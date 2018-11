Guerre de 14-18, conflits sociologiques, blob et prix Goncourt : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Voilà désormais un siècle que l’armistice de 1918 a été signé dans le wagon de Rethondes, mettant fin à quatre ans d’affrontements sanglants en Europe. Toute la semaine, nous avons commémoré cet anniversaire en exhumant des archives de la Grande Guerre. Avec des témoignages venus des tranchées, mais aussi d’écrivains envoyés au front, en passant bien sûr par les incontournables mémoires du général de Gaulle. Comprendre la guerre, c’est aussi donner la parole à des voix nouvelles comme celles des enfants spectateurs de la barbarie des adultes ou encore celles des tirailleurs sénégalais engagés sous le drapeau français. Comprendre la guerre enfin, c’est prendre conscience de l’éclairage qu’elle jette sur notre propre époque et des nouvelles formes de conflictualité qui se sont creusées dans son sillon. Bonnes écoutes. Alexandra Yeh

COMPRENDRE

Un champ, des batailles. Le monde des sciences sociales tremble depuis que des universitaires américains ont réussi à faire publier dans de très sérieuses revues de sociologie des articles parodiques absurdes. Le but ? Dénoncer les dérives de la discipline. L’occasion de se pencher sur les batailles de sociologues et les conflits idéologiques qu'elles révèlent. (Du Grain à moudre, 39 min)

Prix Goncourt ou le soft power à la française. En cette semaine de prix littéraires, on se penche avec Yann Queffélec, lauréat du Goncourt en 1985, sur l'influence de ces prestigieuses récompenses. Elles font la notoriété des écrivains qui les reçoivent et participent du soft power de l’Hexagone, suscitant la curiosité des lecteurs bien au-delà de nos frontières. (La Grande table, 32 min)

Le blasphème ou la mort. Huit ans que la Pakistanaise Asia Bibi était emprisonnée, accusée d’avoir souillé l’eau d’une fontaine publique et insulté le prophète Mahomet. Ou quand le blasphème devient le symbole de l’intersection entre religion et politique. (Le Journal des idées, 5 min)

Start-up nation. Incubateurs, intrapreneuriat, disruption… Vous avez sûrement vu fleurir le jargon de la start-up nation ces dernières années. Mais d’où nous vient cette obsession pour l’innovation, et comment est-elle devenue l’alpha et l’oméga de l'économie capitaliste ? (Entendez-vous l’éco, 59 min)

APPRENDRE

Blob story. Un jour aux États-Unis, une dame trouve dans son jardin une énorme masse jaune de la texture d'une éponge. Les policiers sont appelés et, paniqués, lui tirent dessus... sans aucun effet. Les pompiers le brûlent mais le lendemain, la chose a doublé de taille. C'est un blob, ou plutôt un Physarum polycephalum. (La Conversation scientifique, 59 min)

Résistances berbères. C’est l’histoire d’un peuple qui a passé sa vie à se révolter, dont le territoire fut intégré à l’Empire romain avant de devenir le théâtre des guerres puniques puis de subir ensuite les invasions arabes. L’histoire des Berbères est celle d’une résistance plurimillénaire, d’une lutte acharnée pour préserver une identité et une culture à part. (Concordance des temps, 59 min)

Moyen Âge, le temps des émotions. La colère, la tristesse, la nostalgie sont autant d'émotions dont la définition nous semble aujourd'hui évidente... et pourtant elles ne sont pourtant pas toujours allées de soi. Mais alors, quelles formes prenaient les émotions au Moyen Âge ? Petite histoire de la sensibilité médiévale, où l'on parlait alors de vergogne ou encore d'acédie. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Un Goncourt pour l’adolescence déshéritée. Il vient de rejoindre le très prisé club des goncourisés avec Leurs enfants après eux, un roman social qui dépeint les affres de l’adolescence dans des territoires meurtris par le chômage et la désindustrialisation. Nicolas Mathieu nous raconte le “conte de fées singulier” qu’il vit depuis sa sortie du restaurant Drouant. (La Grande table, 27 min)

Variations sur un accent. De l’accentuation à l’articulation, de la tonalité à la musicalité, il y autant de façons de dire un texte que de comédiens pour le jouer. David Murgia est l’un de ces comédiens qui use de son accent, ou plutôt de ses accents, pour nourrir son jeu. Il nous raconte. (Une Saison au théâtre, 30 min)

Peindre la nuit. Tout au long du XXe siècle, de Monet à Ed Ruscha, en passant par Van Gogh, Munch ou le méconnu Auguste Elysée Chabaud, la nuit est le temps des mystères, parfois surréalistes, que la palette tente de traduire. (Le Réveil culturel, 27 min)

LA CITATION

Cette semaine, une citation extraite du passage de Barbara Cassin, philosophe et académicienne, venue nous parler de la performativité du langage au micro de La Grande table :

Les mots ont un pouvoir très important : celui de faire advenir un regard sur le monde. J’ai expérimenté cela avec la commission de vérité et de réconciliation en Afrique du Sud : rien qu’avec des mots, des échanges de mots, on a fabriqué un peuple, le peuple arc-en-ciel. Ce peuple a été fabriqué avec des notions “emboîtées de vérités”, c’est-à-dire qu’on ne disait pas la vérité, mais assez de vérités pour constituer un passé commun.

Et avant de nous quitter pour lire les Goncourt, Médicis et autre Renaudot, prenez donc quelques minutes pour vous questionner avec nous : pourquoi donc les femmes sont-elles si peu représentées dans l'univers des prix littéraires, tant du côté des ouvrages primés que du côté des jurys ? Une question qui est quelque peu passée sous les radars cette semaine, et qui pourtant mérite d'être posée... En attendant, à la semaine prochaine !