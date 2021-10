Georges Brassens, des territoires lointains, la perte du ciel étoilé et Maya Angelou

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

100, c’est le nombre de bougies qu’aurait soufflées Georges Brassens vendredi 22 octobre. Son répertoire, lourd de plus de 200 chansons, a accompagné des générations. Auteur-compositeur et interprète, Georges Brassens vouait une passion aux mots, à leurs sens et leurs utilisations. Ce n’est pas pour rien qu’il reçoit le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 1967, lui qui a mis en musique des poèmes de Verlaine, Aragon et tant d’autres. Si Brassens aimait écrire, il aimait moins parler de ses chansons. Ceux qui ont eu la chance de le côtoyer en restent marqués à jamais. Des années après, ils en parlent encore avec une certaine admiration dans la voix. "Brassens, c’est un miracle", dira Paco Ibáñez, chanteur espagnol qui l’a connu, et adapté dans sa langue. Georges Brassens mérite bien qu’on lui consacre une nuit (ce samedi), pour le fêter, l’écouter, le faire découvrir ou le redécouvrir. Bonnes écoutes ! Sixtine Lerouge

COMPRENDRE

Loin des yeux, près du cœur ? En France, il ne fait jamais nuit. Les Outre-mer, répartis sur l’ensemble du globe, participent à la diversité des territoires français. Souvent situés à des milliers kilomètres de l’Hexagone, comment maintenir le lien et créer un sentiment de commun partagé par toutes et tous ? (Géographie à la carte, 50 min)

Rembobinage. Autour d’une cassette audio, archive de la premières expérience sonore et militante de l’immigration maghrébine, différents témoignages tissent le lien entre la génération militante des années 70 et celle de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983. (LSD, La Série documentaire, 58 min)

Micro-objet, méga-problème. Les microprocesseurs sont devenus indispensables, tant ils sont utilisés dans la fabrication d’objets de la vie courante. Sans eux, plus de voiture, ni de machines à laver. Mais depuis 2020, ces précieux objets viennent à manquer. Explication. (Superfail, 14 min)

Politique du corps. Aristote considérait les femmes trop faibles physiquement pour être fortes intellectuellement. Sa pensée a influencé bon nombre de philosophes, et nos sociétés en ont hérité. Alors que la campagne présidentielle se rapproche, décryptage du pouvoir du corps et du genre en démocratie. (L’Invité des matins, 52 min)

APPRENDRE

Sous les étoiles. Invisibles le jour, les étoiles le deviennent aussi la nuit. La pollution lumineuse a pris le dessus, non pas sans conséquence sur les écosystèmes et la santé humaine. Comment retrouver les soirées sous le ciel étoilé ? (De Cause à effets, le magazine de l’environnement, 58 min)

On porte un toast. Meilleur allié des petits-déjeuners, le grille-pain se transforme au fil du XXe siècle. Et son histoire révèle beaucoup plus sur notre société qu’il n’y paraît. (Sans Oser le demander, 58 min)

Manager selon Socrate. Le concept a imprégné le langage courant ; on ne dit plus : “je m’en occupe” mais “je gère”. En le regardant via le prisme de la philosophique, peut-on remonter jusqu’à l’Antiquité, voire retrouver sa source chez Socrate ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

S'élever toujours plus. Chroniqueuse de sa propre vie, Maya Angelou a livré le récit inédit de la trajectoire d’une femme noire du XXe siècle, de la Grande Dépression des années 1920 à l’ère post-11 septembre. Une trajectoire faite d’émancipation, vécue sans attendre les progrès de la société américaine. (Toute une vie, 58 min)

Toile d’actualité. Deux siècles séparent le roman de Balzac, Illusions perdues, avec l'adaptation cinématographique qu’en propose Xavier Gionnali. Un film où résonnent des problématiques très contemporaines, dans l’univers journalistique parisien des années 1820. (La Grande table culture, 28 min)

Retour d’un prodige. Dans son nouveau roman, La Porte du voyage sans retour, David Diop confronte l'idéal des Lumières aux réalités de la colonisation et de l'esclavage, au travers du parcours d’un botaniste du XVIIIe siècle. L’occasion de revenir sur son processus créatif et ses imaginaires. (Affaires culturelles, 55 min)

LA CITATION

La citation nous vient cette semaine de Sophie Fontanel, romancière et journaliste spécialiste des enjeux de mode, au micro de La Transition. Pendant plusieurs jours, elle a vécu nue, sur un bout d’île de la Méditerranée. De cette expérience, elle tire un récit, Capital de la douceur (Seghers, 2021), ode à la nudité. Effacée par prévention sur les réseaux sociaux, la rendant plus difficile, moins acceptable, la nudité est pourtant naturelle. Mais il faut voir le corps nu au-delà de la sexualisation, plaide l’autrice :

Il y a une autorité du corps nu. Le corps nu n'est pas seulement nu parce qu'il va bientôt faire l'amour. Ce corps peut être nu pour vivre, pour se balader dans l'appartement. […] C'est juste beau d'être nu. Et c'est pour ça aussi que moi, j'aime bien les rides. Parce que les rides, c'est la nudité absolue. C'est l'intégrité de votre visage qui se décompose et qui se déshabille. Et ça fait des plis comme les vêtements qu'on a beaucoup portés et qui tombent.

La Session de rattrapage est finie pour cette semaine, mais avant, on vous propose une dernière évasion. Direction le Gers, en Occitanie, à la rencontre de trois générations d’agricultrices : Alberte, Michèle et Elsa. Trois histoires de choix - rester ou revenir ? - et une histoire familiale à suivre au fil des saisons. Très bon week-end, on se retrouve samedi prochain !