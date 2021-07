France Culture réalise une saison record

DES RECORDS SUR TOUS LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE

1 583 000 auditeurs quotidiens ( 20 000 auditeurs en un an)

2.9% d’Audience Cumulée

2.5% de PDA, soit une augmentation de 0.2 point en un an

Une durée d’écoute en hausse de 3mn sur un an, à 104 minutes par auditeur

« Cette saison historique, c’est le résultat d’une rencontre entre l’offre unique de France Culture, singulièrement adaptée aux usages et besoins de son temps, et un public toujours plus large, jeune et divers. Une rencontre qui trouve son sens dans notre mission de service public : diffuser la culture, les savoirs et les idées, partout et pour tous, grâce à nos émissions, nos podcasts, nos contenus numériques, nos événements... alors merci d’être toujours plus nombreux au rendez-vous, casque sur les oreilles ou en public, comme à Avignon ces jours-ci.

Bel été à tous et rendez-vous le 30 août pour une nouvelle saison à vivre ensemble. »

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

DES RECORDS SUR LES GRANDS TEMPS D’ANTENNE

Les Matins de France Culture (7h-9h) réalisent leur meilleure part d’audience historique, à 2.6 %. 662 000 auditeurs sont chaque jour à l’écoute de Guillaume Erner.

Entre 9h et 13h30, l’ensemble des émissions établissent des records :

Le Cours de l’Histoire (9h-10h, Xavier Mauduit) à 387 000 auditeurs ( 17 000 en un an)

Les Chemins de la philosophie (10h-11h, Adèle Van Reeth) à 331 000 auditeurs ( 25 000 en un an)

Cultures Monde (11h-12h, Florian Delorme) à 341 000 auditeurs ( 33 000 en un an)

La Grande Table (12h-13h30, Olivia Gesbert) à 471 000 auditeurs ( 20 000 en un an)

Les rendez-vous de fin de journée sont également en record :

Le Temps du débat (18h15-19h, Emmanuel Laurentin) à 266 000 auditeurs ( 9000 en un an)

Affaires Culturelles (19h-20h, Arnaud Laporte) à 185 000 auditeurs ( 26 000 en un an)

Des week-ends en record sur l’ensemble des indicateurs :

1.3 million d’auditeurs chaque week-end

2.4% d’AC

2.8% de PDA

Le week-end, a tendance est très nettement à la hausse depuis deux ans, avec une hausse de l’audience de 28%.

DES RECORDS CHEZ LES JEUNES ET LES CSP-

240 000 auditeurs chaque jour chez les 13-34 ans ( 18 000 en un an, soit 8%)

173 000 auditeurs chaque jour chez les CSP- ( 17 000 sur un an, soit 11%)

UNE OFFRE NUMÉRIQUE PUISSANTE

France Culture est la 2ème radio la plus écoutée en différé, soit 352 000 auditeurs par jour en moyenne

La chaîne comptabilise 29 millions d’écoutes à la demande chaque mois

15.3 millions de visites mensuelles ( 10% en un an)

Audiences Médiamétrie :

Médiamétrie 126 000 Radio – Septembre 2020-Juin 2021 – France Culture - 05h/24h – Lundi-Vendredi

Audiences numériques :

Classement des podcasts : CP Médiamétrie – eStat Podcast – Septembre 2020-Juin 2021

Ecoutes sur supports multimédias et écoutes en différé : Médiamétrie Global Radio, Septembre 2020-Juin 2021

Visites : ACPM Classements des sites et des applications – Moyenne mensuelle Septembre 2020-Juin 2021