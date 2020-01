Incendies en Australie, terrorisme, grève du sexe et punkes : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine.

Bonjour à toutes et à tous !

Populations déplacées, forêts décimées, animaux calcinés : depuis plusieurs mois, l'Australie fait face à l'enfer des méga-feux. Elle succède ainsi à l'Indonésie, la Sibérie ou encore la Californie et le Portugal, mais les proportions de la catastrophe qui s'y déroule ont, plus encore cette fois, un air d'apocalypse : plus de 8 millions d'hectares sont ainsi déjà partis en fumée. Et selon des estimations, plus d'un milliard d'animaux ont déjà trouvé la mort dans les incendies. Face à un tel désastre environnemental, chacun cherche à en déterminer les causes : les méga-feux trouvent-ils leur origine dans une mauvaise gestion des forêts ou bien dans le réchauffement climatique ? Les deux, probablement. Mais pointer du doigt un mauvais entretien du bush australien comme unique responsable des incendies, c'est l'arbre qui cache la forêt en passe d'être réduite en cendres. Pour le public, les photographies de koalas sauvés in extremis des flammes sont en train de conférer au marsupial le statut peu enviable de symbole du réchauffement climatique, succédant ainsi à l'ours polaire égaré sur un morceau de banquise à la dérive. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : FRANCK FIFE - AFP

Vivre avec le terrorisme. De mars 2012 à octobre 2019, la France a été touchée par 18 attaques terroristes islamistes qui ont provoqué la mort de 263 personnes, fait des centaines de blessés et des milliers des traumatisés. 5 ans après les attentats de 2015 certains survivants et rescapés acceptent de raconter leur longue et douloureuse reconstruction. (LSD, La Série Documentaire, 55 min)

Qui contrôle la police ? Cédric Chouviat, 42 ans, est mort à Paris après une interpellation de police. Il a été victime d’une asphyxie "avec fracture du larynx". Certains remettent en cause "le plaquage ventral", une technique décriée depuis des années qui lui a été appliquée. Comment encadrer et contrôler ces pratiques ? Qui peut jouer ce rôle ? (La Question du jour, 8 min)

Washington / Téhéran : l'Irak pris en étau. Alors que Donald Trump a ordonné l'exécution du général iranien Qassem Soleimani, Téhéran a riposté par des tirs de missiles sur des bases occupées par des militaires américains localisées en Irak. Alors que les tensions continuent de monter entre Washington et Téhéran, c'est l'Irak qui se retrouve pris en tenaille. (Cultures Monde, 58 min)

Retraite : le cas des marins pêcheurs. La réforme des retraites et surtout le débat autour de l'âge pivot inquiètent une profession qui a déjà du mal à se faire entendre : les marins pêcheurs. Leur travail pénible leur permettait jusqu'à présent de partir à la retraite à 55 ans. Qu'en sera-t-il demain ? (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

APPRENDRE

• Crédits : The Washington Post - Getty

Première grève : la grève du sexe ? Aristophane, dramaturge antique, est l'auteur de "Lysistrata", une pièce mettant en scène le renversement de la cité : les femmes, au moyen de la grève du sexe, revendiquent le droit de participer à la vie politique et exigent la reconnaissance de leur expérience de la cité. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Le cinéma au service de la Chine. Dès le début du XXe siècle, le cinéma s’impose comme un outil diplomatique, culturel et politique incontournable en Chine. Un siècle après il est non seulement un outil de politique intérieure mais aussi un élément important de la relation entre la Chine et les puissances occidentales. (Le Cours de l'Histoire, 51 min)

Management à la Nazi. Pour l'historien Johann Chapoutot, du nazisme à la mondialisation, le management est l’art de produire le consentement et l’illusion d’autonomie chez des sujets aliénés. Il souligne une continuité entre les techniques d’organisation du régime nazi et celles que l’on retrouve aujourd’hui au sein de l’entreprise. (La Grande Table idées, 34 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Christopher Furlong - Getty

Place aux punkes ! A l’émergence du punk, les femmes sont partout : dans le public, sur scène, au chant mais aussi aux autres postes plus traditionnellement masculins : basse, guitare, batterie, saxo, synthé… et c’est parti pour la guerre des sexes, dont ce feuilleton “Je suis punk” de Caroline de Kergariou, disparue en août dernier, se fait l’écho. (Fictions/ Le Feuilleton, 24 min)

Barbara Hendricks, cantatrice engagée. "Enfant, j'ai réalisé que quelqu'un pouvait me haïr juste à cause de la couleur de ma peau". Cette fille de pasteur, victime dans les années 1950 de la ségrégation raciale aux États-Unis, n’a cessé toute sa vie de faire de la musique un instrument de réconciliation entre les hommes. (A Voix Nue, 30 min)

Thérapie de la case blanche. Un génie de la bande dessinée peut-il éprouver l'angoisse de la page blanche ? La nouvelle série de Manu Larcenet se joue de la vie de l’auteur, qu'il représente en star en panne d’inspiration. L'auteur de la BD Le Combat ordinaire s’éloigne de ce qu’il nomme ses marottes : le paysage, les oiseaux, pour mettre en scène une crise de la création constituée de divers essais ratés. (La Grande Table culture, 27 min)

LA CITATION

Un peu de légèreté avec l'écrivaine et poétesse Ryoko Sekiguchi, qui nous propose cette semaine de découvrir un produit phare de la gastronomie et vous explique comment concocter un véritable dîner aux nuages qui ravira les papilles de vos invités :

La cuisine japonaise a ceci de particulier qu’elle a longtemps utilisé le nuage comme un ingrédient majeur. L’impression aérienne que l’on garde souvent après un repas japonais vient du fait que le nuage est apprécié comme le summum des produits nobles.

La session se termine ici. Et nous vous laissons avec une terrible nouvelle pour les _aficionado_s de dinosaures : contrairement à ce que laissait supposer des fossiles découverts en 1942, le nanotyrannus n'existerait finalement pas... On ne pourra donc jamais cloner de tyrannosaure nain. Une possibilité qui aurait certainement considérablement changé l'intrigue de Jurassic Park. A la semaine prochaine !