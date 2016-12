France Culture vous conseille six émotions esthétiques

En écho au programme spécial "Émotion, émotions", nous avons demandé à quelques voix de la chaîne de formuler et de partager leurs émotions culturelles toutes personnelles.

France Culture a bouclé cette année singulière et d’émotions fortes par une programmation spéciale. En écho à cette semaine spéciale baptisée "Émotion, émotions", nous avons demandé à plusieurs voix de la chaîne de formuler et de partager leurs émotions toutes personnelles.

Quand le théâtre nous montre le chemin vers l'avenir

Emmanuel Laurentin, producteur de La Fabrique de l'Histoire, a été particulièrement touché par la pièce de Mnouchkine Une chambre en Inde qui raconte ce que peut faire le théâtre face à la violence du monde.

Le temps d'une émission, La Fabrique de l'Histoire est devenue la Fabrique des émotions.

Quand la bande dessinée ose montrer l'amour heureux dans un couple

Tu n'as rien à craindre de moi, bande dessinée de Joann Sfar, inspire et émeut Adèle Van Reeth, tant son auteur a su se mettre dans la peau d'une femme.

Quand la musique s'attarde sur une seule note

Matthieu Conquet, chroniqueur musical dans les Matins, a connu sa plus belle émotion, l'obsession, avec l'ouverture de "L'Or du Rhin" de Richard Wagner et un concert du groupe de rock "France".

Quand une série américaine nous fait rire et pleurer

Arnaud Laporte nous conseille la série "This is Us" sur laquelle il s'est disputé ce mois-ci dans son émission La Dispute.

Quand l'émotion répond à un seul nom : la saudade

L'exposition "Les universalistes - 50 ans d'architecture portugaise" à la Cité de l'architecture et du patrimoine a retenu toute l'attention de Matthieu Garrigou-Lagrange, producteur de La Compagnie des Auteurs.

Quand le roman bouleverse et réjouit

Le roman Les cosmonautes ne font que passer signé Elitza Gueorguieva a la particularité d'avoir provoqué chez Mathilde Serrell et Martin Quenehen deux émotions radicalement opposées...