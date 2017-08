Hannah Arendt, Champollion et de la tendresse : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

il existe des formes jubilatoires d’intelligence qui nous transportent lorsque nous y sommes confrontés : cette semaine a été l’occasion de redécouvrir les mille et une vies d’Hannah Arendt, dont la pensée-monde s’est construite au-dessus de l’Atlantique, ou de Virginia Woolf, romancière dont l’esprit a dévoré son temps. C’est une autre intelligence vive que nous avons pu entendre à travers les siècles : celle du déchiffreur des hiéroglyphes Champollion lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en… 1831, grâce au comédien Léon Bonnaffé qui lui a prêté sa voix. Excellentes écoutes ! Florent Latrive

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : Courtesy of the Hannah Arendt Bluecher Literary Trust

Hannah Arendt, la passagère. Une cigarette à la main ou un aphorisme de Kafka en tête, Hannah Arendt était toujours en dialogue, avec elle-même et avec les autres, les vivants comme les morts, qu'ils soient philosophes comme Socrate ou Heidegger, poètes comme Rilke ou Auden ou amis fidèles comme Rahel Varnhagen ou Karl Jaspers. L'auteure des Origines du totalitarisme et d'Eichmann à Jérusalem n'est pas seulement à l'origine d'une nouvelle pensée politique mais également d'un nouveau langage philosophique. (Grande Traversée : Hanna Arendt, la passagère, 4x1h49)

Des vies de Woolf. C’est à la découverte d’une pensée vivante pour aujourd’hui qu’invite cette série “Avoir raison avec Virginia Woolf”. L’auteure de Mrs Dalloway y est tour à tour cosmopolite et érudite, éperdue d’amitié et défenseuse des animaux, piquée de psychanalyse ou soucieuse de la guerre qui vient. (Avoir raison avec Virginia Woolf, 5x30 min)

Estelle, l’absence. Septième chapitre de cette série documentaire sur les traces d’Estelle Mouzin, disparue à Guermantes en janvier 2002. Pour la première fois, la famille quasi au complet raconte l'avant et l'après. Et l’empreinte laissée dans leur existence par Estelle, leur fille, leur sœur, 14 ans après sa disparition. (Estelle, disparue : la vie sans elle -chapitre 7-, 5x10 min)

L’air rebelle. Du rap mauritanien au baile funk brésilien, de l’électro contestataire syrienne aux fanfares punk post-Fukushima : un tour du monde des musiques contestataires, de la création musicale contemporaine liée aux luttes sociales, politiques, environnementales. (Les Séries musicales d'été, 5x58 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS...

• Crédits : Ogun Duru / ANADOLU AGENCY - AFP

La Syrie et les crimes impunis. Après six ans de conflit, la justice internationale est toujours incapable de juger les auteurs de crimes de guerre commis en Syrie et le régime de Bachar el-Assad semble toujours intouchable. Or le conflit ne pourra être résolu de manière pérenne tant que les responsabilités ne seront pas dites et l’impunité ne peut être la clé de la résolution de cette guerre. (L’Invité des Matins, 20 min)

Le sublime de la nature. L’artiste donne figure à l’imaginaire, il est ce passeur de mondes. Pour autant, l’art contemporain reste très imprégné de l’influence du christianisme, que ce soit dans les représentations christiques de la cène, de la crucifixion, ou encore dans les performances qui nous renvoient au rituel de l’Eglise. Michel Onfray nous dépeint cette “cène de l’art contemporain” et nous initie, à travers le land-art, au sublime qui survient dans la nature. (Brève encyclopédie du monde, 59 min)

Naissance d’une discipline. Le 10 mai 1831, la Leçon inaugurale de Champollion au Collège de France trace les contours de l’égyptologie naissante : après des siècles d’obscurité, écoutez l’archéologue décrire pas à pas le chemin qui le conduira à déchiffrer pour la première fois les hiéroglyphes. (Les Cours du Collège de France, 1h)

Culture jeunes. La ministre de la Culture Françoise Nyssen a confirmé l’entrée en vigueur prochaine d’un pass culture pour les jeunes de 18 ans d’un montant de 500 euros et inspiré d’une mesure italienne controversée… Une mesure relançant la question des politiques d’accès à la culture en faveur des jeunes. (Du Grain à moudre, 40 min)

LA CITATION

La citation de la semaine est du comédien Denis Lavant, expliquant sa préférence pour le théâtre (Les Masterclasses, 1h)

Le théâtre est un exercice qui n’a pas son pareil, un acte archaïque, un phénomène humain de l’ordre de la cérémonie magique, une assemblée de gens qui accepte de croire qu’un groupe d’artisans sont des personnages d’une histoire fictive. (...) Je ne tiens pas à tourner absolument au cinéma car c’est rentrer dans un domaine factice qui veut faire croire que c’est du réel : on a davantage tendance à identifier l’acteur à son personnage, il y a une sorte de confusion.

Pour terminer avec volupté cette Session, nous vous proposons l’écoute de la chronique de Christophe André sur la tendresse, ce sentiment qui allie l’amour à la douceur. Un joli programme pour le week-end. A la semaine prochaine !