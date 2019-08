France Culture lance une nouvelle série de podcasts originaux « Mécaniques du complotisme »

11 septembre, vaccins, premiers pas sur la lune, sionisme, grand remplacement, chemtrails… Hier cantonnées aux marges, les théories les plus improbables ont gagné en audience et en respectabilité. De l'internaute anonyme au chef d'Etat populiste, des librairies spécialisées aux plateformes de streaming, des cafés du commerce aux plateaux télé, on les retrouve désormais dans toutes les strates de la société. Par quelle mécanique une théorie complotiste née dans l’imagination de quelques-uns parvient-elle à devenir un phénomène culturel majeur ?

Saison 1 : Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis

Série de 5 épisodes de 15 minutes réalisée par Thomas Dutter, produite par Roman Bornstein

Filmé en direct, le 11 septembre est l'attentat le mieux documenté de l'histoire. Les témoins, les enquêteurs, les journalistes, les historiens : tous s’accordent sur le déroulé de cette journée et sur l’identité des responsables. Pourtant, une partie du public doute. La "version officielle", comme certains l'appellent, serait pleine d'incohérences. Le 11 septembre ne serait pas un attentat islamiste. Aucun avion ne se serait pas écrasé sur le Pentagone. La CIA aurait placé des explosifs dans les tours jumelles… Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait l'objet de la théorie du complot la plus populaire selon le journal britannique The Economist. Au travers de 5 épisodes et en compagnie de Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, nous remontons le fil de cette mécanique du complot.

Episode 1 : Les théoriciens

Un gourou de l’extrême droite américaine, un candidat à l'Elysée, un agitateur de la gauche française, et l’animateur peu regardant d’une émission de télévision très regardée… Quelles ont été les toutes premières voix à s'élever pour tenter d'instiller le doute ?

Episode 2 : Tout le monde en parle.

L'Effroyable Imposture, le "livre-enquête" de Thierry Meyssan, est publié en mars 2002. L’auteur attribue la responsabilité des attentats à une faction du complexe militaro-industriel. Malgré ses défauts, ses erreurs et ses manques, le tapage médiatique qui entoure la sortie du livre en fait un best-seller…

Episode 3 : La conquête de l'Amérique

Confortée par le livre de Thierry Meyssan, l'extrême-droite complotiste américaine déploie ses théories sur des radios locales et des sites confidentiels. L'union nationale qui prédomine aux États-Unis après le 11 septembre limite la portée de leur discours, mais les mensonges de Bush sur la guerre en Irak feront sauter bien des tabous.

Episode 4 : Le phénomène Loose Change

Au mitan des années 2000, l'arrivée de Youtube bouleverse la communication. Débarrassés d'intermédiaires, les complotistes s'y précipitent pour diffuser leurs idées au plus grand nombre. Considéré comme _"le premier blockbuster d'internet"_, un documentaire sur le 11 septembre symbolise cette nouvelle ère : Loose Change. Il fera du complotisme un phénomène culturel de masse.

Episode 5 : Le conspirationnisme au pouvoir

Derrière les théories complotistes et leurs adeptes crédules, des courants politiques ont compris le potentiel électoral de ces rumeurs. Validant leur vision du monde et diabolisant leurs adversaires, le complotisme devient un instrument de conquête du pouvoir.

Dès le 26 septembre, Saison 2 des Mécaniques du complotisme : Les Monita Secreta

Document anonyme publié en 1614, l’opuscule donne des instructions secrètes aux jésuites sur la manière de procéder pour acquérir pouvoir et richesses partout en Europe. Le livre est un faux, et connu comme tel dès 1615, mais il eut un succès considérable auprès des ennemis des jésuites jusqu’au XIXe et XXe siècle.