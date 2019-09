France Culture Meilleure station de radio

Mardi 3 septembre, le jury du Grand Prix des Médias, présidé par Hervé Brossard et Frédéric Roy, a attribué à France Culture le prix de la Meilleure station de radio. Ce prix, conçu pour récompenser chaque année l’innovation dans les médias, tant sur le plan éditorial que digital ou marketing, salue France Culture pour l’ensemble de ses programmes et pour son développement numérique.

France Culture, ce sont des antennes hertziennes et numériques qui s’adressent à tous les citoyens parce que les idées, la connaissance et l’imaginaire sont des armes massives d’émancipation. Ce prix, c’est la consécration d’un collectif doté d’une conviction de service public en béton armé qui considère que l’exigence, c’est de prendre l’époque à bras-le-corps pour porter le meilleur à tous. Sandrine Treiner, directrice de France Culture

France Culture

C’est 1.5 million d’auditeurs quotidiens, 24 millions de podcasts par mois, 9.6 millions de visites tous supports, 6 millions de vidéos (Médiamétrie / eStat / ACPM / avril-juin 2019).

France Culture a connu la plus forte progression du paysage radio : +17% en un an (Médiamétrie avril-juin 2019).

France Culture, l’Esprit d’ouverture : Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.