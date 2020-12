Hervé Le Tellier, Scandinavie, jeux d'échecs et le Capitaine Fracasse : la Session de rattrapage de Noël

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

En ces temps de festivités et alors que le bilan d'une année des plus singulières pointe le bout de son nez, nous vous proposons de vous reposer un peu. Et pourquoi pas, de voyager : dans des villes lointaines et imaginaires avec Hervé Le Tellier, au sein d'un monde arabe en pleine mutation en compagnie de militantes féministes, dans une Scandinavie tout aussi changeante... Voire même dans le temps, grâce à des historiens toujours plus enclins à diversifier la transmission de leurs récits. Et maintenant que la dinde est digérée, on pourrait également se laisser porter par un bon classique tel que le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier ou par la poésie de Gaël Faye. Le monde est certes sous-cloche, mais même enfermés dans une boule à neige, sur France Culture, il est toujours possible de s'évader ! Bonnes écoutes. Nithya Paquiry

Les séries

Les évasions d'Hervé Le Tellier. Privés de voyages et de dépaysements pour cause de pandémie, voici des carnets d'aventure entre humour et sage philosophie. L'auteur du prix Goncourt 2020 qui nous propose de nous envoler vers des villes injustement méconnues, parfois même inconnues, voire totalement imaginaires. (Partir avec Hervé Le Tellier, 4 x 3 min)

Monument théâtral. Voix grave et profonde, fort en gueule, chaleureux, profondément humaniste, et possédant une "grâce démesurée", Jacques Weber charme autant qu’il agace par une verve et une autorité naturelle qui écrase tout sur son passage. Enquête sur une vie au service de la comédie, en cinq entretiens. (À voix nue, 5 x 29 min)

Aux pays du père Noël. Comment, au nord de l'Europe, les terres du progressisme et du consensus, porteuses du fameux "modèle" scandinave ou nordique mais confrontées, aujourd'hui, à de nombreux défis migratoires, sociaux, ou économiques, font-elles face aux bouleversements du monde et à l’évolution des sociétés ? (Cultures monde, 5 x 58 min)

Printemps de femmes. Elles sont étudiantes, ouvrières, architectes, poètes, journalistes, agricultrices... Jeunes activistes féministes ou simples résistantes du quotidien dans des pays où les islamistes sont ou ont été au pouvoir, elles se battent pour l'égalité des sexes, indispensable à l'instauration de réelles démocraties. Portraits, en 2014, de combattantes qui mènent une deuxième révolution. (Nasawiyat, les nouvelles féministes du monde arabe, 4 x 58 min)

Outils de transmission. Comment raconter l’histoire autrement ? Les historiens n’ont pas attendu le numérique pour diversifier les formes et les supports. De la bande dessinée au roman, en passant par les jeux vidéos et la cartographie, les chercheurs ne cessent de réinventer leurs pratiques pour toujours mieux nous captiver. (Le Cours de l'histoire, 5 x 52 min)

Microcosmos. C'est un autre monde, minuscule et pourtant si peuplé... Les insectes nous entourent, nous effraient et nous fascinent. Quelle est cette relation étrange et ambivalente qui nous relie à ce microcosme ? Scientifiques, entomologistes, experts en biodiversité, audionaturalistes, artistes, musiciens et cinéastes répondent à cette question. (LSD, La série documentaire, 5 x 55 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

De victorieux échecs. Le Jeu de la Dame, ou The Queen’s Gambit est une mini-série, située en pleine Guerre froide, qui raconte l'histoire de Beth Harmon, jeune orpheline qui va faire son chemin dans le monde international des échecs, dominé par les hommes. Comment une série centrée sur un jeu immobile est-elle devenue en quelques mois un succès mondial ? (Signes des temps, 42 min)

Vaccins nouveau format. Un mois après l’annonce de la mise au point de deux vaccins contre le Sars-CoV-2, les plans de vaccination se mettent en place au pas de course à travers le monde. Ils reposent sur une technologie jusqu’alors inédite en matière de stratégie vaccinale : l’acide ribonucléique messager ou ARN messager. Le point des connaissances. (La Méthode scientifique, 58 min)

Quêtes poétiques. Gaël Faye sort son nouvel album Lundi méchant, coup de cœur où la poésie "des rêves kérozènes" rejoint le rap et la pop chaloupée, dans une francophonie ouverte et moderne. Le chanteur-écrivain franco-rwandais se fait porteur d’identités multiples : un moment de bonheur et d’optimisme dans une France un peu triste en cette fin d’année. (Le Village global, 40 min)

Jetée en ondes. Par petites touches, se dessine le portrait du réalisateur et philosophe Chris Marker, au travers des témoignages de personnalités qu'il a influencées ou guidées. Immersion dans un faisceau d'influences où se mêlent expérience et réflexions intellectuelles. (L'Expérience, 58 min)

Les fictions

Burlesque et flamboyant. Roman de cape et d'épée publié en 1863 par Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse narre l'histoire du jeune baron de Sigognac qui intègre une troupe de comédiens et tombe amoureux de l’ingénue du groupe, Isabelle. En 10 épisodes, plongez dans l'un des plus beaux romans d’aventure du XIXe siècle, riche en coups de théâtre et rebondissements. (Le Feuilleton, 10 x 27 min)

Double hommage. On a appris cette semaine la mort de Claude Brasseur, comédien au beau parcours éclectique, de Godard à La Boum. Ecoutez sa voix en 1971, dans cette archive où il lisait pour la collection "Bonnes nouvelles, grands comédiens" Le Rappel et La Fiesta de Boris Vian. (Fictions / Théâtre et Cie, 31 min)

Littérature brûlante. Chez Jean Ray, la terreur est au bout de la rue. Le brouillard aux vapeurs d’alcools forts fait tanguer le quidam, marin en goguette ou simple bourgeois. Lire ou écouter Jean Ray, comme ici avec Les Contes du whisky paru en 1925, c’est l’assurance de partir dans l’ailleurs qui n’est jamais bien loin, sans garantie d’en revenir. (Fictions / Samedi soir, 59 min)

LA CITATION

Cette semaine, "Affaire à suivre" diffusait un entretien exceptionnel avec le romancier japonais Haruki Murakami. L'occasion pour l'écrivain, souvent perçu comme un futur prix Nobel, de s'exprimer sur le rôle de la littérature et sa force en ces temps troublés :

J'espère vraiment que la littérature et la science pourront avancer ensemble. Nous vivons actuellement dans un certain ordre mondial, je pense que cet ordre n'est pas éternel mais temporaire. Je ne sais pas quand il sera rompu. Le coronavirus, par exemple, peut très bien le chambouler. Quand cet ordre sera sens dessus dessous, pour créer un nouvel ordre, la littérature seule ne suffira pas, pas plus que la science seule ne le pourra. Je pense que cela ne sera possible qu'en combinant les deux forces.

Ainsi s'achève cette session, mais avant de se quitter rendons hommage à un objet de saison, un peu kitsch et pourtant si poétique. Pour l'historien Patrick Boucheron, la boule à neige mérite d'être secouée car elle se révèle bien plus complexe qu'elle n'en a l'air ! Et en renfermant tout un monde maîtrisé car confiné, cette petite sphère désuète peut se faire le témoin d'une époque... A la semaine prochaine !