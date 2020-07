Gisèle Halimi, Margaret Thatcher, réforme de la police et Imagine : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Deux grandes femmes nous ont quitté cette semaine. Olivia de Havilland, d'abord, légende triomphante de Hollywood, qui mena une bataille victorieuse contre l'hégémonie des studios sur la carrière des actrices dans les années 1940. Gisèle Halimi, ensuite, avocate et inlassable militante du droit des femmes. Mais d'autres femmes furent aussi à l'honneur sur France Culture, qu'il s'agisse de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore ou de l'architecte Charlotte Perriand, incarnation du combat des avant-gardes contre l’académisme, ou encore d'une personne bien plus clivante : Margaret Thatcher, à laquelle était consacrée une Grande traversée dont l'histoire résonne avec notre présent. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

Les séries d'été

Les années Thatcher. Personne n’avait vu venir Margaret Thatcher, jeune conservatrice orthodoxe à la voix perchée. La population la baptisa "the Milk Snatcher", comprendre "la voleuse de lait" quand, ministre de l’éducation, elle supprima la distribution du verre de lait à l’école. A l'époque déjà, se dessinait ce personnage de "Dame de Fer" qui restera onze ans et demi au pouvoir… (Grandes traversées : Margaret Thatcher, 5 x 1h50)

Une chanson (d'eau) douce. Fleuve de la démesure, l’Amazone traverse l’Amérique du Sud sur près de 7 000 kilomètres, des sommets andins du Pérou jusqu’au littoral brésilien qui s’ouvre sur l’Atlantique. Sillonnez le plus long fleuve du monde pour écouter les influences qui ont inondé l'Amérique latine, avant de vous aventurer sur le Nil, le Mississippi ou le Mékong. (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Architecture US. La longévité de la carrière de Frank Lloyd Wright n’enlève rien au constant renouvellement de son style, de ses débuts dans les années 1890 jusqu'à 1959, année d’inauguration de l’un de ses chefs-d’œuvre, le musée Guggenheim de New-York. Sa rigueur et sa créativité ont essaimé dans le monde entier cette "architecture organique", inspirée des paysages américains. (Avoir raison avec... Frank Lloyd Wright, 5 x 28 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Gisèle Halimi : le droit comme arme. L'avocate a lutté toute sa vie pour la cause des femmes, et plus encore : du jugement de la militante algérienne Djamila Boupacha en 1961 jusqu'au manifeste des 343 en 1971, ou encore le procès Bobigny en 1972 et la criminalisation du viol en 1980. Que nous reste-t-il aujourd'hui de ses combats ? (Le Temps du débat, 43 min)

Police partout, réforme nulle part. Le soutien de Gérald Darmanin l'illustre : il semble bien difficile pour les ministres de l'Intérieur successifs de transformer l'institution policière afin qu'elle ne soit plus accusée de violences et de racisme. Où se situent les blocages ? (L'Invité(e) des matins d'été, 32 min)

Heyyyy Macarena ! Voyage musical et temporel pour découvrir ou redécouvrir les tubes de l'été qui ont marqué leurs époques en forgeant des souvenirs inoubliables pour des générations entières. (La Grande table d'été, 1h13)

Babar président. Et si l'éléphant Babar était la figure secrète de la vie politique française, sa référence cachée ? "Lorsqu'ils élisent un président de la République, les Français cherchent le roi Babar, l'incarnation d'un rêve, qu'il soit à la fois monarchique et socialiste, laïc et moral". François Sureau poursuit sa descente du cours de la Seine, qu'il parsème de curieux récits. (Un Voyage : la Seine et nos amours, 8 min)

Les fictions

Imaginer le monde de demain. Suite à un appel à écriture, des textes d’imagination de 15 minutes témoignent de cet arrêt puissant, le confinement, que nous avons toutes et tous vécu et qui a secoué la société dans son ensemble. Le personnage d'Anna, par exemple, va peu à peu adhérer aux théories du complot qui circulent pendant le confinement... (Fiction / Imagine 2020, 5 x 15 min)

Mystère résolu. Les aventures de Rouletabille et du Mystère de la Chambre jaune viennent de s'achever, ce qui met un point final à cette enquête pleine de rebondissements. Néanmoins, nous n'en avons peut-être pas fini avec les pérégrinations de Rouletabille et de son ami Sainclair... (Le Mystère de la chambre jaune, 25 x 29 min)

La citation

Cette semaine, la citation nous vient d'Adila Bennedjaï-Zou qui, célibataire et quarantenaire, a décidé d’enregistrer les différentes étapes de sa fécondation in vitro (FIV) qu’elle n’a pas le droit de faire en France et qu'elle raconte dans "Les Pieds sur Terre" :

Le jour où j’ai voulu faire un enfant par procréation médicalement assistée, j’ai découvert que je n’en avais pas le droit, alors j’ai décidé d’en faire un podcast. A défaut de descendance, j’aurais toujours laissé une trace. Aujourd’hui en France, un certain nombre de techniques de procréation sont interdites ou restreintes mais pourvu qu’on ait les moyens financiers de franchir la frontière on peut faire ce qu’on veut. On vit une situation paradoxale où tout est interdit mais rien n’est impossible. Alors qu’est-ce que ça change me direz-vous ? Tout. Parce que dès lors qu’on s’affranchit de la loi, on est obligé de se fixer ses propres règles. On devient seul juge de ce que l’on peut faire ou pas. En me lançant dans une FIV, je me suis vite noyée dans mes dilemmes bioéthiques personnels. Alors j’ai décidé d’aller voir comment d’autres avant moi avaient résolu les leurs.

La Session de rattrapage se termine ici. Et on vous laisse en compagnie d'artistes qualifiés de "fou". Un terme polysémique qui, longtemps, a été utilisé pour désigner les troubles psychiatriques. De Nerval et son homard aux TOC de Kant, sans oublier le monstrueux Klaus Kinski, tour d'horizon de ceux dont il se dit que leur "folie" avait des vertus créatrices. A la semaine prochaine !