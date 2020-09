Instinct parental, Christopher Nolan, été indien et hommage à Dominique Kalifa : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

COMPRENDRE

• Crédits : Al Fenn - Getty

Parents nés. Une chercheuse française en neurobiologie, Catherine Duval, a été récompensée le 10 septembre 2020 du Breakthrough Prize pour avoir découvert les neurones de l’instinct parental chez la souris. Ces travaux peuvent-ils nous éclairer sur l'existence de l'instinct parental chez l'humain ? (La Question du jour, 9 min)

"Moria, c’est fini.” C’était l’un des symboles européens de la crise migratoire. Le camp de Moria, situé à Lesbos a été entièrement dévasté par les incendies qui ont ravagé l’île grecque début septembre. Un désastre qui vient s’ajouter à la détresse sociale et sanitaire, en pleine épidémie. A Moria, la catastrophe était-elle annoncée ? (Le Temps du débat, 50 min)

Temps de crise. Pourquoi un certain type d'événement a-t-il produit un résultat singulier dans un pays et un très différent dans un autre ? C’est la question à laquelle tente de répondre le théoricien de l’effondrement Jared Diamond. (L’Invité(e) des Matins, 46 min)

APPRENDRE

• Crédits : 2020 Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved. / Melinda Sue Gordo

Voyage temporel. Pour Bergson, nous passons d’état en état et notre identité est suspendue en permanence à un présent sans cesse fuyant. Ce phénomène se retrouve au cœur du cinéma-spectacle de Nolan, dont le dernier film, Tenet, est actuellement en salle. Depuis Memento, le réalisateur s’amuse par ces jeux sur l’espace-temps à entraîner et à perdre ses spectateurs dans les méandres de la pensée. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Balancez vos porcs. Les procès d’animaux au Moyen Âge concernaient le plus souvent des cochons, animaux à la mauvaise vue traînant en nombre dans les villages européens d’alors. Un pan pas très rose de l'histoire des relations entre hommes et animaux. (Le Monde vivant, 2 min)

Une galaxie pas si lointaine. Vous avez peut-être entendu parler, au beau milieu de l'été, de SPT0418-47, une galaxie découverte à 12,4 milliards d’années-lumière et qualifiée de "sœur jumelle" de la Voie Lactée ? C'est la première fois que des astronomes découvrent une galaxie aussi jeune que calme. (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Joel Saget - AFP

Fresque guyanaise. A travers son premier roman, l'ancienne Garde des sceaux Christiane Taubira aborde des sujets qui lui sont chers : dire l'histoire de l'esclavage, une attention aux plus démunis, aux exclus d'une société guyanaise fragmentée, une ode aux femmes et, toujours, des murmures à cette jeunesse troublée. (La Grande table culture, 28 min)

Scandale littéraire. En publiant J’irai cracher sur vos tombes, Jean d’Halluin et Boris Vian rêvaient d’un succès à la Tropique du Cancer. C’est chose faite, mais avec le succès, Boris Vian va aussi connaître le même revers de médaille qu’Henry Miller. (Une Histoire particulière, 29 min)

"Penser avec la matière”. Pour l’artiste peintre Fabienne Verdier, l'art est un engagement spirituel. Dans ces entretiens, elle nous livre les réflexions nées de sa pratique et de ses lectures ainsi que de la contemplation des peintres qui comptent pour elle. (A voix nue, 5 x 29 min)

LA CITATION

Cette semaine a été tristement marquée par la disparition de Dominique Kalifa, historien des imaginaires sociaux des XIXe et XXe siècles et professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Habitué de notre antenne où les hommages à son égard ont été nombreux, par exemple dans Le Journal de l’histoire, il évoquait dans les Matins du 5 juin dernier les incertitudes de notre temps :

Depuis la fin du XXe siècle, nous sommes confrontés à une sorte de myopie et de flou quant à la période dans laquelle nous vivons mais également vers laquelle nous allons. Il y a un effacement de l’avenir qui s’exacerbe dans la crise que nous vivons. Dominique Kalifa

Avant de se quitter, nous vous proposons une plongée dans la mémoire d'un couple, celui de Manue et Karim. Ils se confient sur ce voyage amoureux de près de vingt-cinq ans, de leur mariage à leur rupture. "La Séparation" est une fresque sentimentale jalonnée de souvenirs, de questionnements et de déception, mais aussi de projets et d'espoirs. De quoi méditer sur l'amour et ses desseins. A la semaine prochaine !