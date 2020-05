France Culture rend hommage à Michel Piccoli, acteur de cinéma et de théâtre, qui s’est éteint le mardi 12 mai. Du Mépris de Jean-Luc Godard à Habemus Papam de Nanni Moretti mais aussi Les Choses de la vie de Claude Sautet ou Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, Michel Piccoli a eu une longue et riche carrière, à l’image de l’amoureux de la vie qu’il était. Ecoutez et réécoutez toutes les archives et émissions de France Culture consacrées à Michel Piccoli dans un dossier spécial sur franceculture.fr

Mardi 19 mai 7h-9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

8H35 : Décès de Michel Piccoli

Anne-Sophie Mercier, journaliste, auteure notamment de “Piccoli. Derrière l’écran” (à paraître en juin, Allary Editions)

Vendredi 22 mai

12h -12h30 La Grande Table / Olivia Gesbert

Hommage à Michel Piccoli avec Michel Ciment en fil rouge de l'émission, Peter Brook et Bulle Ogier (SR)

Dimanche 24 mai 21h00 Fiction / Théâtre et compagnie / coordination Blandine Masson EN HOMMAGE A MICHEL PICCOLI Gainsbourg, poète majeur Réalisation Laure Egoroff Conception artistique Philippe Lerichomme Lecture à trois voix : Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre de la Comédie-Française Accompagnement au piano Fred Maggi On se souvient de la phrase de Serge Gainsbourg : « Je pratique un art mineur destiné aux mineures ».

Provocation ! En réalité ses maîtres étaient Huysmans, Picabia ou encore Rimbaud qu’il disait « vouloir approcher… » Ne concédait-il pas dans sa dernière interview que certaines de ses œuvres « n’étaient pas dégueu...» ?

Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre en attestent dans leur lecture inspirée de soixante textes choisis dans l’intégralité de l’œuvre du poète et compositeur Serge Gainsbourg. 1ère diffusion le 8/03/2015 Crédit photo : Anne-Christine POUJOULAT / AFPFran