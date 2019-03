Grand débat des idées, Egypte, Rachid Taha et abattoirs : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir chaque semaine

Cette semaine a débuté avec le Grand débat des idées, durant lequel le président de la République a échangé avec des intellectuels pour aborder des questions comme la démocratie, le climat, les inégalités ou encore l'Europe. Un débat diffusé par France Culture (à retrouver en podcast en vidéo). Parmi les penseurs conviés, des économistes, philosophes, politologues ou encore des essayistes. Un exercice qui pose la question des relations entre le pouvoir et les intellectuels, et incite à réfléchir au rôle de l’intellectuel dans la vie de la cité. Alors que la crise des gilets-jaunes se poursuit dans le pays, l’élite intellectuelle est souvent accusée d’être déconnectée des réalités sociales. Mais dans les moments de division, de crise sociale ou de violence, la pensée et la transmission des savoirs semblent plus que jamais nécessaires. Camille Bichler

COMPRENDRE

Attentat de Christchurch : de la théorie du "grand remplacement" à l’extrême droite mondiale. L'attentat terroriste perpétré dans deux mosquées de la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a fait 50 morts. L'assaillant a justifié son geste en déplorant un "génocide blanc". Des termes qui font écho à la théorie du complot de l'extrême droite identitaire, introduite en 2011 par l'écrivain français Renaud Camus. (L'invité(e) des matins, 45 min)

Classement des lycées : la clé de la réussite ? L'Éducation nationale a publié ses "indicateurs de valeur ajoutée des lycées" (IVAL). De ces résultats découle un palmarès officieux des établissements. Et si la réussite des établissements tenait à un accompagnement minutieux des élèves ? (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Edition jeunesse : où sont les femmes ? Contes féministes, récits militants, bandes dessinées engagées… La question du genre est de plus en plus prégnante dans l’édition jeunesse, pour remettre en cause les stéréotypes et déconstruire les représentations établies. (Être et savoir, 43 min)

APPRENDRE

L’Egypte en 3000 ans d’histoire. De Khéops à Toutankhâmon, l'histoire de l'Egypte antique a longtemps été racontée comme une routine cyclique, faisant alterner "empires" fastueux et "périodes intermédiaires" marquées du sceau de la décadence. Mais depuis 30 ans, un récit neuf se dessine… (La Fabrique de l’histoire, 52 min)

Christophe Colomb, post mortem. Tour à tour dépeint comme un aventurier audacieux ou un conquérant avide, un visionnaire incompris ou un illuminé intransigeant, Christophe Colomb est aujourd’hui celui qui a volontairement déclenché le premier génocide amérindien au nom du Christ. Retour sur l’histoire du découvreur de l’Amérique et sur les polémiques qu'il suscite aujourd'hui. (Concordance des temps, 58 min)

"Parce que c’était lui, parce que c’était moi" Le philosophe Michel de Montaigne connut une grande histoire d'amitié avec le poète Etienne de La Boétie. L'amitié qui lie les deux hommes est une histoire d'amour, qui n’a cessé d’infuser leur oeuvre. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DECOUVRIR

Du rock et du raï, la recette Rachid Taha. Il mêlait dans sa musique les couleurs rock aux couleurs orientales. Prophète en son pays, poète, militant, humaniste... Retour sur l'œuvre de Rachid Taha, tissée de différents styles et porteuse d'un message de tolérance. (La Grande table culture, 28 min)

Stanislas Nordey : pour un théâtre politique. Le metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg nous présente sa dernière pièce, Qui a tué mon père ? Une adaptation forte et politique du texte d'Edouard Louis, qui revient sur l'histoire de son père qu’un accident de travail a physiquement et psychologiquement broyé. (L'Invité culture, 27 min)

Jean Starobinski, exceptionnel historien des idées. Homme de savoir, Jean Starobinski était un grand spécialiste de Rousseau et de Diderot. Plongez-vous dans la pensée du "plus grand critique du XXe siècle" qui avait renouvelé notre connaissance du XVIIIe siècle. (A voix nue, 5 x 31 min)

La citation de la semaine

Cette semaine la citation nous vient du lanceur d'alerte et ancien ouvrier de l'abattoir de Limoges Mauricio Garcia Pereira, qui lutte pour mettre fin à l’abattage des vaches gestantes (Les Pieds sur terre, 28 min) :

À l'abattoir, on tue tous les jours des vaches pleines, on jette les fœtus et la vache sert à faire des grillades. Un jour, je découvre une poche rose et je me dis "Mais mince, ça doit être des fœtus… Ne me dis pas qu'ici on tue des vaches pleines !". Mais pas question de poser des questions. Il fallait faire son boulot, point, basta. Mon chef m'a dit "Ici c'est comme ça, sinon tu dégages". Même pour 20 000 euros par mois, je ne retournerais pas à l'abattoir. Mauricio Garcia Pereira

Une bonne nouvelle pour clore cette session : la scientifique Karen Uhlenbeck vient de voir ses travaux couronnés par l’Académie norvégienne des sciences et lettres, qui lui a décerné le très prestigieux prix Abel des mathématiques. Soit dit en passant, il a fallu attendre 2019 pour qu'une mathématicienne reçoive ce prix prestigieux... La preuve que "l'effet Matilda" (l'oubli des femmes scientifiques au profit des hommes) est encore bien présent... Bonne semaine !