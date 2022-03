Guerre en Ukraine, mémoires d'Algérie, Roberto Saviano et agriculture : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : la guerre d'Algérie racontée par celles et ceux qui l'ont vécue, grâce à de nombreux et précieux témoignages inédits. Mais aussi l'actualité de la guerre en Ukraine, à travers l'analyse de l'accélération de l'invasion russe et des (ré)actions internationales. On vous propose également de partir à la rencontre d'hommes plus ou moins jeunes, un peu partout en France, pour sonder l'intime masculin... Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇. Bonnes écoutes ! Pauline Petit

C'est dans l'actu : la guerre en Ukraine

🇺🇦☢️ Alerte à la bombe. Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire dans un contexte d'extrêmes tensions avec l'Otan. Quelle est la doctrine russe en matière de dissuasion nucléaire ? (Cultures monde, 58 min)

🇺🇦 Idéologie. C’est l’un des arguments du président russe dans ce conflit : l’Ukraine serait un repaire de néo-nazis. Il faudrait donc la "dénazifier", manière pour lui de réveiller le récit de l’Armée rouge libérant l’Europe du joug hitlérien. Que pèsent véritablement les mouvements néo-nazis en Ukraine ? (Les Enjeux internationaux, 15 min)

🇺🇦🏠 Exil. L’Union européenne a décidé d’accorder un statut de protection temporaire aux réfugiés ukrainiens qui fuient les zones de conflit. Le point sur cette prise en charge. (La Question du jour, 8 min)

Le zoom de la semaine : Algérie, une guerre d'indépendance

Alors qu'on commémore ce mois-ci les 60 ans des accords d’Evian et la fin de la guerre d'Algérie, on vous propose cette semaine d'écouter une série de témoignages d'Algériennes et d'Algériens qui racontent ce conflit. Une histoire par la singularité du témoignage, au-delà des récits scolaires sur les liens entre la France et l'Algérie.

La guerre d'indépendance racontée par les Algériens 🇩🇿 La Série documentaire (4 x 57 min)

Mohammed Harbi, une mémoire algérienne🎗️ A Voix nue (5 x 30 min)

Écrire l’histoire populaire et sensible de la guerre d’Algérie 🖋️ Le Cours de l'histoire (52 min)

C'est aussi dans l'actu

🐮 Salon de l'agriculture : qui a la clef des champs ? Fête de l'agriculture, le traditionnel Salon est aussi l'occasion d'interroger son avenir. Alors que les questions de souveraineté alimentaire sont d'actualité, on se demande à qui appartiennent les terres agricoles et comment les grandes entreprises s'en emparent. (La Grande Table idées, 34 min)

🌍 Rapport du GIEC : s'adapter. Une partie du monde a les yeux tournés vers la menace que fait planer Poutine sur la paix mondiale. Mais un autre danger est là, décrit noir sur blanc dans le deuxième volet du rapport du GIEC. (La Méthode scientifique, 58 min)

Faire parler les hommes

Un an après "Laisse parler les femmes", Marine Beccarelli, Léa Capuano, Pauline Chanu et Maïwenn Guiziou ont tendu leur micro aux hommes et garçons d'aujourd'hui, ceux qu'on entend partout parler fort, et ceux qui, entre rires gênés et silences, confient des désirs nouveaux. Au camping, à l'école primaire, au troquet, sur une place de village corse ou encore à la Défense, ils se racontent.

🗣️ Fais parler les hommes (8 x 30 min)

Une rencontre : Roberto Saviano

"Quand j'étais un jeune homme, l'écriture était pour moi comme des poignards ou des fusils qui permettaient de frapper nos ennemis", confie-t-il. Depuis 2006 et le succès de Gomorra, l’écrivain-journaliste italien Roberto Saviano vit sous protection policière. Tant que sa voix porte, elle le condamne et le protège. Figure du mouvement anti-mafia, il se confie au micro d’Arnaud Laporte.

📣 Roberto Saviano : "Le succès m'a transformé en prisonnier" (Affaires culturelles, 55 min)

Il est temps...

Vous avez seulement 3️⃣ minutes…

Un point c'est tout. D’un côté il y a le point, celui de la peinture. De l’autre, le pixel, la plus petite unité graphique d’une image numérique. A priori tout les oppose : le point est rond, matériel et artistique, tandis que le pixel est carré, fonctionnel et numérique… Et pourtant. (La Pièce jointe)

…ou même le double : 6️⃣ minutes !

Captain Ukraine ? Comme le montre la récente mythification du "Ghost of Kiev", chasseur aérien décimant les escadrons russes, les utilisateurs des réseaux sociaux participent à la création d'une nouvelle iconographie de ce conflit. (Affaires en cours)

Vous avez 1️⃣ heure…

Crimes froids. "La vérité est fille du temps" dit l'adage. Trouver des indices oubliés, découvrir d’autres pistes, faire confiance aux techniques nouvelles… Comment s'occupe-t-on aujourd'hui des cold cases, ces affaires non élucidées par la justice ? (Esprit de justice)

Vous avez 4️⃣ heures...

Bourdieu, une question de goût. Il aspirait à devenir le "Manet de la sociologie" (et il a peut-être réussi) : Pierre Bourdieu. Distinction, Etat, habitus et critique… Quatre concepts essentiels du travail sociologique de cet intellectuel expliqués. (Les Chemins de la philosophie)

🧘🏽‍♀️Vous trouvez sûrement l'actualité, ces derniers temps, quelque peu anxiogène… Alors tentons de souffler un instant en explorant les vertus d'une pratique à la mode, dont on vante, à tort ou à raison, les innombrables vertus : la méditation.

