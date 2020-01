France Culture franchit pour la première fois le cap des 3,0 % A.C.

France Culture franchit pour la première fois le cap des 3,0% d’audience cumulée (+0,5 pt en un an).

1 625 000 auditeurs écoutent quotidiennement la chaîne (+ 249 000 en un an).

Ces résultats témoignent de la puissance éditoriale de l’antenne culturelle de Radio France.

L’audience numérique de France Culture continue de progresser avec un record de 3,5 millions de visiteurs uniques (+44% en un an).

Médiamétrie 126 000, novembre-décembre 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

CES CHIFFRES D’AUDIENCE SONT CONFORTES PAR DES CHIFFRES NUMÉRIQUES SIGNIFICATIFS

(octobre 2019 –novembre-décembre 2019)

27,3 millions d'écoutes à la demande +9% en un an (moyenne nov-dec 2019)

11,9 millions de visites tous supports (ACPM /OJD) +23% en un an

Record - Visiteurs Uniques 3,5 millions d'internautes en octobre sur site/appli. +44 % en un an

7 ,5 millions de vidéos vues en moyenne novembre-décembre 2019

7,1 millions d'écoutes Live en novembre 2019, 2e meilleure performance historique

1,7 million de fans sur Facebook

649 000 followers sur Twitter

Sources Visites: ACPM - Classement des sites et applications / Visiteurs uniques : Médiamétrie Audience internet Global 3 écrans / Audio Live : ACPM - Classement des radios Digitales / Ecoutes à la demande : Outil interne / Médiamétrie eStat Podcast / Vidéos : Interne et plateformes partenaires

FRANCE CULTURE

Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.