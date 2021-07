Grille d'été, Mitterrand, microbiote et filière nazi : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

La grille d'été est arrivée ! Que vous soyez au bureau ou les pieds dans le sable, du 5 juillet au 29 août, France Culture vous donne rendez-vous à l'antenne comme en podcasts pour découvrir nos émissions estivales. Les habitués ne seront pas surpris de retrouver les incontournables rendez-vous de l'été : les Grandes traversées, Avoir raison avec... et la Série musicale d'été seront à nouveau à l'honneur. Mais comme chacun le sait, pas de vacances sans un bon bouquin ! Vous pourrez, cette année, le piocher dans la liste des Livres qui ont changé le monde, ou choisir d'écouter les fictions de France Culture : Bouvard et Pécuchet, Au-dessous du volcan, Le Quatuor d'Alexandrie et l'Hôtel Saint-Pol, toutes déjà disponibles sur l'application Radio France. Idéalement, vous profiterez de ces récits depuis le confort d'un hamac, un des 40 objets de la mondialisation décryptés par l’historien Pierre Singaravélou. Et si votre soif de curiosité reste inassouvie, n'hésitez pas à jeter une oreille à Eurêka !, l'émission consacrée aux grandes découvertes, à vous plonger dans Infiniment, pour une exploration de l'infiniment petit à l'infiniment grand, où à suivre la palpitante enquête de Philippe Sands sur les traces du haut dignitaire nazi Otto von Wächter, dans La Filière. Bonnes écoutes et bel été ! Pierre Ropert

Les séries d'été

Le monopole du cœur. Homme à l’image quasi mythique, premier président socialiste et grand artisan de la construction européenne, François Mitterrand est devenu une figure quasiment romanesque. De l’épopée dorée des grandes réalisations à la légende noire des renoncements et des trahisons, les deux septennats de Mitterrand ont fait la matrice de notre époque. (Grande traversée : François Mitterrand, 5 x 59 min)

La psychanalyste reine. La pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto s’est engagée très tôt pour faire entendre au plus grand nombre la nécessité de considérer l’enfant comme une personne et non pas seulement un adulte en devenir. Elle annule le : « tu comprendras plus tard ». L'héritage de la pensée de Dolto, parfois remis en question, entre-t-il toujours en résonance avec l'enfance d'aujourd'hui ? (Avoir raison avec... Françoise Dolto, 5 x 28 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas

Microbiote : dites-le avec des flores. Le corps humain est un écosystème à lui seul. Il porte dans les entrailles de son ventre, cent fois plus de bactéries qu’il n’y a d’étoiles dans la galaxie. La découverte récente du microbiote est l’une des dernières révolutions des sciences du vivant. La découverte d’un nouveau continent qui reste encore à explorer… (Eurêka !, 58 min)

Passeport, s'il-vous-plaît. L’écrivain Stefan Zweig écrivait dans Le Monde d’hier : "Avant 1914, la terre appartenait à tous les hommes (…). Il n’y avait pas de permis, pas de visas, pas de mesures tracassières." Est-ce à dire que le passeport est une invention récente ? Pas si sûr : on en trouve l'équivalent dès le IIe siècle avant notre ère, en Chine, où la dynastie des Han délivraient des documents permettant de voyager. (40 objets de la mondialisation, 4 min)

Là où commence le livre. Le papier est un enjeu technique, politique et littéraire. L'écrivain Honoré de Balzac avait déjà compris, dans les Illusions perdues (1837), qu'il n'y aurait pas de démocratie sans papier, sans chiffon, sans partis politiques, c'est-à-dire sans journaux susceptibles de se faire courroies de transmission. Un premier épisode pour interroger la place du livre, avant de se pencher sur les ouvrages qui changent le monde. (Comment les livres changent le monde, 58 min)

Les enquêteurs. Qui sont les véritables empoisonneurs de l'opposant politique russe Alexeï Navalny ? Comment les journalistes du Canard Enchaîné ont-ils découvert que François Fillon, qui avait fait de la probité un signe distinctif, était mêlé à des affaires d'emplois fictifs ? Comment l'affaire Benalla a-t-elle ébranlé l'Elysée ? Des journalistes racontent les coulisses des grandes enquêtes qui ont déstabilisé le pouvoir. (Mécaniques du journalisme, les saisons d'été, 6 x 58 min)

Un podcast original

La Filière. Haletante, minutieuse et sans concession, cette enquête de Philippe Sands plonge l’auditeur au cœur de l’histoire d’un des plus hauts gradés du régime nazi, Otto von Wächter, de son ascension à sa chute, mais aussi dans les années de l’après-guerre. Est-il vraiment mort en 1949 ? Ou est-il parvenu à s'échapper vers l'Amérique du Sud ? (La Filière, 10 x 26 min)

Les fictions et feuilletons

Les Dupond et Dupont de Flaubert. Par un chaud dimanche d’été, sur le boulevard Bourdon, près du bassin de l’Arsenal, à Paris, vont se rencontrer, se parler et se "considérer" deux braves copistes, hantés par la culture, le désir de savoir et de découvrir. Ce roman inachevé de Gustave Flaubert, publié en 1881 et adapté à l'antenne avec Michel Galabru et Jacques Duby dans les rôles titres, nous plonge dans une curieuse odyssée, où l'auteur raille en creux la vanité de ses contemporains. (Bouvard et Pécuchet, 10 x 29 min)

Tram 83. Une foule hétéroclite se rassemble tous les soirs au Tram 83, une foule prête à en découdre sur des musiques inouïes, un peuple turbulent et menteur, jamais à l'abri d'une émeute. Tram 83 est une incroyable plongée dans la langue et l’énergie d’un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle où dans chaque phrase cogne une féroce envie de vivre. (L'Atelier fiction, 59 min)

La Citation

Cette semaine, la citation est du sociologue Edgar Morin, qui vient de fêter son centenaire, et qui était l'invité des Matins pour débattre de la façon dont la vie des idées a changé le monde :

Le plus important qui reste pour moi c'est ce philosophe grec qui s'appelle Héraclite. C'est celui qui vit de contradictions. Il a écrit "vivre de mort, mourir de vie" ; il a écrit "éveillés, ils dorment". Et moi, dans le fond, ma façon de penser a été façonnée par tous ces gens-là et en dernier lieu par Héraclite. J'ai toujours la contradiction qui surgit en moi.

Cette première session de rattrapage estivale s'arrête ici. Et en vu des vacances, si vous vous replongiez dans les fables de la Fontaine ? Non pas "La Cigale et la fourmi" ou "Le Corbeau et le renard", mais plutôt en découvrant celles qu'il vaut mieux éviter de conter aux enfants, comme "Le Cocu, battu et content" ou "Le Mari confesseur". Car entre 1665 et 1674, Jean de La Fontaine a publié de nombreux contes dits "érotiques" ou même "grivois", sur lesquels l'ombre de la censure a longtemps pesé. A la semaine prochaine.