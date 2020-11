'Hold-Up' : "A partir de faits, le documentaire est bâti comme une vraie entreprise de désinformation"

Entretien | Le documentaire viral "Hold-Up" veut dénoncer des mensonges et manipulations depuis le début de la crise sanitaire. Il s'en prend à l'Etat, aux médias, à la communauté scientifique et il évoque aussi une conspiration mondiale, avec des témoignages de "complotistes", selon Tristan Mendès France.

Le documentaire Hold-Up , réalisé grâce à un financement participatif de 200 000 euros, sorti officiellement en ligne le 11 novembre, est autant contesté qu'il touche un large public.

Son réalisateur, Pierre Barnérias, qui entend dénoncer mensonges et manipulations autour de la pandémie, va jusqu'à évoquer une conspiration mondiale, un plan "pour soumettre l'Humanité".

Hold-Up a tous les ingrédients d'un film complotiste.

Entretien avec Tristan Mendès France, maître de conférence associé à l'université de Paris et collaborateur à l'Observatoire du conspirationnisme.

Est-ce que Hold-Up est un "film citoyen", comme cela est indiqué dans sa bande-annonce ?

Hold-Up est essentiellement un documentaire qui a été fait par des amateurs qui revendiquent d'être des citoyens lambda qui se lancent en quête d'une vérité autour de la séquence coronavirus. Mais c'est essentiellement un documentaire complotiste qui en a tous les aspects. Il existe de nombreux documentaires de ce type-là en ligne, qui sont poussés en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Ce documentaire n'en est qu'un exemple parmi d'autres, avec la particularité de l'explosion virale dont il a bénéficié et le financement particulier qu'il a utilisé pour se monter.

Il n'a quasiment rien de journalistique dans la mesure où il n'y a aucune contradiction dans les deux heures 40 qu'il dure. Aucun des propos avancés, aucune des théories poussées ne sont mises en contradiction avec quoi que ce soit. C'est un documentaire unilatéral, qui n'a qu'un seul objectif : nous montrer tous les éléments qu'ils ont pu grappiller çà et là - des théories complotistes qu'ils ont pu agréger - et qui expliqueraient, en gros, qu'il y a un complot international d'une élite mondiale associée, pourquoi pas, à du big pharma, à des lobbies pharmaceutiques. Une élite qui comploterait contre les citoyens et notamment contre les pauvres.

Quel forme a été choisie pour cette démonstration ?

Le dispositif du documentaire est assez classique pour ce genre de production complotiste. C'est un véritable millefeuille argumentatif ou des séries d'intervenants viennent exposer sans aucune contradiction leur perception, leur ressenti, voire essayent d'argumenter avec des éléments qui ne sont pas sourcés, qui ne sont pas vérifiables ou vérifiés la plupart du temps. Et ce perlage de témoignages pourrait créer une sorte de confusion chez quelqu'un qui serait exposé pour la première fois à ce documentaire sur la durée, de doute sur tout ce qui est avancé, tout ce que l'on peut entendre dans les médias ou de la part du gouvernement.

On assiste à un mélange de différents types d'individus qui viennent témoigner avec des expertises différentes. C'est un classique dans ce type de production complotiste. Il y a des citoyens lambda et des personnalités qui donnent un certain vernis de crédibilité. On a un ancien ministre (de la Santé), monsieur Douste-Blazy, qui visiblement s'est fait avoir et a accepté sans savoir véritablement quelle était la destination de cette production.

Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 2008, est aussi interrogé. Ainsi que Monique Pinçon-Charlot, une sociologue assez connue dans son milieu. Elle était même très reconnue, avec un parcours très respectable, mais elle semble avoir "basculé" ces dernières années. Dans ce documentaire, elle tient des propos ahurissants, inquiétants. Elle parle d'une volonté des élites de commettre une extermination de masse contre les pauvres. Elle invoque le nazisme qui est un "point Godwin" tout de suite coché. Son témoignage est un des plus déroutants.

Quels sont les principaux messages véhiculés dans ce que vous considérez comme un mélange de "personnes lambda", de personnalités et de complotistes ?

Le documentaire agrège une grande partie des théories complotistes qui circulent depuis plusieurs mois autour du coronavirus. Il y a une remise en cause de l'utilité du masque. Il y a des théories complotistes relatives à l'origine, la létalité du coronavirus et de son traitement. Personne ne fait la promotion de l'intérêt des vaccins. Il est en revanche évoqué le fait que le coronavirus serait peut être, pourquoi pas, une arme biochimique. Le consensus scientifique est attaqué frontalement dans le documentaire. Il y a une charge très spécifique sur le discrédit que l'on devrait avoir face au consensus scientifique qui est totalement remis en cause. Et le résultat, outre la confusion que cela peut générer auprès du spectateur lambda qui observerait cela, c'est une véritable remise en cause de toute parole, d'expertise, d'autorité, qu'elle provienne d'autorités sanitaires, du gouvernement ou des différents gouvernements qui font face à cette pandémie. Le documentaire a donné la parole et a donné un micro assez longuement à de nombreux complotistes qui sévissent en ligne et qui ont une forte audience.

Quels sont leurs profils ?

On a des individus assez folkloriques et peut être que l'un de ceux qui est le plus ahurissant et qui est pour moi assez révélateur de ce qu'est ce documentaire : une vraie entreprise de désinformation, c'est le dénommé Silvano Trotta. Cet individu qui n'a aucune expertise épidémique spécifique, mais qui est quelqu'un qui croit notamment que la lune est creuse et qu'on n'a jamais aluni... Donc, voilà le type d'intervenants qui viennent nourrir cette production documentaire en ligne qui est vraiment probablement l'une des vidéos complotistes virales francophones les plus inquiétantes que j'ai pu voir ces dernières années. Et il y aussi beaucoup d'intervenants de l'association BonSens, qui a déjà été décriée du fait qu'elle regroupe de nombreux complotistes dont les propos ont été déjà démontés à plusieurs reprises. Ce sont de pseudo experts médicaux ou des gens qui ont des titres médicaux, mais qui sont totalement décrédibilisés auprès de la communauté scientifique. Il y a donc vraiment un aéropage d'individus assez disparates, de l'expert ou supposé tel au citoyen lambda qui viennent s'exprimer. Le documentaire mélange des théories complotistes complètement délirantes avec des choses assez factuelles. Des séquences concernent le gouvernement, les positions du gouvernement qui sont contradictoires, qui ont pu évoluer avec le temps, mais qui sont détachées de tout contexte. On peut donc voir le gouvernement qui émet des doutes, sur le masque par exemple. Les éléments qui sont apportés et qui sont éventuellement sourcés sont le plus souvent hors contexte, décontextualisés, ou même découpés de façon malhonnête. Il y a certains témoignages qui sont clairement des montages cherchant à induire en erreur les personnes exposées.

Les personnes interrogées ne seraient pas elles-mêmes, pour certaines, manipulées ?

Je pense que la majorité des gens qui s'expriment dans ce documentaire sont convaincus, de bonne foi lorsqu'ils s'expriment. Reste que la façon dont ils ont été interrogés, a pu pour certains les emmener sur un terrain qu'ils n'avaient pas envisagé d'évoquer. C'est probablement le cas pour les personnalités qui se sont fait avoir, qui ne savaient pas véritablement quel était l'objectif, quelle était la visée de ce documentaire. Il est possible que certaines des personnes qui ont été interrogées ont été, d'une manière ou d'une autre, un peu instrumentalisées du fait qu'on ait caché ou qu'on n'ait pas expliqué clairement la visée du documentaire en les amenant sur un questionnement un peu très segmenté, sans leur donner le "big picture" du projet. Ce documentaire joue énormément sur l'affect, sur l'émotion. Il y a des plans fixes sur les visages qui ne s'expriment pas. Il y a des longueurs, énormément de longueurs. Il y a une musique pesante qui est présente tout au long du film. Il y a une séquence aux trois quarts du documentaire où on voit une personne qui témoigne et qui est en pleurs. Et on voit bien que la caméra s'appesantit sur cette personne en larmes. Il y a une volonté évidente de jouer sur la corde affective, avec des images aussi qui sont dramatiques, toute une atmosphère inquiétante, oppressante. Ce documentaire joue sur l'émotion, sur la peur et sur la crainte plus que sur la raison.

Que dire de cette conspiration mondiale qui est évoquée, de ce projet pour "soumettre l'Humanité" ?

Ce documentaire s'inscrit dans une histoire assez traditionnelle des discours complotistes. Il gravite essentiellement autour d'une figure que l'on retrouve systématiquement dans ces types de production : le fantasme d'une élite mondialisée qui conspirerait contre le peuple, les gens simples ou les pauvres. C'est une musique qui traverse tout le documentaire. Cette formule est déliée, déclinée sous différents aspects, sous différentes formes. Mais on tourne toujours autour de cette idée qu'il y a une élite mondiale qui conspirent contre le peuple d'en bas. Hold Up a une visée politique. Il cible les gouvernements et il a une charge particulière sur les démocraties progressistes. Il attaque évidemment le gouvernement Macron, mais il a un œil plutôt attendri envers la politique de Trump, qui est présentée en fin de documentaire de façon très positive. Si on ajoute à cela que le producteur, Christophe Cossé, a dit qu'il aurait pu appeler le film "Coup d'Etat", il est clair que ce documentaire est autre chose qu'une simple description distanciée, critique de cette séquence coronavirus. Sa tonalité idéologique est assez flagrante.