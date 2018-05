Guillaume Pepy, PDG de la SNCF en direct sur France Culture pour un grand entretien avec Julie Gacon

Révolution économique ou révolution culturelle ? La question se pose dans la rue, dans les gares, à Matignon et sera au centre de l’entretien exceptionnel que mènera Julie Gacon, productrice de « Dimanche et après ? » sur France Culture, avec Guillaume Pepy, le Président Directeur Général de la SNCF.

Alors que la grève intermittente déclenchée le 3 avril par les salariés de la SNCF perdure, et à la veille d’être reçus par le premier ministre Edouard Philippe, les représentants des syndicats se montrent fermes dans les discussions. Guillaume Pepy, nommé par Nicolas Sarkozy à la tête de l’entreprise publique le 27 février 2008, accompagne la mutation de la SNCF depuis 10 ans. Incarnation d’un service public frappé par la course à la rentabilité, les transformations des métiers et des usages mais aussi porteuse des symboles d’égalité et d’accessibilité des services publics en France, la SNCF doit aujourd’hui définir le cadre de son avenir et faire le point sur les conditions et objectifs du dialogue social.

Un grand entretien à suivre en direct dès 18h15 dimanche 6 mai sur France Culture.

DIMANCHE ET APRES ? » - Les dimanches de 18h15 à 19h - Par Julie Gacon

