos missions de service public pour toute la durée de confinement que nous devrons tous ensemble traverser.

Ainsi, les tranches d'informations sont prioritairement assurées par nos chaînes sœurs, France Inter et France Info que nous accueillons sur nos ondes entre 7h et 9h, à la mi-journée et à 18h, afin que tous soient également informés. Nos fidèles auditeurs en sont surpris, frustrés sans doute. Autant je peux vous l'assurer, que les équipes de France Culture, Guillaume Erner et notre rédaction en tête.

Podcasts, archives et cadeaux

Cependant, pour assumer la spécificité de notre proposition, en complémentarité avec les autres chaines de Radio France, tout en protégeant et ménageant les équipes, nous avons employé notre énergie et nos moyens à mettre en œuvre une offre de programmes, sur franceculture.fr et sur l'antenne qui puisse vous accompagner jour après jour. A vous, les émissions de connaissances, les émissions de fond sur la culture, sur le patrimoine, les documentaires en tous genres, les super fictions, les archives, les feuilletons, les séries. Nous assumons aussi activement notre mission éducative avec les émissions labellisées "Nation apprenante" par le ministère de l’éducation nationale pour accompagner les enseignants et les élèves dans leurs apprentissages et leurs révisions,

"Quand pensez-vous revenir à la situation antérieure ?" m’écrit l’un de vous. La réponse c’est : le plus vite possible.

En attendant, prenez soin de vous. Écoutez la radio, nous allons faire en sorte qu’elle soit à la hauteur de vos attentes, de ce temps un peu suspendu. Nous nous adaptons – il le faut - mais nous sommes là, toutes les équipes, mobilisés avec et pour vous.

A tout de suite.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture