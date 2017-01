Inégalités sociales, Puccini, parfums, Elena Ferrante : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Crise économique et chômage ont favorisé les inégalités, particulièrement criantes aujourd'hui, qu'il s'agisse des revenus, des études supérieures, du patrimoine, ou encore de l'espérance de vie.... France Culture s'est penchée lundi 9 janvier sur cette question de la justice sociale, premier volet d'une série mensuelle qui vous sera proposée jusqu'à l'élection présidentielle pour évaluer les grands enjeux nationaux. Au-delà des facteurs liés au contexte économique, la justice est-elle un catalyseur d'inégalités ? Et le revenu de base, ou revenu universel, passera-t-il de l'utopie à la réalité ? Bonnes écoutes ! Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

La gauche et le peuple. Défenseur d’une gauche de la "common decency" ("morale commune") de Georges Orwell, critique du progrès et de ceux qui pensent pouvoir séparer libéralisme économique et sociétal, il incarne une gauche conservatrice, voire réactionnaire, qui séduit au-delà de son camp d’origine... La parole publique du philosophe Jean-Claude Michéa est aussi rare que son profil est particulier. (L’Invité des Matins, 2x20 min)

Incurables fanatiques ? Les sorties médiatiques de Farid Benyettou, ancien mentor des frères Kouachi, ont récemment suscité l’indignation. Beaucoup soupçonnent un repentir peu sincère. Les tenants du djihadisme peuvent-ils réellement tirer un trait sur leur passé ? La question se pose alors que nombre d’entre eux reviennent de Syrie et d’Irak sur le territoire français, et que la réponse apportée est uniquement pénitentiaire. (Du Grain à moudre, 40 min)

Crimes et châtiment. Jamais autant d'individus n'ont été privés de leur liberté, sur la surface du globe. Un phénomène loin de ne concerner que les régimes autoritaires. En 2016, le record de population carcérale a été battu en France. Pourquoi cette frénésie punitive, et qui concerne-t-elle ? (La Suite dans les idées, 28 min)

APPRENDRE

Baudelaire, parfumeur. "Laisse-moi respirer longtemps, longtemps, l’odeur de tes cheveux..." Le parfum a le pouvoir de "secouer des souvenirs dans l'air", dit Baudelaire. L'encens, le musc, le benjoin, l'ambre... mais aussi, et pourquoi pas, l'odeur répugnante d'une charogne. Dilatez vos narines, et écoutez les odeurs de Baudelaire... de celles qui dissipent l'ennui. (Les Chemins de la philosophie, 53 min)

Giacomo il maestro. Baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance, Puccini commence à s’y frotter à travers l’apprentissage de l’orgue. En 1976, alors qu’il a 18 ans, il assiste à une représentation de l’Aida de Verdi, à Pise. Son destin bascule…. Puccini décide de devenir compositeur d’opéra. (Une Vie, une oeuvre, 1h)

Atomes crochus. En 2016, le tableau du chimiste russe Mendeleïev a été complété, avec quatre nouveaux éléments. 18 colonnes et 7 lignes... le tableau serait enfin complet, prêt à prédire avec une nouvelle précision les éléments de base de l’univers entier. Histoire d'un modèle scientifique qui aura bientôt 150 ans. (La Méthode scientifique, 1h)

(RE)DÉCOUVRIR

Littérature : L’inconnue prodigieuse. Après avoir conquis l’Italie, l’auteure sous pseudonyme Elena Ferrante a séduit la France, notamment avec sa trilogie L’Amie prodigieuse. Enquête au plus près des mots, sur un mystère littéraire. (Une histoire particulière, 1h)

Théâtre : Shakespeare "by heart". Faire apprendre un sonnet de Shakespeare à dix personnes assises dans le public : c’est le pari du metteur en scène portugais Tiago Rodrigues. Apprendre par coeur, comme un acte de résistance artistique et politique... Une lutte contre le temps qui s'est jouée au Théâtre Dona Maria II, à Lisbonne. (L'Atelier fiction, 1h)

Fiction radiophonique : Le soutier, de Kafka. En 1911, Kafka décrit une Amérique fantaisiste et absurde où la foule se déchaîne pour faire élire l'idiot du village… Dans L'Amérique ou Le Disparu, roman de jeunesse, Frantz Kafka se joue du mythe et de la réalité de l’Amérique. (Fictions/ Le Feuilleton, 24 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de l'historien Patrick Boucheron, qui interrogeait les frontières du récit national, après la publication de l'ouvrage Histoire mondiale de la France qu'il a dirigé (La Grande table, 34 min) :

"Ce n'est pas un choix de dire que l'Histoire de France est mondiale. Ce n'est pas un choix de dire qu'elle est culturellement diverse. C'est ainsi, et depuis très longtemps. Et il faut, contre les discours mensongers qui affirment le contraire, non pas opposer des principes, mais des faits."

Bon week-end à tous ! Et comme cette semaine a vu les adieux de Barack Obama à la Maison-Blanche, nous vous proposons de découvrir l'échange le plus intimiste qu'il ait eu ces dernières semaines, avec son vieil ami David Axelrod, également architecte de ses campagnes victorieuses de 2008 et 2012.