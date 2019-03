France Culture s’engage pour la Semaine de la presse et des médias dans l’école 2019

Dans un univers numérique saturé d’informations de toutes natures et sous toutes les formes, la capacité à distinguer le vrai du faux, la source légitime de l’infox, sont déterminants pour construire sa propre conviction. France Culture s’engage tout au long de l’année, afin de donner des outils et des réflexes nécessaires aux jeunes en particulier pour relever ce défi quotidien.

A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, France Culture élabore un dispositif spécial autour du thème de cette 30ème édition : « L'information sans frontière ? ». Du 18 au 23 mars, plusieurs émissions seront consacrées au décryptage des médias et de l’information et le 20 mars, deux émissions, organisées sous forme de rencontre et de dialogue avec le public de lycéens, se dérouleront au Studio 104 de la Maison de la radio.

FRANCE CULTURE AU STUDIO 104 de la Maison de la radio

Mercredi 20 mars

9h30 – 11h30 DU GRAIN A MOUDRE JUNIORS par Hervé Gardette & LES IDEES CLAIRES par Nicolas Martin AU STUDIO 104 de la Maison de la radio – Réservez ici

Avec le concours de la CNIL et du CLEMI

DU GRAIN A MOUDRE JUNIORS par Hervé Gardette

Crise climatique : vers une école de la débrouille ? Vincent Verzat, vidéaste activiste et youtubeur sur la chaîne Partager C'est Sympa, Agnès Sinaï, journaliste indépendante, cofondatrice de l'Institut Momentum, un laboratoire d’idées sur les issues de la société́ industrielle et les transitions nécessaires pour amortir le choc social de la fin du pétrole et Anne-Sophie Novel, journaliste indépendante, auteure de nombreux livres et documentaires dont La vie share, mode d'emploi (2013) et Les médias le monde et moi (2019)

LES IDÉES CLAIRES par Nicolas Martin Les Idées Claires, un programme de déconstruction des fake news, des théories du complot et des idées reçues.

Pendant une heure, Nicolas Martin, producteur des Idées Claires, va soumettre à un public lycéen plusieurs de ces fausses informations pour et essayer de comprendre comment elles se structurent, pourquoi elles se diffusent dans le débat public, et comment faire pour lutter contre, via la diffusion de quelques-uns des modules vidéo de l’émission.

Un rendez-vous interactif au cours duquel les lycéens pourront voter, et poser leurs questions sur des problématiques aussi diverses que : Le 11 septembre est-il un complot ? Les régimes détox sont-ils efficace ? L’immigration est-elle une menace ? ou le VIH a-t-il été créé en laboratoire.

A L’ANTENNE DE FRANCE CULTURE

Dimanche 17 mars 2019

17h – 18h ÊTRE ET SAVOIR, le Magazine de l’éducation par Louise Tourret

Reportage de Louise Tourret avec la classe média de 3e du Collège Anatole France à Châteaudun (Centre-Val de Loire)

Mercredi 20 mars

18h20 – 19h DU GRAIN A MOUDRE JUNIORS par Hervé Gardette

Enregistré en public au Studio 104 de la Maison de la radio le mercredi 20 mars

Du 18 au 20 mars 2019

21h – 22h PAR LES TEMPS QUI COURENT par Marie Richeux

Dialogues entre Marie Richeux, artistes, lycéens et étudiants

Lundi 18 mars : Benoît Jacquot avec Marwan et Miguel

Cinéma: Pour la sortie de son film « Dernier amour », en salles le 20 mars. Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire, au point d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins, mais La jeune femme se dérobe sans cesse, sous les prétextes les plus divers. Puis, elle lui lance un défi : qu’il l’aime autant qu’il la désire.

Mardi 19 mars : Philippe Jaroussky avec Joddy, Karl et Satyam

Musique : Pour la sortie de son nouvel album « Ombra mai fu » chez Erato, consacré aux airs d’opéra de Francesco Cavalli, figure majeure de l’opéra vénitien au 17ème siècle, qui a su rendre le genre populaire à Venise grâce à des livrets hauts en couleur alternant émotion et humour. Redécouvert ces dernières années, il séduit les orchestres et les chanteurs par le raffinement de ses compositions. Pour ce disque, Philippe Jaroussky a choisi des pièces vocales et instrumentales provenant d’une douzaine d’opéras du compositeur, et les violons sont ceux de l’ensemble Artaserse, créé par Philippe Jaroussky en 2002 où il a réuni des musiciens baroques de tout premier plan.

Philippe Jaroussky sera en concert le 26 mars à Montpellier, le 28 mars à Avignon et le 5 avril au théâtre des Champs Elysées à Paris.

Mercredi 20 mars : Fatima Sissani avec Sabrina et Léa

Cinéma: Avec son documentaire intitulé « résistantes » en salles le 20 mars, Fatima Sissani propose un regard croisé sur Eveline, Zoulikha et Alice. Toutes trois femmes engagées au côté du FLN se remémorent la colonisation et la guerre d’indépendance algérienne qu’elles ont vécues dans leur chair. Au fil des années, elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique. Au crépuscule de leur vie, elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence.

Samedi 23 mars

7h – 9h LES MATINS DU SAMEDI –Caroline Broué

> 7h40 LA FABRIQUE MÉDIATIQUE

Avec notamment Alice Antheaume, directrice de l’école de journalisme de Sciences Po