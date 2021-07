France Culture réalise une saison record en Île-de-France : 3ème radio la plus écoutée à Paris

Des records à Paris Intra-muros :

France Culture devient la 3ème radio la plus écoutée à Paris ( 2 places en un an) et complète le podium avec France Inter et franceinfo – Record toutes saisons

Une Audience Cumulée de 8.7% (soit 1.4 point en un an) - Record toutes saisons

163 000 auditeurs quotidiens ( 26 000 en un an) - Record toutes saisons

France Culture signe une part d’audience record à Paris Intra-muros avec 9.7% de PDA (soit 2.3 points en un an) - Record toutes saisons

Des records sur l'ensemble de l'Ile-de-France :

3.9% d'Audience Cumulée, soit 0.4 point en un an - Record toutes saisons

400 000 auditeurs par jour, soit 49 000 en un an - Record toutes saisons

3.9% de PDA, soit 0.8 point en un an - Record toutes saisons

8ème radio la plus écoutée ( 1 place en un an) - Record toutes saisons

Les auditeurs, toujours plus nombreux, écoutent de plus en plus longtemps les émissions et programmes : 102 minutes par auditeur et par jour, soit un gain de 4 minutes en un an.

Audiences Médiamétrie :

Médiamétrie 126 000 Ile-de-France – Septembre 2020-Juin 2021 – France Culture - 05h/24h – Lundi-Vendredi