France Culture, Record d’audience en Ile-de-France

France Culture n’a jamais eu autant d’auditeurs, record d’audience et progression sur tout le territoire.

Après avoir réalisé la plus forte progression radio de la saison en France, la chaîne signe plusieurs records en Ile-de-France et Paris intra-muros :

En Ile-de-France :

> 355 000 auditeurs quotidiens soit 57 000 nouveaux auditeurs en un an.

> La part d’audience de 3.2% augmente de +0.8 point sur la saison.

A Paris intra-muros :

> 151 000 auditeurs quotidiens soit 18 000 nouveaux auditeurs en un an.

> La part d’audience de 8.2% augmente de +2.2 point sur la saison.

> France Culture obtient la 2e place en part d’audience dans le paysage radio

Médiamétrie Île-de-France - septembre 2018 –juin 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

Pour rappel : France Culture a connu une Saison historique septembre 2018 - juin 2019 au niveau national avec +17% d’audience cumulée

Une saison record avec 2,7 % d'audience cumulée ce qui représente 1 472 000 auditeurs quotidiens soit + 210 00 nouveaux auditeurs (+17% d'A.C.).

Médiamétrie, septembre 2018 –juin 2019 –LV 13 ans et + - 5h- 24h

CES CHIFFRES D’AUDIENCE SONT CONFORTES PAR D’EXCELLENTS RÉSULTATS NUMÉRIQUES au cours du trimestre

Record historique : 24,3 millions de téléchargements de podcasts mai 2019 (source : Médiamétrie eStat)

9,6 millions de visites tous supports par mois en moyenne sur avril-juin 2019, soit +32% en un an (source : ACPM, classement des sites et applications)

5,9 millions de vidéos vues par mois en moyenne sur avril-juin 2019, soit x3,2 en un an (source : plateformes partenaires)

5,6 millions d’écoutes live par mois en moyenne sur avril-juin 2019 soit +22 % en un an (source : ACPM, classement des radios digitales)

9,6 millions de visites tous supports + 32% en un an (ACPM avril- juin 2019)

1,6 millions de fans sur Facebook

617 000 followers sur Twitter

FRANCE CULTURE Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, événements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.