Hôpital, Shakespeare, femmes résistantes et Goldorak : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Antoine Wauters, Nathacha Appanah, Maria Pourchet, Mathieu Palain et Tanguy Viel écriront-ils encore la suite de leur roman respectif dans 25 ans ? A écouter notre antenne cette semaine, il est possible que les étudiants membres du jury du Prix des Etudiants France Culture / Télérama - pour lequel ces cinq romanciers concourent - se posent la question. Qu’en est-il en effet de notre relation au temps long, alors que 2021 n’en finit plus de hacher, de bousculer, de remodeler nos agendas par le fait d’une actualité sanitaire qui semble nous installer dans une boucle répétitive ? Alors, pour se ressourcer peut-être au compagnonnage de processus de création pleins de souffle, obstinés et endurants, France Culture a pris le temps cette semaine de se pencher sur l’épaule d’écrivains coureurs de fond, auteurs de sagas-fleuves dont l’écriture s’est étalée sur des années, voire des dizaines d’années. Maurice Druon et ses Rois maudits, écrits de 1955 à 1977, Alexandre Dumas et ses feuilletons historiques qui l’ont occupé une vie durant, et plus près de nous, le mangaka Eiichirō Oda dont le 100e tome de la série One Piece vient de paraître, près de 25 ans après le premier. Sans oublier Marcel Proust bien sûr, que l’émission Carbone 14 a approché sous l’angle inédit de l’archéologie. Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

COMPRENDRE

Cinquième vague. Alors qu'une nouvelle vague de Covid-19 vient à nouveau mettre les hôpitaux à l'épreuve, les personnels de santé se retrouvent sous pression. Avec le début de la campagne présidentielle, de nombreux soignants ont manifesté samedi 3 décembre pour réclamer que les enjeux de santé publique occupent enfin la place qui leur revient dans le débat et l’action politiques. (L'Invité des matins, 18 min)

Droites parallèles. Au sortir d'un week-end où Valérie Pécresse a remporté la primaire de la droite en vue de l'élection présidentielle et où Éric Zemmour a tenu son premier meeting de campagne, la diversité idéologique qui fragmente les droites françaises est frappante. Opposant droite protestataire et droite de gouvernement, droite libérale et droite souverainiste, droite nationale et droite européenne, les nomenclatures traditionnelles semblent obsolètes. Comment analyser les nouvelles fractures qui divisent cette famille politique ? (Le Temps du débat, 38 min)

Mouvements de troupes. Des manœuvres russes, on dit souvent qu'elles se situent "à la frontière ukrainienne", mais en réalité cette frontière n’est plus contrôlée par Kiev depuis 2014. Sur une ligne de front plus exactement située entre les républiques séparatistes de Donetsk et Louhansk, soutenues militairement par la Russie, et le territoire contrôlé par l’armée ukrainienne, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a recensé ces jours-ci des centaines de violations du cessez-le-feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est-il en capacité d'amorcer la désescalade ? (Les Enjeux internationaux, 12 min)

APPRENDRE

Résistances occultées. Ouvrières, femmes au foyer, aristocrates, secrétaires, postières, agricultrices ou encore étudiantes, on évalue à environ 20 % la proportion de femmes dans les rangs de la Résistance. Mais l'histoire n'a retenu ni leurs noms ni les actions, parfois décisives, qu'elles ont menées tant elles ont œuvré sous pseudonymes et dans la clandestinité. Une chose est sûre : entre 1940 et 1944, c'est "par" et "autour" des femmes que s’est organisée la quotidienneté de la Résistance. (Sans oser le demander, 58 min)

Shakespeare historien. À partir de 1591, Shakespeare commence à écrire ses Histoires, qui courent du règne de Richard II à celui de Richard III, et dans lesquelles il retrace les conflits entre les maisons d’York et celle de Lancastre, qui ont formé cette guerre civile discontinue baptisée par la suite 'guerre des Deux-Roses'. Et si, avec ce projet de mettre en scène un siècle d'histoire anglaise sous la forme d'une fresque sanglante, le dramaturge n'avait cherché qu'à glorifier le temps présent ? (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Cyberespace. Il n'existe pas de définition consensuelle du cyberespace. Comment approcher ce territoire intangible ? Pouvoir en cerner les contours est pourtant devenu un enjeu géopolitique majeur ces dernières années, qu'il est notamment possible d'appréhender grâce aux outils de la géographie. (Géographie à la carte, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Reprise. "Il n'y a pas de liberté dans la liberté, il n'y a de liberté que dans la structure." C'est au musicien de jazz Wynton Marsalis qu'Anne Teresa De Keersmaeker a emprunté cette citation pour décrire la vision de la danse qu'elle déploie au sein de sa compagnie Rosas depuis près de quarante ans. A l'occasion de la reprise, plus de vingt ans après sa création, de Drumming live, une pièce emblématique de son répertoire, la chorégraphe flamande revient sur son parcours. (Par les temps qui courent, 43 min)

Des nouvelles du Tchad. Figure emblématique du cinéma africain, le réalisateur tchadien Mahamat-Saleh Haroun a souvent abordé dans ses films le motif de la filiation, du côté du père – biologique ou symbolique, comme le dictateur Hissein Habré – mais toujours absent et/ou défaillant, voire sanguinaire. Avec Lingui, les liens sacrés, qui vient de sortir dans les salles, il tourne cette fois sa caméra vers des personnages féminins et s’empare de la question de l'avortement à travers le portrait d'Amina, une mère célibataire confrontée la grossesse de sa fille adolescente. (Affaires culturelles, 55 min)

Goldorak. Une lune rouge. Un soleil couchant. Des méchants si veules que même à un cornofulgure de la victoire, ils se trahissent eux-mêmes. Un combat qui tourne toujours à la faveur du héros. Une structure narrative répétée quasi à l'identique pendant 74 épisodes. En dépit de ses faiblesses scénaristiques, et plus de 50 ans après sa création, le colosse d’acier connaît en France une cote d'amour inoxydable. Pourquoi aime-t-on autant Goldorak ? (La Méthode scientifique, 58 min)

LA CITATION

On ne quitte pas le thème du temps avec la citation de cette semaine, que l'on doit à Camille Chamoux, invitée de La Grande Table ce mercredi pour parler de la "comédie sociologique à un personnage" (ne dites surtout pas one-woman show au risque de mettre l'humoriste en colère), Le Temps de vivre, qu'elle interprète en ce moment à Paris :

Ce spectacle, censé être comique, est en fait une réflexion sur le temps. C’est pour cela que je le commence par une lecture de l’incipit de "A la recherche du temps perdu". J’aime sentir que les spectateurs se demandent vraiment pendant combien de temps je vais leur lire ce texte, et jouer avec ce doute. Mon rapport au temps a toujours été problématique, je commence seulement à apprendre à maîtriser le minuteur ! J’ai le sentiment d'avoir toujours dû lutter contre le discours "c’était mieux avant" et je crois que toute ma vie j’écrirai là-dessus, sur la guerre que je mène contre la nostalgie. Pour moi, avoir 20 ans, c’est vraiment l’horreur. On a la vie devant soi, mais on ne sait pas quoi en faire. C’est affreux. A 40 ans, on a la vie devant soi, on sait exactement quoi en faire, mais on se dit juste qu’on n’aura pas assez de temps.

Pour terminer, et si on plantait des arbres ? Très bon week-end et à la semaine prochaine.