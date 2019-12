Grève générale, OTAN, poétique de l'univers et Scorsese : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir gratuitement par email chaque semaine

Entre 800 000 et 1,5 million de manifestants ont défilé jeudi 5 décembre pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Un succès que ce dernier a reconnu, prévoyant une décrue au fil du moins de décembre qui lui permettrait de dénoncer la faiblesse du mouvement. Du côté des manifestants et des syndicats, on espère plutôt que la grève fera écho à celle de 1995, qui avait fait plier le gouvernement d'Alain Juppé sur sa propre réforme des retraites et de l'assurance maladie. Ce jeudi, tous les secteurs (transports, éducation nationale, petite enfance, énergie, hôpitaux, collecte des déchets, justice, police, mais aussi de nombreux salariés du privé… ) ont battu le pavé contre cette nouvelle réforme des retraites dont, paradoxalement, personne ne connaît encore précisément la nature, le texte de loi n'ayant pas été présenté. Les revendications dépassent cependant cet unique enjeu et dénoncent, pour beaucoup, la "casse du service public". Une fronde sociale qui fait resurgir chez certains l’espoir d’un renversement de l’ordre établi et renvoie aux rêves de Grand Soir qui peuplent les imaginaires depuis l’invention de la grève générale… Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

OTAN : la réforme ou la mort. Cette semaine, les membres de l’OTAN se sont réunis à Londres pour célébrer les 70 ans de l'organisation. Mais cette dernière fait face à de nombreuses dissensions internes. Alors, l'organisation peut-elle s’adapter aux enjeux géopolitiques contemporains ? (Cultures Monde, 58 min)

Les penseurs de l’écologie. Philosophes, économistes, anthropologues, historiens, militants, artistes, écrivains, cinéastes : alors que la COP 25 se tient à Madrid, qui sont les intellectuels qui pensent l'écologie aujourd'hui, et qui changent notre regard sur les questions environnementales ? (Soft Power, 1h19)

Cigarette électronique : peut-on vaper en toute tranquillité ? La cigarette tue 73 000 Français par an, soit un crash d’avion quotidien ! La cigarette électronique est devenue peu à peu une alternative pour les fumeurs qui décrochent du tabac. Beaucoup de rumeurs mettent pourtant en doute son efficacité et son innocuité. Enquête sur le monde de la vape. (Hashtag, 5 min)

Doit-on noter l'école ? Alors que la nouvelle enquête PISA - l'enquête triennale de l'OCDE sur les systèmes éducatifs dans le monde - doit être publiée le mardi 3 décembre, quelle est la pertinence de ces évaluations des systèmes scolaires, et des classements nationaux et internationaux ? (Être et savoir, 58 min)

APPRENDRE

Poétique de l'infini. Jean-Pierre Luminet aime à dire, à l’instar de Gaston Bachelard, qu’il sonde les profondeurs du cosmos comme celles de l’âme humaine. Par ses travaux de recherche en astrophysique et par sa quête créatrice qui passe par l’écriture poétique, la pratique du dessin et celle de la musique, il pousse avant le développement d’une pensée où l’imagination a un rôle premier. (A Voix nue, 29 min)

Capitalisme, le meilleur des mondes ? Les inégalités sont-elles une fatalité ? En enquêtant dans les discours que les sociétés passées ont tenu sur leurs propres dysfonctionnements, l'économiste Thomas Piketty y a vu se dessiner un combat où les idées viennent activement au secours des puissants. (Le Cours de l'Histoire, 53 min)

Déchets nucléaires : un débat radioactif. Dans l’océan Pacifique, le sarcophage en béton de l’île de Runit, qui contient les restes d’essais nucléaires américains effectués à la fin des années 70, est en train de se fissurer et risque, à terme, d’être englouti par la montée des eaux. Que faire des déchets nucléaires en France, quelles solutions à court, moyen et très long terme ? (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

De Irishman à Netflix : histoire de mafias. C'est un nouveau coup de tonnerre dans l'industrie du cinéma : cette semaine sortait sur Netflix, et non pas au cinéma, le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman. Une affiche prestigieuse pour la plateforme américaine qui fait face désormais à une forte concurrence. Assiste-t-on vraiment à une révolution ? (Signe des temps, 45 min)

En marge du monde. A partir des "vies sauvages", un dossier d’archives plus ou moins fragmentées qui pourrait dater des années 1970 et qui, surtout, aurait été constitué par Michel Foucault, l'historien Philippe Artières a créé une archive-fiction en se plongeant dans les vies d’ermites et d’anachorètes qui ont choisi de quitter le monde, peut-être pour mieux lui résister. (La Grande Table Idées, 33 min)

L'écriture et la vie. Que s'est-il passé dans la décennie précédant le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo ? À quoi ressemblait l'avant 2015 ? À travers des fragments de l'air du temps, ses chroniques de 2004 à 2015 dans Charlie Hebdo, Philippe Lançon nous livre l'aperçu d'un itinéraire : celui d'un écrivain et journaliste, mais aussi celui d'une société jusqu'à un point de bascule tragique. (L'Invité des matins, 23 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de l'avocat François Sureau, invité de l'émission Matières à penser, où l'on se demandait dans quel état est le droit :

J’ai assisté avec une certaine surprise à la capacité de toutes les institutions publiques à s’asseoir sur des principes fondateurs (rétention de sûreté, déchéance de nationalité, regroupement des fichés S, etc). Le plus étonnant pour moi n’est pas que ces idées aient été émises, mais qu’elles ne rencontrent ni l’opposition du Président de la Commission des lois, ni de l’Assemblée nationale, ni du Garde des Sceaux, etc., jusqu’à l’ultime rempart qu’a été le Conseil constitutionnel au moment de l’Etat d’urgence.

La Session de rattrapage se termine ici. Nous vous laissons avec une histoire un peu particulière, celle de Valerie Solanas : elle est l'autrice du SCUM Manifesto, un pamphlet féministe radical qui déclare la toute-puissance des femmes. Rédigé durant l’année 1967, Valerie Solanas le vend dans les rues de New York, 1 dollar pour les femmes, 2,50 pour les hommes. D’abord refusé par son éditeur, le manifeste sera édité en 1969 à la suite de sa tentative d’assassinat, presque réussie, sur Andy Warhol. Un événement médiatique qui la fit sortir brièvement de l’anonymat, mais enferma son œuvre dans une interprétation simpliste, reliant l’acte meurtrier au manifeste.

