France Culture rend hommage à Agnès Varda dès le 29 mars

On est ouvert au hasard et le hasard apporte les choses. Agnès Varda

France Culture rend hommage à Agnès Varda, photographe, cinéaste et artiste visuelle dans La Dispute par Arnaud Laporte et avec la rediffusion de sa masterclasse par Antoine Guillot.

Ecoutez et réécoutez toutes les archives et émissions de France Culture consacrées à Agnès Varda dans un dossier spécial sur le site : entretiens dont A voix nue, interviews et confidences de l’artiste dans de nombreuses émissions.

Vendredi 29 mars

19h- 20h LA DISPUTE spéciale Agnès Varda– Arnaud Laporte

Samedi 30 mars

14h- 15h MASTERCLASSE Agnès Varda par Antoine Guillot

Enregistrée le 22 avril 2017

Agnès Varda a trois vies, artistiquement parlant. Dans la première, elle est photographe, accompagnant de 1948 à 1960 le Festival d’Avignon et le Théâtre National Populaire de Jean Vilar. Dans la deuxième, elle est cinéaste, avec un premier film La Pointe Courte réalisé en 1954, avec deux comédiens, et pas des moindres : Philippe Noiret et Sylvia Monfort. Un film précurseur de la Nouvelle Vague avec peu de moyens, sa liberté, et sa façon de mêler fiction et regard documentaire, deux faces du cinéma avec lesquelles elle joue sans cesse depuis. Puis suivront Cléo de 5 à 7, Le Bonheur, Les Créatures, L’une chante, l’autre pas, et Sans toit ni loi, Jacquot de Nantes et de nombreux documentaires…

En 2008, elle sort en guise d'autoportrait le long-métrage "Les Plages d'Agnès" qui reçoit le César du meilleur film documentaire. Au Festival de Cannes de 2015, la Palme d'honneur lui est décernée. Et fin 2017, elle reçoit un Oscar d'honneur. Elle est la première femme (réalisatrice) de l'histoire du cinéma mondial à accéder à une telle reconnaissance.

Et voilà qu’il y a une quinzaine d’années, surgit la troisième vie d’Agnès Varda : moins plasticienne qu’artiste visuelle, comme elle préfère dire, depuis qu’en 2003 Hans Ulrich Obrist l’a invitée à monter une installation à la Biennale de Venise. Ce fut Patatutopia, ses pommes de terre en forme de cœur, ridées et germées, et l’artiste elle-même en robe patate. Nombreuses installations depuis, de Lyon à Gand, de la Fondation Cartier à Paris au CRAC de Sète, de Bâle à Pékin, en passant par la Chapelle Saint-Charles à Avignon, où étaient exposées les photos de sa première vie.