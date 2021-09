France Culture réalise son meilleur été historique

“Les résultats exceptionnels d’audience de l’été 2021 nous réjouissent. Ils atteignent des sommets inédits. L’été sur France Culture est devenu un grand rendez-vous pour les auditeurs et les internautes Nous avons parié sur les grands formats documentaires de référence, qui sont notre marque de fabrique, et sur des podcasts inédits. Nous avons aussi osé, avec la création de nouveaux magazines et la présence de nombreuses nouvelles voix d’antenne. Enfin, nous avons fait le choix audacieux de proposer nos documentaires et fictions en avant-première numérique dès le début de l’été. Merci à nos auditeurs fidèles et à ceux qui nous ont rejoints cet été. A ceux-là, j’ai envie de dire : notre histoire commune ne fait que commencer.”

Sandrine Treiner, directrice de France Culture