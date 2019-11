"Gilets jaunes" : une médiatisation inédite pour un mouvement social en France, selon l'INA

Les "gilets jaunes" ont déclenché une couverture télévisée sans précédent en France pour un mouvement social, d'après l'Institut national de l'audiovisuel (INA). Paris et la parole des politiques ont avant tout été exposées, avec un pic en décembre, et les violences ont entraîné davantage de sujets.

L'INA publie ce mardi une étude chiffrée très détaillée de la médiatisation des "gilets jaunes". Un an après le début de la mobilisation, l'Institut précise comment, de ses débuts à fin mars, cinq chaînes de télévision historiques (TF1, France 2, France 3, Arte et M6) se sont emparées du sujet. Comment aussi, sur une période plus restreinte (jusqu'au 4 janvier 2019), BFM et LCI l'ont traité. Et d'analyser aussi cet écho comparé à celui fait aux grèves de 1995 et à "Nuit debout". Sans oublier d'évoquer ce qui est qualifié d'"autre arène des débats" : Twitter.

Un sujet sur 5 sur la période étudiée

Sur la base de métadonnées très précises enregistrées tous les jours, l'INA a décidé il y a six mois de lancer cette étude, alors que les médias étaient déjà beaucoup interpellés à ce sujet et que les travaux sociologiques amorcés n'entraient pas dans ce détail. Au final, d'après ce décompte, TF1, France 2, France 3, Arte et M6 ont consacré dans leurs journaux 2 078 sujets aux "gilets jaunes", soit 20,7 % de l’offre d’information sur la période. A titre de comparaison, le mouvement Nuit debout n'avait entraîné, toujours selon l'INA, "que 66 sujets entre le 1er avril et le 15 mai 2016 : 18 sur France 2, 17 sur France 3, 11 sur M6, 10 sur TF1, 5 sur Arte et 5 sur Canal+. Et les grèves de 1995, en l'absence des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux, avaient suscité 915 sujets dans les JT des six chaînes « historiques » (y compris Canal +) entre le 4 octobre et le 31 décembre.

Le pic de médiatisation des "gilets jaunes" a eu lieu en décembre, avec 842 sujets, soit 27 sujets par jour en moyenne. "TF1 et France 3 se distinguent par la part de sujets consacrés au mouvement (respectivement 550, soit 24,7 % du JT de TF1 et 499 sujets, soit 25,8 % du JT de France 3), suivies de France 2 (540 sujets, 22 % du JT), M6 (411 sujets, 18,9 %) et, loin derrière, Arte (78, 6,3 %)", détaille l'INA.

• Crédits : INA

On observe aussi dans ce traitement une rapide bascule de l'économique, en novembre 2018, au politique puis au sécuritaire :

• Crédits : INA

Avec des paroles peu aisées à comptabiliser, explique Géraldine Poels, qui signe ce travail :

Écouter Écouter Qui a le plus parlé ? Précisions de Géraldine Poels, de l'INA 29 sec Qui a le plus parlé ? Précisions de Géraldine Poels, de l'INA

Evidemment, on retrouve dans notre top des personnalités qui ont le plus pris la parole, Priscilla Ludowski mais aussi les principales figures du mouvement. Peut-être que sur les chaînes d'information en continu, on voit des profils un peu plus diversifiés. Mais il est sûr que les hommes et femmes politiques interviennent davantage que les "gilets jaunes". Après, on a essayé de comptabiliser les prises de parole des anonymes, mais c'est très difficile. Parce que comme anonymes, ils ne sont pas forcément identifiés à l'écran.

Dans l'ordre, Edouard Philippe, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Christophe Castaner sont les personnalités politiques ayant fait le plus d'apparitions télévisées à ce propos. La première figure médiatique du mouvement à apparaître dans le classement de l'INA étant Benjamin Cauchy, avant Jacline Mouraud.

L'Institut national de l'audiovisuel a aussi géolocalisé cet intérêt télévisé. Avec 1 368 citations de villes et communes de France (pour 266 villes différentes). Sans surprise, Paris, point de ralliement de nombreuses mobilisations du samedi, reste très largement en tête avec 449 citations. Cinq grandes agglomérations suivent, dans lesquelles les manifestants ont été les plus nombreux : Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon.

Plus de 14 heures quotidiennes sur deux chaînes d'information en continu

L'INA s'est aussi penché sur le déploiement de deux chaînes d'information en continu, BFM et LCI. Mais cette fois sur une durée plus réduite : sur les actes I à VI (soit les weekends compris entre le 17 novembre et le 4 janvier, en journée, de six heures à minuit).

Le temps d’antenne est "considérable : un peu plus de 176 heures sur LCI et 184 heures sur BFM."

Dans le détail, "BFM TV reste très mobilisée, avec chaque weekend plus de 15 heures (15 heures et 21 minutes) quotidiennes d’antenne consacrées au mouvement – les dimanches étant moins couverts, avec notamment un 'creux' (relatif) sous la barre des 10 heures par jour les 9 et 16 décembre, avant un regain d’intérêt le dimanche 23 décembre, à l’occasion de nouvelles violences visant notamment des commerces, à la veille des fêtes de Noël. LCI s’est alignée sur ce modèle, avec des temps d’antenne légèrement inférieurs à ceux de BFM TV (14 heures et 44 minutes par jour en moyenne), mais une couverture très régulière, y compris les dimanches lors desquels BFM TV était moins présente."

L'étude souligne que "sur ces chaînes, le commentaire de l’actualité est omniprésent", avec "une parole répartie sur un nombre plus important d’intervenants : 471 personnes sur LCI et 452 sur BFM TV (contre 220 sur les cinq chaînes historiques)".

Et de conclure que sur ces antennes, éditorialistes, "experts" et représentants des "gilets jaunes" sont plus nombreux que sur les chaînes historiques.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Journalisme et citoyens : comment rétablir un lien de confiance ? 5 min Hashtag Journalisme et citoyens : comment rétablir un lien de confiance ?

Twitter, "l’autre arène des débats"

Particularité de cette étude par rapport à celles régulièrement publiées, l'Institut a aussi analysé le contenu afférent relayé, le samedi, sur Twitter. Sur la base de deux millions de messages comportant tous les #GiletsJaunes (selon toutes ses orthographes) et 50 mots-clés liés. Là-aussi, les thématiques économiques (#carburant(s), #taxecarburants) ont rapidement disparu, éclipsées par des revendications politiques comme #MacronDémission, aux côtés de #flashball, dès le 8 décembre, et bien avant #lbd, 10e hashtag le plus utilisé le 2 février. Ces écrits émanent de "gilets jaunes" eux-mêmes comme de journalistes, très présents sur ce réseau social.

Le réseau a confirmé par ailleurs son rôle de "second écran". On y suit et commente les événements, et on y exerce de vives critiques de la couverture médiatique :

En revanche, Géraldine Poels précise queFacebook n'a pas été pris en compte, car jugé trop compliqué à appréhender : à cause de ses groupes et messages fermés et des équipes bien plus conséquentes que son analyse nécessite.