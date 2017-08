Homère, hippies, urinoir et perroquet : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Il y a 100 ans, Marcel Duchamp exposait pour la première fois "Fontaine", son fameux urinoir renversé. Cette oeuvre, l’une des plus controversées de l’Histoire de l’art, est désormais considérée comme un classique de l’art moderne, au même titre que Guernica symbolise le cubisme. Aujourd’hui, le street-art fait l’objet de semblables débats : en 2017, on se demande encore s’il s’agit bien d’art, et surtout à qui il appartient finalement, alors que des voleurs décrochent les œuvres de l’artiste Invader des murs de Paris ? Rien de nouveau pourtant : des prises napoléoniennes jusqu’aux récents pillages en Irak et en Syrie, les vols et les restitutions d’œuvres d’art sont une constante depuis l’Antiquité. Très bonnes écoutes. Pierre Ropert

Récit originel. Il y a près de 3000 ans était composé le plus vieux poème connu de la littérature occidentale. Son auteur est appelé Homère, même si nous n'avons aucune preuve de son identité, ni même de son existence... Réécoutons et redécouvrons L’Iliade et l’Odyssée, deux récits qui ont traversé les âges pour poser les bases de notre culture, de notre littérature et de notre théâtre. (Grande Traversée : Celui que l'on appelle Homère, 5x109 min)

Enlèvements. Tout l’été, 40 épisodes documentaires pour revenir sur la disparition d’une petite fille de 9 ans. Cette semaine, “Estelle disparue” se penche sur l’apparition des associations qui aident à retrouver les enfants disparus. Grâce à Eric Mouzin, le père d'Estelle, le dispositif "Alerte Enlèvement" a également vu le jour en 2006. 12 enfants enlevés. 12 alertes. 12 enfants retrouvés. Tout n’est pas vain. (Estelle, disparue, 5x10 min)

Quelques instants. Lui qui avait vécu 82 ans considérait l’existence comme un instant fugace, une mélodie éphémère qui sans cesse nous échappe. Vladimir Jankélévitch a passé sa vie à essayer de nommer ce rapport au temps que l’on ne peut pas arrêter, mais aussi la possibilité que nous avons d’agir quand même, que ce soit de tomber amoureux, de pardonner, de jouer de la musique, d’être vertueux ou de trouver le courage d’agir. (Avoir raison avec Vladimir Jankélévitch, 5x29 min)

Hippie Hippie Shake. Descendants des hipsters, ces dandys jazz des ghettos noirs apparus dans l'entre-deux-guerres, les hippies revendiquent la révolution par la paix. Ils font tomber nombre de tabous judéo-chrétiens, conduisant lentement aux révolutions de 1968 qui marquent l’apogée contestataire hippie. Mais leurs idéaux hédonistes finissent par se heurter à la crise, et au “peace and love” succédera le “no future”. Cinq émissions pour réécouter les années hippies. (Les Séries musicales d'été : Hippie hippie shake, 5x58 min)

Ni au-delà, ni arrière-monde, mais de la poésie ! Le ciel dégagé de la mystique chrétienne, Michel Onfray affranchit la morale et les valeurs de la nécessité même d’un dieu. Une fois démythifié, le monde peut ainsi être réinvesti par la poésie. Histoire d’un désamour, d’une rupture entre les vers et le peuple français, pour redonner corps à une poésie ouverte à tous, modeste et populaire. (Brève encyclopédie du monde, 5x59 min)

Made in Japan. 21 photographes, 540 clichés des années 1950 à 2000 : la compagnie nippone Dai Nippon Printing Co., Ltd. a rassemblé une impressionnante collection de clichés pour la Maison Européenne de la Photographie de Paris qui révèlent la place essentielle prise par la photographie japonaise dans l’histoire de la photographie mondiale. Avec ses thèmes de prédilection : la noirceur, le sentiment du temps qui passe, la mort. (L’Invité Culture, 14 min)

Le QI de Coco. L’intelligence des perroquets n’est plus à démontrer : avec les mainates ils sont les seuls animaux à pouvoir s’exprimer dans le même langage que les humains. Dotés d’une mémoire exceptionnelle, ils peuvent assimiler jusqu’à 800 mots et sont capables de comprendre la notion du zéro. (L’Heure du documentaire, 55 min)

Carte au trésor. “Quinze marins sur le bahut du mort / Hop là ho ! Une bouteille de rhum“, chantent les amateurs de l’Île au trésor. Replongez en enfance et suivez le pas claudiquant du fameux pirate Long John Silver, jambe de bois oblige, et Jim Hawkins pour partir à la recherche du fameux trésor. (Lectures d’enfance, 30 min)

Transition lente. Entre le parcours du combattant côté administration et les discriminations et violences dans la vie de tous les jours, ne devient pas homme ou femme qui veut. La transition d’une identité genrée vers une autre est aujourd’hui possible en France mais reste compliquée, longue et surtout très encadrée. Les choses bougent, lentement, mais les revendications politiques trans semblent toujours difficilement visibles. (Du Grain à moudre d'été, 43 min)

Aujourd'hui la citation revient au réalisateur américain de documentaires Frederick Wiseman (les Masterclasses, 59 min)

Pour tourner des films de fiction, on a besoin de beaucoup plus d’argent que pour faire des documentaires, on doit traiter avec l’industrie en général, alors que pour les documentaires je sais comment trouver l’argent et il y a tant de bons sujets ! Je trouve l'exercice plus intéressant car contrairement à la fiction, pour les documentaires on ne peut tourner qu'une fois et si on est chanceux, ils nous tombent dessus ! [...] J’ai une grande responsabilité dans ma manière de montrer les gens dans mon cinéma et de ne pas tordre les choses.

On sait que, même en vacances, vous suivez avec attention la Session de rattrapage. Mais si d'aventure vous passez vos vacances à l'étranger, sachez que l'accent français vient d'être à nouveau élu "le plus sexy du monde". Alors n'hésitez pas à prendre exemple sur Maurice Chevalier, Isabelle Huppert ou Gérard "Depardiou" et profitez-en pour abuser du "french accent" !