En partenariat avec Le Monde Campus

Quinze jours avant le début des épreuves, France Culture accompagne les lycéens dans leurs préparations du baccalauréat avec une semaine spéciale pour La Fabrique de l’histoire, Les chemins de la philosophie, La compagnie des auteurs, Entendez-vous l’éco ? et La Méthode scientifique.

Tous les jours, dès le 28 mai, cinq sujets sur cinq matières du baccalauréat : histoire, philosophie, français, économie et sciences seront traités et expliqués à l’antenne, sur franceculture.fr et sur notre chaîne Youtube. Et pour la première fois, un bouquet de podcasts « Bac » avec toutes les émissions dédiées sera disponible dans le dossier spécial sur franceculture.fr

Dans le cadre de cette semaine «France Culture passe le bac ! », Jean-Michel Blanquer, Ministre de l'éducation nationale, sera l’invité de Guillaume Erner dans Les Matins de France Culture, le mercredi 30 mai dès 7h40.

Au sommaire de cette semaine exceptionnelle : analyse des points forts des programmes, corrigés d’épreuves en direct, conseils méthodologiques en présence de professeurs et de leurs élèves, en direct du studio 106 de la Maison de la radio et en public les mardi 29 et mercredi 30 mai. Inscription sur le site de la Maison de la radio

| LE BAC SUR FRANCECULTURE.FR

Plus de 80 sujets corrigés à écouter, en philosophie, histoire, sciences, économie et français.

Le dossier complet : Retrouvez l’intégralité des émissions du cru 2018 et tous les corrigés des années précédentes, le bouquet de podcasts « Bac » à réécouter où vous voulez, quand vous voulez.

Chaîne Youtube : Retrouvez toutes nos vidéos de révisions et celles des années précédentes

| LE BAC A L’ANTENNE DE FRANCE CULTURE

>>> HISTOIRE

9h05-10h LA FABRIQUE DE L’HISTOIRE / Emmanuel Laurentin

Enregistrement mardi 29 mai 9h- 10h30 et 12h– studio 106 en public

Réservation sur maisondedelaradio.fr

Lectures « C’était à la Une ! » sont en partenariat avec Retronews, site de presse et d’archives de la BNF

Lundi 28 mai DIRECT Professeur : Valentin Chemery, professeur au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais (94).

Sujet : Socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne depuis 1875

Étude critique de documents

A partir de deux documents, tirés de Rétronews C’était à la Une !

Berlin Alexanderplatz par Pierre Mac-Orlan, Paris soir en Allemagne, 8 mars 1932

Comment se fit la révolution allemande, Le Populaire, 8 décembre 1918

Mardi 29 mai DIRECT EN PUBLIC Professeurs : Lydia Alvarez, Véronique Aubrun et Jérôme Calauzènes, professeurs au lycée Bergson (Paris 19e)

Sujet : Les Etats-Unis et le monde

Etude critique de deux documents tirés de Rétronews C’était à la Une !

Duke Ellington à Paris, L’Humanité, 4 août 1933

Loi de Lynch, par Curt Riess, Paris-soir, 14 octobre 1937

Puis une composition

Mercredi 30 Mai (émission enregistrée le 29 mai EN PUBLIC à 10H15) Professeur : Renaud Dartevelle, professeur au lycée J.P. Timbaud (Brétigny-sur-Orge)

Sujet : La chine et le monde

Etude critique de documents tirés de Rétronews C’était à la Une !

Le traité d’amitié sino-soviétique pour faire de la Chine un Etat communiste, L’Aube, 16 février 1950 (en deux parties)

Jeudi 31 Mai (émission enregistrée le 29 mai EN PUBLIC à 11h30) Professeur : Thomas Peyrel, professeur à l’Ecole normale catholique-Blomet.

Sujet : Média et Opinion publique

Ils l’ont tué ! Roger Salengro est mort, Le Populaire, 19 novembre 1936

Georges Clémenceau contre la peine de mort, La Justice, 23 mai 1894

Devant la prison de Versailles, Weidmann a expié le matin à 4h32, Paris-soir, 18 juin 1939

>>> PHILOSOPHIE

10h-10h54 LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIE / Adèle Van Reeth

Enregistrement mercredi 30 mai 10h et 11h30 – studio 106 en public

Réservation sur maisondedelaradio.fr

Lundi 28 mai DIRECT

Explication de texte - Jean-Jacques Rousseau Mémoire à M. de Mably

Avec : Florian Nicodème, professeur de philosophie au lycée Jacques Decour à Paris

Mardi 29 Mai

Dissertation - Peut-on vivre sans foi ni loi ?

Avec : Julien Chane-Alune, professeur au lycée Sonie Delaunay de Cesson (77)

Mercredi 30 mai DIRECT ET EN PUBLIC

Explication de texte - Bergson, Le rire

Avec : Gilles Vervisch, professeur au lycée Paul-Émile Victor à Osny (95)

Jeudi 31 mai (émission enregistrée le 29 mai EN PUBLIC à 11h30)

Dissertation - Faut-il avoir peur des machines ?

Avec : Jean-Baptiste Chaumié, professeur au lycée Pasteur de Neuilly- sur Seine

Emission enregistrée le 30 mai à 11h30 en public

>>> ECONOMIE

14h -15h Entendez-vous l’éco ? / Maylis Besserie

Enregistrement mercredi 30 mai 14H et 15H30 – studio 106 en public

Réservation sur maisondedelaradio.fr

Notions de biens communs, de soutenabilité ; capital naturel, physique, humain et institutionnel (Ecole de la Régulation notamment)

Lundi 28 Mai EN DIRECT

Classes, stratification et mobilités sociales

Comment analyser la structure sociale ? (retour sur les auteurs phares du programme : Weber, Marx, Bourdieu, Mendras) ; définition et critique de la classification en CSP ; et mobilité entre classe sociale

Avec Igor Martinache, professeur agrégé de sciences économiques et sociales à l'Université de Lille et collaborateur régulier du mensuel "Alternatives économiques". Auteur notamment du hors-série "La sociologie en 20 questions" des Dossiers d'Alternatives économiques en 2015.

Mardi 29 Mai EN DIRECT

Croissance, fluctuations et crises

Quelles sont les sources de la croissance ; la construction de l’outil PIB et ses limites ; distinction progrès techniques/endogènes et effets sur la croissance ; fluctuation : désinflation, dépression et déflation

Avec Caroline Gey, professeur agrégée en économie, citéco

Mercredi 30 Mai DIRECT ET EN PUBLIC à 14h

Regards croisés : Travail, emploi, chômage

Retour sur les grandes définitions à maitriser : Taux de salaire réel, salaire d’efficience, salaire minimum, opposition de la relance de l’emploi entre keynésiens et néoclassiques, etc. ; notions expliquées et mises en perspective

Avec Erwan Le Nader, président de l'APSES, professeur de SES au lycée Christophe Colomb de Sucy-en-Brie (94)

Jeudi 31 Mai (émission enregistrée le 30 Mai EN PUBLIC à 15h30)

Economie du Développement durable

Notions de biens communs, de soutenabilité ; capital naturel, physique, humain et institutionnel.

Avec Muriel Cesbron, professeur de SES au lycée Rodin (Paris XIIIe) et Arnaud Gantier, Youtubeur, Stupid Economics

>>> FRANÇAIS

15h-16h LA COMPAGNIE DES AUTEURS / Matthieu Garrigou-Lagrange

Lundi 28 mai : Le personnage de roman

- Première partie : le personnage de roman (une des quatre thématiques au programme de français général) avec Jean Bardet, auteur d’une anthologie sur le sujet

- Seconde partie : méthodologie du commentaire de texte + correction commentée d’un sujet de bac sur le personnage de roman avec Véronique Anglard (auteure de Le commentaire composé, Armand Colin)

Chronique : méthodologie de la question de corpus avec Marie-Sandrine Lamoureux (prof de français au lycée)

Mardi 29 mai : Les réécritures

- Première partie : thématique des réécritures (une des deux thématiques spécifiques au programme de français de première L) avec Marianne Jaeglé, qui a réalisé le dossier d’e l’édition FolioPlus de Vendredi ou les Limbes du Pacifique, réécriture de Robinson Crusoé par Michel Tournier.

- Deuxième partie : méthodologie de la dissertation + correction commentée d’un sujet avec Hélène Merlin-Kajman (prof à Paris III, auteure de La dissertation littéraire, Presses Sorbonne Nouvelle).

Chronique : méthodologie pour l’oral du bac avec Marie-Sandrine Lamoureux

Mercredi 30 mai : La Princesse de Montpensier (ouvrage au programme du bac de Terminale L)

- Michel Vincent, auteur d’un Profil Bac sur La Princesse de Montpensier.

Chronique : méthodologie de l’écrit d’invention avec Marie-Sandrine Lamoureux

Jeudi 31 mai : Chronologie des grands courants littéraires avec Pascale Fautrier, en charge de l’anthologie Les grands manifestes littéraires (Folio Plus à destination des lycées)

Chronique : Eric Marty

>>> SCIENCES

16h-17h LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE / Nicolas Martin

Enregistrement mardi 29 mai de 14h30 à 15h30– studio 106 en public et de 16h à 17h

Lundi 28 mai EN DIRECT

SVT

Avec Tania Louis, médiatrice scientifique et docteure en biologie, créatrice de la chaine YouTube Biologie Tout Compris et David Boudeau, Professeur de SVT à Nantes et membre du bureau national de l'Association des Professeurs de Biologie et de Géologie.

Mardi 29 mai EN DIRECT ET EN PUBLIC

SVT

Avec David Guillerme, inspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional à l’Académie de Rennes, professeur agrégé de SVT - Professeur relais Universcience et Laurent Chatre, chercheur CNRS à l’Institut Pasteur.

Mercredi 30 mai (émission enregistrée le mardi 29 maiEN PUBLICà 14h30)

Physique-Chimie

Freddy Minc, professeur de physique Chimie au lycée Galilée de Gennevilliers

Jeudi 31 mai EN DIRECT

Physique-Chimie

Michel Faye, professeur de Physique-Chime au lycée Louis-le-Grand jusqu'en 2013, directeur, tous les ans, de la préparation aux Olympiades de chimie au lycée Louis-le-Grand. Il participe aux annales Physique-Chimie Bac S, chez Nathan depuis plus de 30 ans chez qui il rédige les pages de méthodologie des annales.